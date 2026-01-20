CANLI YAYIN
Mekan seçimleri dikkat çekti! İşte A.B.İ dizisinin çekildiği şehir ve semtler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin ses getiren dizisi A.B.İ. güçlü hikayesinin yanı sıra etkileyici çekim mekanlarıyla da izleyicinin ilgisini çekiyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun buluştuğu yapım genellikle İstanbul'un Beykoz ve Üsküdar semtlerinde çekiliyor.

atv ekranlarında yayın hayatına hızlı bir giriş yapan A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), kısa sürede izlenme listelerinde üst sıralara yerleşti. Dizi, dramatik kurgusu kadar estetik setleri ve dikkat çeken mekan seçimleriyle de konuşuluyor.

A.B.İ. Dizisi Nerede Çekiliyor?

A.B.İ.'nin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul ve İzmir'de gerçekleştiriliyor. Yapım ekibi, hikayenin ruhunu yansıtmak için her iki şehrin de karakteristik dokusundan faydalanıyor.

İstanbul sahnelerinde özellikle Üsküdar ve Beykoz'un tarihi sokakları, yalıları ve sahil hattı ön plana çıkıyor. Aile bağlarının ve geçmiş hesaplaşmaların anlatıldığı sahnelerde bu bölgelerin nostaljik atmosferi dikkat çekiyor.

Modern Hayat Sahnelere Taşınıyor

Doğan karakterinin mesleki yaşamını ve şehir temposunu yansıtan sahneler için Beşiktaş, Nişantaşı, Levent ve Maslak çevresi tercih ediliyor.

Hancıoğlu Konağı Gerçekte Nerede?

Dizinin en çok konuşulan mekanı olan Hancıoğlu Konağı, İstanbul Boğazı hattında yer alan tarihi yalılarından birinde çekiliyor. Görkemli mimarisiyle öne çıkan konak, sosyal medyada izleyicilerin yoğun ilgisini çekmiş durumda.

A.B.İ. İlk Bölümde Neler Oldu?

A.B.İ.'nin ilk bölümü, izleyiciyi doğrudan Doğan'ın iki farklı hayatı arasında sıkıştığı bir hikayenin içine taşıdı. İzmir'de başarılı bir cerrah olan Doğan, mesleğinde saygın bir noktadadır. Acil serviste verdiği mücadeleler, onun disiplinli ve adalet duygusu güçlü bir karakter olduğunu gösterir.

Ancak Doğan'ın düzenli hayatı, kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a dönmek zorunda kalmasıyla altüst olur. Yıllardır mesafeli durduğu ailesiyle yeniden bir araya gelen Doğan, Hancıoğlu ailesinin içindeki derin çatışmalarla yüzleşir.

Hancıoğlu ailesinin başında, otoriter ve kontrolcü baba Tahir vardır. Ailenin büyük oğlu Sinan ise hırslarıyla dikkat çeker. Gücü elinde tutma arzusu, onu zaman zaman sınırları zorlamaya iter.

Doğan'ın gelişi, aile içindeki dengeleri sarsar. Tahir'in Doğan'a bakışı, Sinan'ın gizli rekabeti ve geçmişte kapanmamış defterler birer birer açılır.

İlk bölümde izleyicinin dikkatini çeken bir diğer karakter ise genç ve idealist avukat Çağla olur. Çağla, sevdiği abisi Behram nedeniyle Hancıoğlu ailesiyle istemeden de olsa temas halindedir. Doğan ve Çağla'nın yolları tesadüfi bir şekilde kesişir. İkilinin ilk karşılaşması, ileride yaşanacak çatışmaların ve duygusal bağların sinyalini verir.

Bölümün ilerleyen dakikalarında yaşanan beklenmedik gelişmeler, Doğan'ın İstanbul'dan kısa sürede dönme planlarını bozar. Ailesiyle arasına koyduğu mesafe, zorunlu olarak kapanmaya başlar.

Doğan, istemese de Hancıoğlu ailesinin karanlık sırlarının ve güç mücadelelerinin tam ortasında kalır. Final sahnesi ise izleyiciye şu soruyu sordurur: Doğan, bu ailenin içinde kalıp düzeni mi değiştirecek, yoksa kendisi mi değişecektir?

