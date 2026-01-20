Mekan seçimleri dikkat çekti! İşte A.B.İ dizisinin çekildiği şehir ve semtler

A.B.İ. İlk Bölümde Neler Oldu? A.B.İ.'nin ilk bölümü, izleyiciyi doğrudan Doğan'ın iki farklı hayatı arasında sıkıştığı bir hikayenin içine taşıdı. İzmir'de başarılı bir cerrah olan Doğan, mesleğinde saygın bir noktadadır. Acil serviste verdiği mücadeleler, onun disiplinli ve adalet duygusu güçlü bir karakter olduğunu gösterir.

Ancak Doğan'ın düzenli hayatı, kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a dönmek zorunda kalmasıyla altüst olur. Yıllardır mesafeli durduğu ailesiyle yeniden bir araya gelen Doğan, Hancıoğlu ailesinin içindeki derin çatışmalarla yüzleşir.

Hancıoğlu ailesinin başında, otoriter ve kontrolcü baba Tahir vardır. Ailenin büyük oğlu Sinan ise hırslarıyla dikkat çeker. Gücü elinde tutma arzusu, onu zaman zaman sınırları zorlamaya iter.

Doğan'ın gelişi, aile içindeki dengeleri sarsar. Tahir'in Doğan'a bakışı, Sinan'ın gizli rekabeti ve geçmişte kapanmamış defterler birer birer açılır.