Mekan seçimleri dikkat çekti! İşte A.B.İ dizisinin çekildiği şehir ve semtler
atv'nin ses getiren dizisi A.B.İ. güçlü hikayesinin yanı sıra etkileyici çekim mekanlarıyla da izleyicinin ilgisini çekiyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun buluştuğu yapım genellikle İstanbul'un Beykoz ve Üsküdar semtlerinde çekiliyor.
atv ekranlarında yayın hayatına hızlı bir giriş yapan A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), kısa sürede izlenme listelerinde üst sıralara yerleşti. Dizi, dramatik kurgusu kadar estetik setleri ve dikkat çeken mekan seçimleriyle de konuşuluyor.
A.B.İ. Dizisi Nerede Çekiliyor?
A.B.İ.'nin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul ve İzmir'de gerçekleştiriliyor. Yapım ekibi, hikayenin ruhunu yansıtmak için her iki şehrin de karakteristik dokusundan faydalanıyor.
İstanbul sahnelerinde özellikle Üsküdar ve Beykoz'un tarihi sokakları, yalıları ve sahil hattı ön plana çıkıyor. Aile bağlarının ve geçmiş hesaplaşmaların anlatıldığı sahnelerde bu bölgelerin nostaljik atmosferi dikkat çekiyor.
Modern Hayat Sahnelere Taşınıyor
Doğan karakterinin mesleki yaşamını ve şehir temposunu yansıtan sahneler için Beşiktaş, Nişantaşı, Levent ve Maslak çevresi tercih ediliyor.
Hancıoğlu Konağı Gerçekte Nerede?
Dizinin en çok konuşulan mekanı olan Hancıoğlu Konağı, İstanbul Boğazı hattında yer alan tarihi yalılarından birinde çekiliyor. Görkemli mimarisiyle öne çıkan konak, sosyal medyada izleyicilerin yoğun ilgisini çekmiş durumda.