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ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 DV Lottery Green Card sonuç tarihi

2025 Green Card sonuçları için geri sayım başladı. 2 Ekim - 7 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurusu alınan DV-2026 çekilişinin sonuçları mayıs ayında açıklanacak. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak duyurunun ardından adaylar başvuru sırasında verilen onay kodu ile sonuçlarını DV Lottery sisteminden öğrenebilecek. Peki Green Card sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 09:07
ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 DV Lottery Green Card sonuç tarihi

ABD'de yaşamak, çalışmak ve eğitim almak isteyen binlerce kişinin merakla beklediği Green Card (Yeşil Kart) çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. DV-2026 çekilişi kapsamında başvurularını 2 Ekim – 7 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı 3 Mayıs 2025 tarihine kilitlenmiş durumda.

ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 DV Lottery Green Card sonuç tarihi

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen ve her yıl dünya genelinden milyonlarca başvurunun yapıldığı DV Lottery çekilişi sonuçları, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü öğle saatlerinde (EDT) erişime açılacak. Başvuru sahipleri, sonuçlarını yalnızca resmi internet adresi olan dvprogram.state.gov üzerinden kontrol edebilecek.

ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 DV Lottery Green Card sonuç tarihi

Sonuçlar Nasıl Sorgulanacak?

Sonuç ekranına ulaşmak isteyen katılımcıların, başvuru sırasında verilen onay numarasını, soyadını ve doğum tarihini eksiksiz bir şekilde sisteme girmesi gerekiyor. İlk ekranda yer alan uyarı metninin ardından "Continue" butonuna tıklanarak sonuç sayfasına geçiş yapılabilecek. Önemli bir not olarak, DV-2026 katılımcılarının, başvuru onay numaralarını 30 Eylül 2026 tarihine kadar saklamaları gerekiyor.

ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 DV Lottery Green Card sonuç tarihi

Green Card Kimlere Hangi Hakları Sağlar?

Green Card, ABD vatandaşı olmayan bireylere Amerika'da süresiz oturma ve çalışma izni sağlar. Bununla birlikte Green Card sahibi olan kişilerin eşleri ve 21 yaş altındaki bekar çocukları da bu haklardan faydalanabilir. ABD'de daimi ikamet hakkı sunan bu kart, sosyal güvenlikten eğitime, iş fırsatlarından sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede avantajlar sağlar.

ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 DV Lottery Green Card sonuç tarihi

Green Card Nasıl Alınır?

Green Card sahibi olmanın çeşitli yolları bulunur. Bunlar arasında Amerikan vatandaşı bir kişiyle evlilik, aile birleşimi, yatırım yoluyla göçmenlik, iş yoluyla sponsorluk ve sığınma başvuruları yer alır. Ancak dünya genelinde en çok başvuru alan yöntem, her yıl düzenli olarak yapılan ve şansa dayalı olan DV Lottery çekilişidir. Bu çekiliş farklı ülkelerden milyonlarca katılımcının ABD hayaline ulaşmasını mümkün kılar.

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