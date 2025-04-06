ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 DV Lottery Green Card sonuç tarihi

Green Card Nasıl Alınır?

Green Card sahibi olmanın çeşitli yolları bulunur. Bunlar arasında Amerikan vatandaşı bir kişiyle evlilik, aile birleşimi, yatırım yoluyla göçmenlik, iş yoluyla sponsorluk ve sığınma başvuruları yer alır. Ancak dünya genelinde en çok başvuru alan yöntem, her yıl düzenli olarak yapılan ve şansa dayalı olan DV Lottery çekilişidir. Bu çekiliş farklı ülkelerden milyonlarca katılımcının ABD hayaline ulaşmasını mümkün kılar.