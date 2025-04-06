ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 DV Lottery Green Card sonuç tarihi
2025 Green Card sonuçları için geri sayım başladı. 2 Ekim - 7 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurusu alınan DV-2026 çekilişinin sonuçları mayıs ayında açıklanacak. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak duyurunun ardından adaylar başvuru sırasında verilen onay kodu ile sonuçlarını DV Lottery sisteminden öğrenebilecek. Peki Green Card sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 09:07