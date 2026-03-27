Etkisi tahmin edilenden büyük: Orta Doğu savaşı iklimi nasıl etkiliyor?
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının ilk 14 gününde yaklaşık 5 milyon ton karbon salımı gerçekleşti. Bu miktar, düşük emisyonlu 84 ülkenin toplamına eşdeğer. Bu durum, savaşın sadece bölgesel olmadığını, doğrudan küresel iklim krizini hızlandıran bir faktör haline geldiğini gösteriyor.
Orta Doğu'daki çatışma, enerji ve iklim dengesini etkiledi. Fosil yakıt altyapısına yönelik saldırılar, yoğun bombardıman ve askeri hareketlilik; karbon salımını kısa sürede sıçrattı. Uzmanlara göre bu tablo, savaşların artık yalnızca jeopolitik değil, aynı zamanda iklim riski üreticisi olduğunu gösteriyor.
YIKIMIN ANA KAYNAĞI BİNALAR OLDU
The Guardian haberine göre en büyük emisyon kaynağı yıkılan binalar oldu. Yaklaşık 20 bin sivil yapının hasar görmesiyle ortaya çıkan karbon maliyeti 2,4 milyon ton CO2 seviyesine ulaştı. Bu veri oldukça kritik. Bugünkü yıkım, gelecekteki karbon yükünü de büyütüyor.
KITALAR ARASI OPERASYONLARIN KARBON YÜKÜ BÜYÜYOR
ABD'nin ağır bombardıman uçaklarının İngiltere'nin batısından kalkarak İran'a yönelik saldırılar düzenlemesi, yakıt tüketimini savaşın en kritik ikinci emisyon kaynağı haline getirdi. Climate Community Institute analizine göre, ilk 14 gün içinde uçaklar, destek gemileri ve askeri araçlar toplamda 150 ila 270 milyon litre yakıt harcadı. Bu yoğun kullanım, yaklaşık 529 bin ton CO2 eşdeğeri emisyon üreterek çatışmanın iklim üzerindeki etkisini derinleştirdi.
PETROL YANGINLARI: TEK BAŞINA MİLYONLARCA TON EMİSYON
Tahran'da hedef alınan dört büyük yakıt deposunun ardından ortaya çıkan yoğun duman ve siyah yağmur, savaşın çevresel etkisini görünür hale getirdi. Saldırılarda milyonlarca litre yakıt yanarken, benzer operasyonlar ve karşı saldırılarla birlikte toplamda 2,5 ila 5,9 milyon varil petrolün kül olduğu hesaplandı. Bu tablo, yaklaşık 1,88 milyon ton CO2 eşdeğeri emisyon anlamına geliyor.
Çatışmanın ilk 14 gününde ABD dört uçak kaybederken İran 28 uçak, 21 savaş gemisi ve yaklaşık 300 füze rampasını yitirdi. İmha edilen bu askeri envanterin yalnızca savaş gücünü değil, karbon yükünü de artırdığı hesaplandı. Bu kayıplar, yaklaşık 172 bin ton CO2 eşdeğeri emisyona neden oldu.