Savaşın ilk iki haftasında ortaya çıkan toplam emisyon 5 milyon tonu aştı. Bu rakam yıllık bazda 131 milyon tonun üzerinde bir etkiye karşılık geliyor. Ortaya çıkan karbon yükü, Kuveyt gibi fosil yakıt yoğun bir ekonominin yıllık emisyonuna yaklaşırken, aynı zamanda en düşük emisyonlu 84 ülkenin toplamına eşit bir seviyeye ulaştı.

UZMANLAR UYARDI: SAVAŞ, İKLİM KRİZİNİ HIZLANDIRIYOR

İklim ve Topluluk Enstitüsü Araştırma Direktörü Patrick Bigger şu değerlendirmeyi yaptı:

"Her füze saldırısı, daha sıcak ve daha istikrarsız bir gezegen için yapılan bir başka ön ödemedir ve bunların hiçbiri kimseyi daha güvenli hale getirmez"

"Her rafineri yangını ve tanker grevi, fosil yakıt odaklı jeopolitiğin yaşanabilir bir gezegenle bağdaşmadığını hatırlatıyor. Bu savaş, iklim krizini daha da şiddetlendirmenin en hızlı yolunun fosil yakıt çıkarlarının dış politikayı dikte etmesine izin vermek olduğunu bir kez daha gösteriyor."