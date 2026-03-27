CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Etkisi tahmin edilenden büyük: Orta Doğu savaşı iklimi nasıl etkiliyor?

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının ilk 14 gününde yaklaşık 5 milyon ton karbon salımı gerçekleşti. Bu miktar, düşük emisyonlu 84 ülkenin toplamına eşdeğer. Bu durum, savaşın sadece bölgesel olmadığını, doğrudan küresel iklim krizini hızlandıran bir faktör haline geldiğini gösteriyor.

Orta Doğu'daki çatışma, enerji ve iklim dengesini etkiledi. Fosil yakıt altyapısına yönelik saldırılar, yoğun bombardıman ve askeri hareketlilik; karbon salımını kısa sürede sıçrattı. Uzmanlara göre bu tablo, savaşların artık yalnızca jeopolitik değil, aynı zamanda iklim riski üreticisi olduğunu gösteriyor.

YIKIMIN ANA KAYNAĞI BİNALAR OLDU

The Guardian haberine göre en büyük emisyon kaynağı yıkılan binalar oldu. Yaklaşık 20 bin sivil yapının hasar görmesiyle ortaya çıkan karbon maliyeti 2,4 milyon ton CO2 seviyesine ulaştı. Bu veri oldukça kritik. Bugünkü yıkım, gelecekteki karbon yükünü de büyütüyor.

KITALAR ARASI OPERASYONLARIN KARBON YÜKÜ BÜYÜYOR

ABD'nin ağır bombardıman uçaklarının İngiltere'nin batısından kalkarak İran'a yönelik saldırılar düzenlemesi, yakıt tüketimini savaşın en kritik ikinci emisyon kaynağı haline getirdi. Climate Community Institute analizine göre, ilk 14 gün içinde uçaklar, destek gemileri ve askeri araçlar toplamda 150 ila 270 milyon litre yakıt harcadı. Bu yoğun kullanım, yaklaşık 529 bin ton CO2 eşdeğeri emisyon üreterek çatışmanın iklim üzerindeki etkisini derinleştirdi.

PETROL YANGINLARI: TEK BAŞINA MİLYONLARCA TON EMİSYON

Tahran'da hedef alınan dört büyük yakıt deposunun ardından ortaya çıkan yoğun duman ve siyah yağmur, savaşın çevresel etkisini görünür hale getirdi. Saldırılarda milyonlarca litre yakıt yanarken, benzer operasyonlar ve karşı saldırılarla birlikte toplamda 2,5 ila 5,9 milyon varil petrolün kül olduğu hesaplandı. Bu tablo, yaklaşık 1,88 milyon ton CO2 eşdeğeri emisyon anlamına geliyor.

Çatışmanın ilk 14 gününde ABD dört uçak kaybederken İran 28 uçak, 21 savaş gemisi ve yaklaşık 300 füze rampasını yitirdi. İmha edilen bu askeri envanterin yalnızca savaş gücünü değil, karbon yükünü de artırdığı hesaplandı. Bu kayıplar, yaklaşık 172 bin ton CO2 eşdeğeri emisyona neden oldu.

İKİ HAFTADA 84 ÜLKEYE EŞ DEĞER KARBON SALINIMI

Savaşın ilk iki haftasında ortaya çıkan toplam emisyon 5 milyon tonu aştı. Bu rakam yıllık bazda 131 milyon tonun üzerinde bir etkiye karşılık geliyor. Ortaya çıkan karbon yükü, Kuveyt gibi fosil yakıt yoğun bir ekonominin yıllık emisyonuna yaklaşırken, aynı zamanda en düşük emisyonlu 84 ülkenin toplamına eşit bir seviyeye ulaştı.

UZMANLAR UYARDI: SAVAŞ, İKLİM KRİZİNİ HIZLANDIRIYOR

İklim ve Topluluk Enstitüsü Araştırma Direktörü Patrick Bigger şu değerlendirmeyi yaptı:

"Her füze saldırısı, daha sıcak ve daha istikrarsız bir gezegen için yapılan bir başka ön ödemedir ve bunların hiçbiri kimseyi daha güvenli hale getirmez"

"Her rafineri yangını ve tanker grevi, fosil yakıt odaklı jeopolitiğin yaşanabilir bir gezegenle bağdaşmadığını hatırlatıyor. Bu savaş, iklim krizini daha da şiddetlendirmenin en hızlı yolunun fosil yakıt çıkarlarının dış politikayı dikte etmesine izin vermek olduğunu bir kez daha gösteriyor."

Gana Enerji ve Doğal Kaynaklar Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Fred Otu-Larbi ise şu uyarıyı yaptı:

"Çatışma ilerledikçe emisyonların hızla artmasını bekliyoruz, bunun başlıca nedeni petrol tesislerinin endişe verici bir hızla hedef alınmasıdır."

"İklim değişikliğinin sonuçlarıyla hepimiz yaşamak zorundayız. Maliyetlerin ne olduğunu kimse tam olarak bilmiyor, bu yüzden bu tür çalışmalar çok önemli. İzlanda'nın yıllık emisyonlarını iki haftada yakmak, gerçekten göze alamayacağımız bir şey."

KÜRESEL KARBON BÜTÇESİ HIZLA TÜKENİYOR

İklim bilimcilerine göre, küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlamak için kalan karbon bütçesi yaklaşık 130 milyar ton CO2 seviyesinde. Mevcut yıllık salım hızında bu bütçe 2028'e kadar tükenecek. Bu savaşın etkisi burada kritik. Çünkü kısa sürede milyonlarca tonluk ek yük, zaten daralan karbon bütçesini daha da hızla eritiyor.

İKLİM KRİZİ VE KARBON SALINIMI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

CO2 (karbondioksit) nedir?
Karbondioksit, bir karbon ve iki oksijen atomundan oluşan, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Atmosferde doğal olarak bulunur ve bitkiler tarafından oksijene dönüştürülür. Ancak fosil yakıt kullanımı ve büyük ölçekli patlamalar bu dengeyi bozarak CO2 miktarını hızla artırır.

CO2 neden kritik bir gazdır?
CO2, ısıyı atmosferde tutan bir sera gazıdır. Yoğunluğu arttıkça dünya yüzeyi daha fazla ısınır ve bu durum küresel sıcaklıkların yükselmesine neden olur.

"Karbon bütçesi" ne anlama gelir?
Karbon bütçesi, küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlamak için atmosfere salınabilecek toplam CO2 miktarını ifade eder. Bu sınırın aşılması, geri dönüşü zor bir iklim krizini tetikler.

CO2 artışı iklimi nasıl değiştirir?
Artan CO2, daha şiddetli fırtınalar, ani seller ve uzun kuraklık dönemleri gibi ekstrem hava olaylarını artırır. İklim dengesi bozulur ve hava olayları öngörülemez hale gelir.

Buzullar neden hızla eriyor?
Yükselen sıcaklıklar kutuplardaki buzulları eritir. Bu süreç deniz seviyesini yükseltir ve kıyı şehirleri için ciddi sel riski oluşturur.

Ekosistemler bu durumdan nasıl etkilenir?
Mevsim dengesi bozulduğu için bitki ve hayvan türleri yaşam alanlarına uyum sağlayamaz. Bu durum biyoçeşitliliğin azalmasına ve ekosistemlerin zayıflamasına yol açar.

CO2 artışı insan sağlığını nasıl etkiler?
Yüksek emisyonlar sadece CO2 değil, zararlı partiküller de yayar. Bu durum hava kalitesini düşürür ve astım, KOAH gibi solunum hastalıklarını artırır.

Mobil uygulamalarımızı indirin