Viral Galeri Viral Liste A101 kırtasiye kataloğu geldi! 20-21 Ağustos aktüel ürünler: Okul çantası, suluk, kalem, defter, boya setleri

A101'in 20-21 Ağustos aktüel kataloğu açıklandı! 20 Ağustos aktüel kataloğunda okul ihtiyaçları ve kırtasiye malzemelerinde kaçırılmayacak fiyatlar sizi bekliyor. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanı yer alıyor. A101'in (21 Ağustos) bu haftaki aktüel ürünler listesinde ise notebook'tan tramboline, kamp ürünlerinden beyaz eşyaya kadar yüzlerce üründe cazip indirimler başladı. İşte A101'in kampanyalı ürün listesi ve fiyatları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2025 09:30
A101, 21 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Bu hafta mağazalarda teknoloji ürünlerinden beyaz eşyaya, kamp malzemelerinden küçük ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli fırsatlar yer alıyor. 20 Ağustos-1 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kırtasiye ürünleri de kampanyalı fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Peşin fiyatına 3 taksit imkanı müşterileri bekliyor. Peki 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda hangi fırsatlar yer alıyor?

A101 20 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER

20 Ağustos-1 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında kırtasiye ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Defterden kaleme, boya setlerinden okul çantalarına kadar birçok ihtiyaç avantajlı fiyatlarla reyonlarda yerini alıyor. Alışveriş yapanlara peşin fiyatına 3 taksit imkanı da sunuluyor

A101 21 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER

Sırma Ayçiçek Yağı 5 L: 369,50 TL
Güven Asa Naturel Sızma Zeytinyağı 3 L: 645 TL
Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 900 g: 99,50 TL
Kalper Üçgen Peynir 24x12,5 g: 79,50 TL
Zeytinyağlı Konserve Ton Balığı: 125 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g: 239 TL
Dondurulmuş Patates 2,5 kg: 199 TL
Dondurulmuş Piliç Bonfile: 149 TL
Az Yağlı Taze Peynir 1 kg: 139 TL
Tam Yağlı Yoğurt 1 kg: 49,50 TL
Lor Peyniri 1 kg: 59,50 TL

Hero Baby Organik Elma Şeftali Püreli Kavanoz Mama: 49 TL
Saklıköy Kremalı Bisküvi 3x87 g: 49,50 TL
Hanımeller Frambuazlı Kremalı Kurabiye 150 g: 127 TL
Kaju Bang Pirinç Patlağı 32 g: 6,50 TL
Miskos Kağıt Helva 45 g: 12,50 TL

