A101 kırtasiye kataloğu geldi! 20-21 Ağustos aktüel ürünler: Okul çantası, suluk, kalem, defter, boya setleri

A101, 21 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Bu hafta mağazalarda teknoloji ürünlerinden beyaz eşyaya, kamp malzemelerinden küçük ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli fırsatlar yer alıyor. 20 Ağustos-1 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kırtasiye ürünleri de kampanyalı fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Peşin fiyatına 3 taksit imkanı müşterileri bekliyor. Peki 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda hangi fırsatlar yer alıyor?