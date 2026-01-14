Viral Galeri Viral Liste 9 il için sarı kodlu uyarı: Batı ısınıyor, Doğu’da don alarmı! Fırtına ve sağanak bir arada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Açıklamaya göre batıda sıcaklıklar artarken, doğu bölgelerde düşüş yaşanacak. Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve çığ riskine karşı uyarı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise A Haber'de, İstanbul'da sıcaklıkların yükseleceğini, hafta sonu yağışların yağmur şeklinde olacağını söyledi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.01.2026 08:05 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 08:15
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bugün katıldığı A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede İstanbul'da günün yağmurla başladığını belirtti. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın yağmur şeklinde devam ettiğini söyleyen Tek, önümüzdeki birkaç saat boyunca da bu durumun süreceğini ifade etti. Kentte sıcaklıkların sabah saatlerinde 3 ila 6 derece arasında seyrettiğini aktaran Tek, gün içerisinde sıcaklığın artarak 9 dereceye yaklaşacağını vurguladı.

İSTANBUL'DA RÜZGAR ORTA KUVVETTE

Adil Tek'in paylaştığı bilgilere göre İstanbul'da kuvvetli rüzgar beklenmiyor. Zaman zaman saatte 15-20 kilometre hızla esen orta şiddetli rüzgarın, özellikle kuzey ilçelerde yön değişiklikleri gösterebildiği ifade edildi. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı kaydedildi.

MARMARA'NIN DOĞUSU VE BATI KARADENİZ'DE KAR YAĞIŞI

İstanbul'un doğusunda ise tablo farklı. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da kar yağışının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Tek, Batı Karadeniz'de Karabük, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde de yağışların kar şeklinde etkili olduğunu söyledi. Bu bölgelerde yağışlı havanın gün boyunca süreceği ifade edildi.

DOĞU VE KUZEY KESİMLERDE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Doğu Anadolu'da Bitlis, Muş, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak'ta kar yağışının devam ettiğini aktaran Tek, Doğu Karadeniz'de ise kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışının görüldüğünü dile getirdi. Genel olarak yurdun kuzey kesimlerinde yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

İÇ KESİMLERDE ZAYIF KAR GEÇİŞLERİ

Gün içerisinde Bolu, Düzce ve Sakarya'daki kar yağışının devam edeceğini belirten Tek, ilerleyen saatlerde Bilecik, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde ise zayıf kar yağışı geçişlerinin görülebileceğini söyledi. Batı Karadeniz genelinde de kar yağışının gün boyu etkili olacağı kaydedildi.

