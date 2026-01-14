9 il için sarı kodlu uyarı: Batı ısınıyor, Doğu’da don alarmı! Fırtına ve sağanak bir arada

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bugün katıldığı A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede İstanbul'da günün yağmurla başladığını belirtti. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın yağmur şeklinde devam ettiğini söyleyen Tek, önümüzdeki birkaç saat boyunca da bu durumun süreceğini ifade etti. Kentte sıcaklıkların sabah saatlerinde 3 ila 6 derece arasında seyrettiğini aktaran Tek, gün içerisinde sıcaklığın artarak 9 dereceye yaklaşacağını vurguladı.