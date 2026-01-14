Viral
Galeri
Viral Liste
9 il için sarı kodlu uyarı: Batı ısınıyor, Doğu’da don alarmı! Fırtına ve sağanak bir arada
9 il için sarı kodlu uyarı: Batı ısınıyor, Doğu’da don alarmı! Fırtına ve sağanak bir arada
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Açıklamaya göre batıda sıcaklıklar artarken, doğu bölgelerde düşüş yaşanacak. Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve çığ riskine karşı uyarı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise A Haber'de, İstanbul'da sıcaklıkların yükseleceğini, hafta sonu yağışların yağmur şeklinde olacağını söyledi.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.01.2026 08:05
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 08:15