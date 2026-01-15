9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ın kızı Zelal'i gören dönüp bir daha baktı

Üç farklı evliliğinden 9 çocuğu bulunan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, sosyal medyada paylaştığı son kareyle magazin gündeminin merkezine yerleşti. Yıldızhan'ın kızı Zelal ve eşi Ajda Hanım ile birlikte verdiği poz, kısa sürede büyük ilgi gördü. Güzellikleriyle göz kamaştıran anne-kızı yan yana görenler, "maşaallah" demeden geçemedi.

Üç farklı evliliğinden dokuz çocuk sahibi olan İzzet Yıldızhan, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine geliyor.

Ünlü ismin; Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem Arin, İzzet, Ömer ve Hamza isimlerinde dokuz çocuğu bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, Kıbrıs'ta verdiği konserle sevenleriyle buluşmuştu. Sahne sonrası yaptığı açıklamalarda nazara çok inandığını dile getiren Yıldızhan, özel hayatını göz önünde yaşamamaya özen gösterdiğini ifade etmişti.

"NAZARA ÇOK İNANIYORUM" DEMİŞTİ Ünlü sanatçı, "Nazara çok inanıyorum. Çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımı da mecbur kalmadıkça göstermiyorum. Ne zaman çocuklarımı paylaşsam mutlaka bir şeyler oluyor" sözleriyle bu konudaki hassasiyetini anlatmıştı.