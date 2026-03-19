82 yaşındaki eşine "sapık" dedi, Müge Anlı çileden çıktı: "Burası bildiğiniz çöp ev!"

82 yaşındaki Hanifi Erdeğer'in Gaziantep'ten Müge Anlı'ya getiren yalnızlığını dindirmek için nikah masasına oturduğu 48 yaşındaki eşinin bir yıl bile dolmadan evde ne var ne yoksa toplayıp gittiği iddiasıydı. Ancak, olay bambaşka bir boyut kazandı. 45 yaşındaki Ayşe Hanım, "Eşim kızımın odasını çekiyordu" diyerek Hanifi amcayı sapıklıkla suçladı. Müge Anlı da söz konusu görüntüler karşısında çileden çıktı.

Gaziantep'ten İstanbul'a 'yalnızlık' feryadıyla gelen 82 yaşındaki Hanifi Erdeğer'in evliliği, akılalmaz suçlamalarla sarsıldı. 82 yaşındaki Hanifi Amca, 33 yaş küçük karısı Ayşe'nin evliliklerinin birinci yılı dolmadan evdeki tüm parayı ve ziynet eşyaları alarak evi terk ettiğini iddia etti.

Dolandırıldığını düşünen Hanife Amca Müge Anlı'dan yardım istedi. İddiaların odağındaki eş Ayşe Hanım canlı yayına geldi. Hanifi Bey'in davranışlarından rahatsız olduğunu ve o yüzden evi terk ettiğini söyledi.

"BANA EKMEK PARASI BİLE BIRAKMADI"

Hanifi Erdeğer'in iddiaları izleyenleri hayrete düşürdü. Evliliğinin henüz birinci yılı dolmadan eşinin 135 gram altını ve değerli eşyaları alarak evi terk ettiğini söyleyen Erdeğer, "Bana ekmek parası bile bırakmadı" diyerek sitem etti. Daha önce de benzer bir dolandırıcılık vakasıyla mülklerini kaybettiği öğrenilen yaşlı adamın, tüm bunlara rağmen eşine "Sensiz yaşayamam, geri gel" diyerek çağrıda bulunması stüdyoda şaşkınlık yarattı.

CANLI YAYINDA BÜYÜK YÜZLEŞME: GÖZYAŞLARI VE AĞIR SUÇLAMALAR

Programın 19 Mart 2026 tarihli yayınında beklenen karşılaşma gerçekleşti. Hanifi Amca, eşini görür görmez hıçkırıklara boğulurken; Ayşe Hanım da bu duygusal ana dayanamayarak gözyaşı döktü. Ancak kısa süre içinde duygusal atmosfer yerini sert tartışmalara bıraktı.

Ayşe Hanım, eşinin evden kaçma sebebinin maddi olmadığını, aksine Hanifi Bey'in kızının odasına girerek gizlice fotoğraflar çektiğini ve bu durumun bir "sapıklık" olduğunu iddia etti.

BU ODA BİLDİĞİNİZ ÇÖP EV

Müge Anlı ve programında sevilen ismi Rahmi Özkan, Ayşe Hanım'ın iddia ettiği fotoğrafları incelediklerinde durumun rengi değişti.

Anlı, fotoğraflarda genç kızın odasının aşırı dağınık olduğunu, yerlerde su şişeleri ve bulaşıklar bulunduğunu tespit etti. Ayrıca, oturma odası ve çamaşır odası gibi evin diğer dağınık bölümlerinin de çekildiği ortaya çıktı.

Bir odanın dağınıklığını çekmenin sapıklık olarak nitelendirilemeyeceğini belirten Anlı, "Ne niyetle çektiği ortada değil mi?, Bu oda bildiğiniz çöp ev. Bunu herkesin babası da çeker. Bu mu sizin dediğiniz sapıklık? 81 yaşındaki adamı milyonların önünde rezil etmek doğru mu sizce?" diyerek tepki gösterdi.

