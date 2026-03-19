82 yaşındaki eşine "sapık" dedi, Müge Anlı çileden çıktı: "Burası bildiğiniz çöp ev!"

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 12:57 Son Güncelleme: 19 Mart 2026 13:16 ahaber.com.tr Haber Merkezi

82 yaşındaki Hanifi Erdeğer'in Gaziantep'ten Müge Anlı'ya getiren yalnızlığını dindirmek için nikah masasına oturduğu 48 yaşındaki eşinin bir yıl bile dolmadan evde ne var ne yoksa toplayıp gittiği iddiasıydı. Ancak, olay bambaşka bir boyut kazandı. 45 yaşındaki Ayşe Hanım, "Eşim kızımın odasını çekiyordu" diyerek Hanifi amcayı sapıklıkla suçladı. Müge Anlı da söz konusu görüntüler karşısında çileden çıktı.

Gaziantep'ten İstanbul'a 'yalnızlık' feryadıyla gelen 82 yaşındaki Hanifi Erdeğer'in evliliği, akılalmaz suçlamalarla sarsıldı. 82 yaşındaki Hanifi Amca, 33 yaş küçük karısı Ayşe'nin evliliklerinin birinci yılı dolmadan evdeki tüm parayı ve ziynet eşyaları alarak evi terk ettiğini iddia etti.

Dolandırıldığını düşünen Hanife Amca Müge Anlı'dan yardım istedi. İddiaların odağındaki eş Ayşe Hanım canlı yayına geldi. Hanifi Bey'in davranışlarından rahatsız olduğunu ve o yüzden evi terk ettiğini söyledi.

"BANA EKMEK PARASI BİLE BIRAKMADI" Hanifi Erdeğer'in iddiaları izleyenleri hayrete düşürdü. Evliliğinin henüz birinci yılı dolmadan eşinin 135 gram altını ve değerli eşyaları alarak evi terk ettiğini söyleyen Erdeğer, "Bana ekmek parası bile bırakmadı" diyerek sitem etti. Daha önce de benzer bir dolandırıcılık vakasıyla mülklerini kaybettiği öğrenilen yaşlı adamın, tüm bunlara rağmen eşine "Sensiz yaşayamam, geri gel" diyerek çağrıda bulunması stüdyoda şaşkınlık yarattı.

CANLI YAYINDA BÜYÜK YÜZLEŞME: GÖZYAŞLARI VE AĞIR SUÇLAMALAR Programın 19 Mart 2026 tarihli yayınında beklenen karşılaşma gerçekleşti. Hanifi Amca, eşini görür görmez hıçkırıklara boğulurken; Ayşe Hanım da bu duygusal ana dayanamayarak gözyaşı döktü. Ancak kısa süre içinde duygusal atmosfer yerini sert tartışmalara bıraktı.