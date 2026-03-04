CANLI YAYIN
750 bin gence iş fırsatı devletten: 18 yaşına gelene 28 bin TL maaş! Kimler yararlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gençlerin iş hayatına katılımını hızlandırmayı hedefleyen yeni bir destek programı için düğmeye basıldı. TBMM'ye sunulan torba yasa teklifiyle hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye göre, 18–25 yaş aralığında ilk kez işe girecek gençlerin net asgari ücret tutarındaki maaşı (28 bin 75 TL) altı ay boyunca devlet tarafından karşılanacak.

Türkiye'de gençlerin iş gücü piyasasına katılımını artırmayı hedefleyen yeni bir destek programı için düğmeye basıldı. Ne eğitimde ne de istihdamda bulunan gençlerin çalışma hayatına kazandırılması amacıyla hazırlanan teşvik modeli kapsamında, ilk kez işe girecek gençlerin maaş ve sigorta giderlerinin önemli bir bölümü devlet tarafından karşılanacak.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, TBMM'ye sunulan mali torba yasa teklifinde yer alan düzenlemeye göre programın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sağlanacak. Böylece hem gençlerin iş hayatına ilk adımı kolaylaştırılması hem de işverenlerin istihdam maliyetinin azaltılması amaçlanıyor.

İLK İŞE DEVLET KATKISI

Yeni düzenleme ile 18–25 yaş aralığındaki gençlerin ilk kez işe başlamaları durumunda ücret ve sigorta primlerinin net asgari ücrete karşılık gelen kısmı devlet tarafından ödenecek. Buna göre genç çalışanlar için aylık 28 bin 75 TL tutarında destek sağlanacak.

Söz konusu destekten yararlanan gençlerin maaşı ve sigorta giderleri altı aya kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Böylece işverenlerin genç istihdamına yönelik mali yükünün hafifletilmesi ve yeni işe alımların teşvik edilmesi hedefleniyor.

ÖZEL SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Programın uygulaması Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda yürütülecek. Özel sektörle iş birliği içinde yürütülecek model sayesinde gençlerin ilk iş deneyimine erişiminin kolaylaştırılması ve istihdama kalıcı şekilde katılmaları amaçlanıyor.

Yetkililer, ücret desteği sayesinde işverenlerin yeni mezun ya da iş deneyimi bulunmayan gençleri istihdam etmeye daha istekli hale gelmesinin beklendiğini ifade ediyor.

HEDEF 750 BİN GENÇ

Program kapsamında bu yıl 250 bin gencin ilk kez işe yerleştirilmesi planlanıyor. Orta vadede ise uygulamanın genişletilmesiyle 2028 yılına kadar toplam 750 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Uygulama ile gençlerin iş deneyimi kazanması, özel sektörün de ihtiyaç duyduğu genç ve nitelikli iş gücüne daha kolay ulaşabilmesi amaçlanıyor.

KALICI İSTİHDAM AMAÇLANIYOR

Yeni teşvik modelinin yalnızca geçici bir destek mekanizması olmadığı, gençlerin çalışma hayatına kalıcı biçimde katılmalarını sağlayacak bir geçiş sistemi olarak tasarlandığı belirtiliyor. "İşe ilk adım" uygulamasıyla genç işsizliğin yapısal etkilerinin azaltılması ve gençlerin kariyer yolculuğuna sağlam bir başlangıç yapması hedefleniyor.

TORBA YASA BÜTÇEYE EK GELİR SAĞLAYACAK

TBMM'ye sunulan torba yasa teklifinde yalnızca genç istihdamına yönelik düzenlemeler değil, kamu bütçesine yeni gelir kalemleri oluşturacak maddeler de yer alıyor.

Buna göre;

  • Kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınmasıyla 1.9 milyar TL,
  • Bedelli askerlik ücretindeki artışla 19.2 milyar TL,
  • Kripto varlık işlemlerinden 4.2 milyar TL gelir elde edilmesi planlanıyor.

Ayrıca yabancılara konut satışında uygulanan tam KDV istisnasının kısmi istisnaya dönüştürülmesiyle 4.3 milyar TL tutarında KDV iadesi sağlanacak.

BOTAŞ'ın sübvansiyon kaynaklı görevlendirme alacaklarından doğan KDV borçları için 310 milyar TL'lik mahsuplaşma yapılması öngörülürken, kamu taşınmazlarının özelleştirilmesinden 45 milyar TL gelir hedefleniyor.

Deprem bölgesinde inşa edilen konut ve iş yerlerinde hak sahiplerinin peşin ödeme yapması halinde ise 152 milyar TL'lik tahsilat sağlanması bekleniyor.

