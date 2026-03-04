750 bin gence iş fırsatı devletten: 18 yaşına gelene 28 bin TL maaş! Kimler yararlanacak?

Yetkililer, ücret desteği sayesinde işverenlerin yeni mezun ya da iş deneyimi bulunmayan gençleri istihdam etmeye daha istekli hale gelmesinin beklendiğini ifade ediyor.

HEDEF 750 BİN GENÇ

Program kapsamında bu yıl 250 bin gencin ilk kez işe yerleştirilmesi planlanıyor. Orta vadede ise uygulamanın genişletilmesiyle 2028 yılına kadar toplam 750 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Uygulama ile gençlerin iş deneyimi kazanması, özel sektörün de ihtiyaç duyduğu genç ve nitelikli iş gücüne daha kolay ulaşabilmesi amaçlanıyor.