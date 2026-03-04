750 bin gence iş fırsatı devletten: 18 yaşına gelene 28 bin TL maaş! Kimler yararlanacak?
Gençlerin iş hayatına katılımını hızlandırmayı hedefleyen yeni bir destek programı için düğmeye basıldı. TBMM'ye sunulan torba yasa teklifiyle hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye göre, 18–25 yaş aralığında ilk kez işe girecek gençlerin net asgari ücret tutarındaki maaşı (28 bin 75 TL) altı ay boyunca devlet tarafından karşılanacak.
Türkiye'de gençlerin iş gücü piyasasına katılımını artırmayı hedefleyen yeni bir destek programı için düğmeye basıldı. Ne eğitimde ne de istihdamda bulunan gençlerin çalışma hayatına kazandırılması amacıyla hazırlanan teşvik modeli kapsamında, ilk kez işe girecek gençlerin maaş ve sigorta giderlerinin önemli bir bölümü devlet tarafından karşılanacak.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, TBMM'ye sunulan mali torba yasa teklifinde yer alan düzenlemeye göre programın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sağlanacak. Böylece hem gençlerin iş hayatına ilk adımı kolaylaştırılması hem de işverenlerin istihdam maliyetinin azaltılması amaçlanıyor.
İLK İŞE DEVLET KATKISI
Yeni düzenleme ile 18–25 yaş aralığındaki gençlerin ilk kez işe başlamaları durumunda ücret ve sigorta primlerinin net asgari ücrete karşılık gelen kısmı devlet tarafından ödenecek. Buna göre genç çalışanlar için aylık 28 bin 75 TL tutarında destek sağlanacak.
Söz konusu destekten yararlanan gençlerin maaşı ve sigorta giderleri altı aya kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Böylece işverenlerin genç istihdamına yönelik mali yükünün hafifletilmesi ve yeni işe alımların teşvik edilmesi hedefleniyor.
ÖZEL SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK
Programın uygulaması Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda yürütülecek. Özel sektörle iş birliği içinde yürütülecek model sayesinde gençlerin ilk iş deneyimine erişiminin kolaylaştırılması ve istihdama kalıcı şekilde katılmaları amaçlanıyor.