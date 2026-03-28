70 milyon yıl sonra bulundu: Yüzlerce dinozor yumurtası bir arada
Fransa'nın güneyindeki Mèze bölgesinde yapılan kazılarda, Geç Kretase dönemine ait yüzlerce fosilleşmiş dinozor yumurtası bulundu. Montpellier ve Béziers arasında yer alan alandaki keşif, yaklaşık 70 milyon yıl öncesine uzanan dev bir yuvalama alanını ortaya çıkardı.
Fransa'nın güneyinde bulunan Mèze bölgesi, son yılların en önemli paleontolojik keşiflerinden birine sahne oldu. Montpellier ile Béziers şehirleri arasında yer alan bölgede yürütülen kazı çalışmalarında, yüzlerce fosilleşmiş dinozor yumurtasının bulunduğu geniş bir tabaka ortaya çıkarıldı. Kazılar, Musée-Parc des Dinosaures bünyesinde çalışan uzman bir ekip tarafından gerçekleştirildi.
⛏️ AYLAR SÜREN KAZI ÇALIŞMASI
Kazı çalışmaları ekim ayında başladı. Ancak bölgenin jeolojik yapısı bilim insanlarının işini oldukça zorlaştırdı. Mèze'de bulunan gri kil tabakaları, yağmur yağdığında hızla balçığa dönüşüyor. Bu durum kazı çalışmalarının sık sık durmasına neden oldu. Araştırma ekibi birçok kez zeminin yeniden sertleşmesini beklemek zorunda kaldı.
Mart ayına gelindiğinde ise zemin nihayet kurudu ve kazılar yeniden hız kazandı. Bu süreçte araştırmacılar, beklediklerinden çok daha zengin bir fosil alanıyla karşılaştı.
🦕 BULUNAN DİNOZOR YUMURTALARI HANGİ TÜRLERE AİT?
Bilim insanlarının yaptığı ilk incelemelere göre yumurtaların büyük bölümü Titanozor olarak bilinen dev otobur dinozorlara ait. Ancak kazı alanında farklı türlere ait olabileceği düşünülen başka yumurtalar da bulundu.
|Olası Dinozor Türü
|Özellik
|Titanozor
|Uzun boyunlu dev otobur dinozor
|Ankylozor
|Zırhlı yapıya sahip otobur dinozor
|Teropod
|Küçük etobur dinozor grubu
🌊 YUMURTALAR NASIL KORUNDU?
Keşfedilen fosil tabakası yaklaşık70 ila 72 milyon yıl öncesine, yani dinozorların yok oluşundan hemen önceki döneme tarihleniyor. Paleontologlara göre bu hassas yumurtaların günümüze kadar bozulmadan ulaşmasının nedeni ani sel baskınları.
Bilim insanlarının değerlendirmesine göre dişi dinozorlar yumurtalarını sığ çukurlara bırakıyor ve üzerlerini bitki örtüsüyle kapatıyordu. Daha sonra meydana gelen ani alüvyon taşkınları bu yuvaları hızla kaplayarak adeta mühürledi.
Kil marnlarıyla kaplanan bu yuvalar zamanla fosilleşti ve milyonlarca yıl boyunca korunarak günümüze ulaştı.