70 milyon yıl sonra bulundu: Yüzlerce dinozor yumurtası bir arada

Fransa'nın güneyinde bulunan Mèze bölgesi, son yılların en önemli paleontolojik keşiflerinden birine sahne oldu. Montpellier ile Béziers şehirleri arasında yer alan bölgede yürütülen kazı çalışmalarında, yüzlerce fosilleşmiş dinozor yumurtasının bulunduğu geniş bir tabaka ortaya çıkarıldı. Kazılar, Musée-Parc des Dinosaures bünyesinde çalışan uzman bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

⛏️ AYLAR SÜREN KAZI ÇALIŞMASI

Kazı çalışmaları ekim ayında başladı. Ancak bölgenin jeolojik yapısı bilim insanlarının işini oldukça zorlaştırdı. Mèze'de bulunan gri kil tabakaları, yağmur yağdığında hızla balçığa dönüşüyor. Bu durum kazı çalışmalarının sık sık durmasına neden oldu. Araştırma ekibi birçok kez zeminin yeniden sertleşmesini beklemek zorunda kaldı.

Mart ayına gelindiğinde ise zemin nihayet kurudu ve kazılar yeniden hız kazandı. Bu süreçte araştırmacılar, beklediklerinden çok daha zengin bir fosil alanıyla karşılaştı.