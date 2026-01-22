70 km hızla fırtına alarmı: Meteoroloji sel, kar ve sağanak için uyardı! 15 il riskli

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi. Birçok bölgede sağanak, gök gürültülü sağanak ve kar yağışı beklenirken; özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli yağış öngörülüyor. MGM, olası sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve buzlanma risklerine karşı 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede yağış etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ TÜRLERİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞECEK

Tahminlere göre kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İç ve batı bölgelerde yağmur ile karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimler ve doğuda kar yağışı bekleniyor.

Yağışların Marmara ve Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli; Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı tahmin ediliyor. Kuzey bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, diğer bölgelerde normaller civarında seyredeceği bildirildi.

RÜZGAR YER YER FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğudan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın kuzeydoğu ve doğulu yönlerden eseceği belirtildi.

ÇIĞ, BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı verilen iller şu şekilde sıralandı:

Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye.

BÖLGE BÖLGE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Kıyı Ege'de sabah saatlerinden itibaren kuzeyden başlayarak İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batısı ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Akdeniz'de ise kuvvetli güneyli rüzgârla birlikte Antalya genelinde, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Antalya'nın merkez ve batı kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği bildirildi.

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışının; Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneyi, Osmaniye'nin doğusu ve Şanlıurfa'nın batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer; sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde hortum riski, kuvvetli rüzgâr ve kar yağışı görülen bölgelerde buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

🌦️ BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TABLOSU

Bölge İl Hava Durumu Sıcaklık
Marmara Çanakkale Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak 15°C
Edirne Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak 7°C
İstanbul Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak 9°C
Kırklareli Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak 8°C
Ege Afyonkarahisar Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve KKY, yüksekleri kar 7°C
Denizli Parçalı ve çok bulutlu, yağmur, yüksekleri KKY 13°C
İzmir Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli sağanak 14°C
Manisa Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli sağanak 14°C
Akdeniz Adana Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak 11°C
Antalya Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli sağanak 14°C
Hatay Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli yağmur, yüksekleri KKY 6°C
Isparta Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve KKY, yüksekleri kar 6°C
İç Anadolu Ankara Parçalı ve çok bulutlu, yağmur, KKY, yüksekleri kar 5°C
Çankırı Parçalı ve çok bulutlu, yağmur, KKY, yüksekleri kar 3°C
Eskişehir Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve KKY, yüksekleri kar 6°C
Kayseri Parçalı ve çok bulutlu, KKY ve kar 3°C
Batı Karadeniz Bolu Parçalı ve çok bulutlu, yağmur, KKY, yüksekleri kar 8°C
Düzce Parçalı ve çok bulutlu, yağmur 10°C
Sinop Parçalı ve çok bulutlu 14°C
Zonguldak Parçalı ve çok bulutlu 11°C
Orta & Doğu Karadeniz Amasya Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur 7°C
Rize Parçalı ve çok bulutlu 12°C
Samsun Parçalı ve çok bulutlu 13°C
Trabzon Parçalı ve çok bulutlu 14°C
Doğu Anadolu Erzurum Parçalı ve çok bulutlu -3°C
Kars Parçalı ve çok bulutlu -4°C
Malatya Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar 0°C
Van Parçalı ve çok bulutlu -1°C
Güneydoğu Anadolu Batman Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra KKY ve kar 4°C
Diyarbakır Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra KKY ve kar 3°C
Gaziantep Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli KKY ve kar 2°C
Siirt Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra KKY ve kar 3°C
