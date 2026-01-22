70 km hızla fırtına alarmı: Meteoroloji sel, kar ve sağanak için uyardı! 15 il riskli

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 07:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi. Birçok bölgede sağanak, gök gürültülü sağanak ve kar yağışı beklenirken; özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli yağış öngörülüyor. MGM, olası sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve buzlanma risklerine karşı 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede yağış etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ TÜRLERİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞECEK Tahminlere göre kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İç ve batı bölgelerde yağmur ile karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimler ve doğuda kar yağışı bekleniyor.

Yağışların Marmara ve Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli; Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı tahmin ediliyor. Kuzey bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, diğer bölgelerde normaller civarında seyredeceği bildirildi.