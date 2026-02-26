7 ayda 25 kilo veren Buse Terim'den "tartı" itirafı

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son dönemde sadece özel hayatıyla değil, fiziksel değişimiyle de adından söz ettiriyor.

7 ay gibi kısa bir sürede tam 25 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönen ünlü isim, bu kez zayıflama sürecinin psikolojik boyutuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"PSİKOLOJİM BOZULMUŞTU"

Sabah'tan Merve Yurtyapan'a konuşan Terim, bir dönem her gün tartıya çıkmanın kendisinde bir takıntı haline geldiğini itiraf etti. Kilo verme sürecinin ardından radikal bir karar aldığını belirten Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ara sürekli tartılırdım ve bu durum psikolojimi inanılmaz bozmuştu. Son dört yıldır tartılmayı bıraktım. Artık kilomu aynada kendim görüyorum."