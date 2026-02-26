CANLI YAYIN
7 ayda 25 kilo veren Buse Terim'den "tartı" itirafı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Verdiği kilolar sonrası büyük bir değişim yaşayan Fatih Terim'in kızı Buse Terim, zayıflama sürecinin ardından yaşadığı psikolojik zorluklara dair samimi açıklamalarda bulundu. İstediği forma kavuşan Terim, artık tartılarla arasına mesafe koyduğunu itiraf etti.

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son dönemde sadece özel hayatıyla değil, fiziksel değişimiyle de adından söz ettiriyor.

7 ay gibi kısa bir sürede tam 25 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönen ünlü isim, bu kez zayıflama sürecinin psikolojik boyutuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"PSİKOLOJİM BOZULMUŞTU"

Sabah'tan Merve Yurtyapan'a konuşan Terim, bir dönem her gün tartıya çıkmanın kendisinde bir takıntı haline geldiğini itiraf etti. Kilo verme sürecinin ardından radikal bir karar aldığını belirten Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ara sürekli tartılırdım ve bu durum psikolojimi inanılmaz bozmuştu. Son dört yıldır tartılmayı bıraktım. Artık kilomu aynada kendim görüyorum."

TARTILARA KÜSTÜ

Yılbaşından beri sürekli seyahat halinde olduğunu belirten Buse Terim, düzensiz hayatın beslenme üzerindeki etkilerine de değindi. Dubai'den Erzurum'a kadar uzanan yoğun rotasında evinde çok az vakit geçirdiğini söyleyen ünlü isim, "Böyle bir düzende beslenmeye dikkat etmek benim için imkansız. Bunu başarabilenlere gıptayla bakıyorum" diyerek samimi bir öz eleştiride bulundu.

Son dört yıldır tartılmayı bıraktığını söyleyen Terim, "Bir ara sürekli tartılırdım ve bu durum psikolojimi inanılmaz bozmuştu. Şimdi kilomun oturduğunu düşünüyorum; 2-3 kilo alp veriyorum. Onu da artık tartılmadan, kendiliğimden anlıyorum. Spora ara verdiğimde vücudum çok hızlı değişiyor, spora başladığımda ise aynı hızla toparlanıyor. Yaza girmeden önce spor rutinime dönüp 3-4 kilo vermek istiyorum aslında..." ifadelerini kullandı.

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Boşandıktan sonra uzun süredir kalbi boş olan 35 yaşındaki Buse Terim, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaparak yeni aşkını resmen ilan etmişti.

Terim'in erkek arkadaşının Instagram hesabının 'batuson' olduğu görüldü.

