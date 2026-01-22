67 bin yıl öncesine dayanıyor! En eski mağara resmi ortaya çıktı

Sulawesi Adası'ndaki bir mağarada bulunan ve en az 67 bin 800 yıl öncesine tarihlenen el izi, bilinen en eski kaya sanatı olabilir. Griffith Üniversitesi öncülüğündeki araştırma, modern insanın Avustralya'ya sanılandan çok daha erken ulaşmış olabileceğini ortaya koyuyor.

Endonezya'da bir mağara duvarında ortaya çıkarılan solmuş bir el izi, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Bilim insanları, en az 67 bin 800 yıl öncesine tarihlenen bu izinin şimdiye kadar bilinen en eski kaya sanatı olabileceğini belirtiyor.

Mağarada Yıllarca Fark Edilmedi El izi, Sulawesi Adası'nın güneydoğusundaki Muna Adası'nda bulunan bir kireçtaşı mağarasında ortaya çıkarıldı. Mağara uzun zamandır biliniyordu ve pek çok resme ev sahipliği yapıyordu. Ancak bu şablon, solmuş hali ve üzerine çizilmiş daha yeni bir motif nedeniyle yıllarca dikkat çekmedi.

İspanya'daki Örnekten Daha Eski Daha önce İspanya'daki bazı mağara resimleri yaklaşık 64 bin 000 yıl öncesine tarihlenmişti. Hatta bu resimlerin Neandertaller tarafından yapılmış olabileceği öne sürülmüştü. Sulawesi'deki el izi doğrulanırsa hem yaş bakımından daha eski olacak hem de sembolik sanatın kökenine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıyacak.

Araştırma, Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nden Prof. Maxine Aubert ve Prof. Adam Brumm'un da yer aldığı bir ekip tarafından yürütüldü. Ekip, bu el izinin Avustralya yerlilerinin atalarıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.