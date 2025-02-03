Viral Galeri Viral Liste 6 Şubat'ta okullar tatil mi? Perşembe günü okul var mı, yok mu? Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Malatya...

6 Şubat'ta okullar tatil mi? Perşembe günü okul var mı, yok mu? Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Malatya...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin üzerinden iki yıl geçti. "Asrın felaketi" olarak anılan bu büyük yıkımda resmi rakamlara göre en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Depremin yıl dönümü yaklaşırken, 6 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.02.2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:37
6 Şubat’ta okullar tatil mi? Perşembe günü okul var mı, yok mu? Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Malatya...

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden iki yıl geçti. "Asrın felaketi" olarak anılan 6 Şubat 2023 depremi, Türkiye'nin güneydoğusunu derinden etkileyerek büyük bir felakete yol açtı. Resmî verilere göre, depremler sonucu 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi ise yaralandı. Depremin yıl dönümüne yaklaşıldığı şu günlerde, öğrenciler ve veliler "6 Şubat'ta okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor.

6 Şubat’ta okullar tatil mi? Perşembe günü okul var mı, yok mu? Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Malatya...

6 Şubat 2025 Okullar Tatil Mi, Ders Var Mı?

Geçtiğimiz yıl, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya illerinde 6 Şubat'ta okullar tatil edilmişti.

6 Şubat’ta okullar tatil mi? Perşembe günü okul var mı, yok mu? Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Malatya...

Adıyaman'da 6 Şubat'ta Eğitime Ara Verildi

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremi anma programları ve yoğun kabristan ziyaretleri nedeniyle, 6 Şubat 2025'te il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, bu kararın, anma etkinlikleri ve taziye ziyaretlerinin oluşturabileceği yoğunluğu göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Adıyaman Valiliği'nin yaptığı duyuruda, 6 Şubat'ta ildeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim verilmemesi kararı alındığı açıklandı. Ayrıca, anma programlarına katılacak kamu kurumları çalışanları için de bir gün idari izin uygulanacağı bildirildi. Valilik, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınacağını vurguladı.

6 Şubat’ta okullar tatil mi? Perşembe günü okul var mı, yok mu? Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Malatya...

Diğer illerden resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

6 Şubat’ta okullar tatil mi? Perşembe günü okul var mı, yok mu? Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Malatya...

6 Şubat Resmi Tatil Mi?

6 Şubat, Türkiye genelinde resmi tatil olarak ilan edilmemiştir. Kamu idareleri ve özel sektör iş yerleri normal iş gününde faaliyet gösterecek. 6 Şubat'ın resmi tatil olup olmadığı, bu yılki takvime göre belirlenmiş değil.

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