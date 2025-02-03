6 Şubat’ta okullar tatil mi? Perşembe günü okul var mı, yok mu? Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Malatya...

Adıyaman'da 6 Şubat'ta Eğitime Ara Verildi

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremi anma programları ve yoğun kabristan ziyaretleri nedeniyle, 6 Şubat 2025'te il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, bu kararın, anma etkinlikleri ve taziye ziyaretlerinin oluşturabileceği yoğunluğu göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Adıyaman Valiliği'nin yaptığı duyuruda, 6 Şubat'ta ildeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim verilmemesi kararı alındığı açıklandı. Ayrıca, anma programlarına katılacak kamu kurumları çalışanları için de bir gün idari izin uygulanacağı bildirildi. Valilik, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınacağını vurguladı.