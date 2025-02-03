6 Şubat'ta okullar tatil mi? Perşembe günü okul var mı, yok mu? Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Malatya...
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin üzerinden iki yıl geçti. "Asrın felaketi" olarak anılan bu büyük yıkımda resmi rakamlara göre en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Depremin yıl dönümü yaklaşırken, 6 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.02.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:37