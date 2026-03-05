6 Mart Cuma Hutbesi mesajı: Zekat ve fıtır sadakası malı bereketlendiriyor!
Türkiye genelinde camilerde okunacak olan Cuma hutbesinde zekât ve fıtır sadakasının Müslümanlar için taşıdığı anlam ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede, insanların sahip olduğu mal ve imkanların Allah'ın bir emaneti olduğu vurgulandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesinde, zekât ve fıtır sadakasının İslam'daki yeri ve toplumsal dayanışmaya katkısı hatırlatıldı. Hutbede, malın gerçek sahibinin Allah olduğu vurgulanırken zekâtın fakirin hakkı olduğu belirtildi. Fitrelerin ise bayram namazından önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiği ifade edildi.
💰 ZEKATIN İSLAM'DAKİ YERİ VE ÖNEMİ VURGULANDI
Hutbede zekatın İslam'ın beş temel esasından biri olduğuna dikkat çekildi. Zekatın yalnızca bir bağış olmadığı, Allah ve Resulü tarafından belirlenmiş bir ibadet olduğu ifade edildi.
Kur'an-ı Kerim'de zekatın toplumdaki yerine işaret eden şu ayete de yer verildi:
"Onların mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir pay vardır."
(Zâriyât Suresi, 51/19)
Bu ayetin, zekatın fakire yapılan bir iyilik değil, onun hakkının teslim edilmesi anlamına geldiğini ortaya koyduğu ifade edildi.
🤝 ZEKATIN TOPLUMSAL DAYANIŞMAYA KATKISI
Cuma hutbesinde zekatın toplumsal hayattaki rolüne de değinildi. Zekatın müminler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirdiği belirtildi. Bu ibadetin rahmet ve şefkat köprüleri kurduğu ve toplumsal barışa katkı sağladığı ifade edildi.
Zekatın bireysel yönüne de dikkat çekildi. Bu ibadetin insanı bencillik, haset ve cimrilikten arındırdığı vurgulandı. Peygamber Efendimiz'in şu hadisine de hutbede yer verildi:
"Zekât, suyun ateşi söndürdüğü gibi hata ve günahları silip yok eder."
(Tirmizî, Îman, 8)