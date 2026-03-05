CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

6 Mart Cuma Hutbesi mesajı: Zekat ve fıtır sadakası malı bereketlendiriyor!

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye genelinde camilerde okunacak olan Cuma hutbesinde zekât ve fıtır sadakasının Müslümanlar için taşıdığı anlam ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede, insanların sahip olduğu mal ve imkanların Allah'ın bir emaneti olduğu vurgulandı.

6 Mart Cuma Hutbesi mesajı: Zekat ve fıtır sadakası malı bereketlendiriyor! 1

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesinde, zekât ve fıtır sadakasının İslam'daki yeri ve toplumsal dayanışmaya katkısı hatırlatıldı. Hutbede, malın gerçek sahibinin Allah olduğu vurgulanırken zekâtın fakirin hakkı olduğu belirtildi. Fitrelerin ise bayram namazından önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiği ifade edildi.

6 Mart Cuma Hutbesi mesajı: Zekat ve fıtır sadakası malı bereketlendiriyor! 2

💰 ZEKATIN İSLAM'DAKİ YERİ VE ÖNEMİ VURGULANDI

Hutbede zekatın İslam'ın beş temel esasından biri olduğuna dikkat çekildi. Zekatın yalnızca bir bağış olmadığı, Allah ve Resulü tarafından belirlenmiş bir ibadet olduğu ifade edildi.

ESMA'ÜL-HÜSNA VE ANLAMLARI İÇİN TIKLAYIN

6 Mart Cuma Hutbesi mesajı: Zekat ve fıtır sadakası malı bereketlendiriyor! 3

Kur'an-ı Kerim'de zekatın toplumdaki yerine işaret eden şu ayete de yer verildi:

"Onların mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir pay vardır."
(Zâriyât Suresi, 51/19)

Bu ayetin, zekatın fakire yapılan bir iyilik değil, onun hakkının teslim edilmesi anlamına geldiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

ER-RAHİM
6 Mart Cuma Hutbesi mesajı: Zekat ve fıtır sadakası malı bereketlendiriyor! 4

🤝 ZEKATIN TOPLUMSAL DAYANIŞMAYA KATKISI

Cuma hutbesinde zekatın toplumsal hayattaki rolüne de değinildi. Zekatın müminler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirdiği belirtildi. Bu ibadetin rahmet ve şefkat köprüleri kurduğu ve toplumsal barışa katkı sağladığı ifade edildi.

6 Mart Cuma Hutbesi mesajı: Zekat ve fıtır sadakası malı bereketlendiriyor! 5

Zekatın bireysel yönüne de dikkat çekildi. Bu ibadetin insanı bencillik, haset ve cimrilikten arındırdığı vurgulandı. Peygamber Efendimiz'in şu hadisine de hutbede yer verildi:

"Zekât, suyun ateşi söndürdüğü gibi hata ve günahları silip yok eder."
(Tirmizî, Îman, 8)

EL HALIK
6 Mart Cuma Hutbesi mesajı: Zekat ve fıtır sadakası malı bereketlendiriyor! 6

🌙 FITIR SADAKASININ RAMAZAN'DAKİ ANLAMI

Hutbede fıtır sadakasının Ramazan ayının önemli ibadetlerinden biri olduğu ifade edildi. Fitrenin Ramazan ayına ulaşmanın ve bayrama kavuşmanın şükrü olduğu vurgulandı.

6 Mart Cuma Hutbesi mesajı: Zekat ve fıtır sadakası malı bereketlendiriyor! 7

Peygamber Efendimiz'in fıtır sadakasının bayram namazından önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını tavsiye ettiği hatırlatıldı. Bu uygulamanın Ramazan Bayramı'nı toplumun tamamı için sevinç ve paylaşma zamanı haline getirdiği belirtildi.

6 Mart Cuma Hutbesi mesajı: Zekat ve fıtır sadakası malı bereketlendiriyor! 8

🏡 YARDIM EDERKEN ÖNCE KİMLER GÖZETİLMELİ?

Hutbede zekat ve fitre verirken öncelikle kişinin kendi çevresindeki ihtiyaç sahiplerini gözetmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda özellikle şu kişilere öncelik verilmesi gerektiği hatırlatıldı:

İhtiyaç sahibi akrabalar

Maddi sıkıntı yaşayan komşular

Yetimler ve kimsesizler

Hutbede ayrıca yardımların mazlum ve mağdur coğrafyalarda yaşayan insanlara ulaştırılmasının önemine de dikkat çekildi.

6 Mart Cuma Hutbesi mesajı: Zekat ve fıtır sadakası malı bereketlendiriyor! 9

📖 HUTBE KUR'AN AYETİYLE TAMAMLANDI

Cuma hutbesi Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle tamamlandı. Hutbenin sonunda şu ayet hatırlatıldı:

"Namazı kılın, zekâtı verin. Kendiniz için önceden ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızı eksiksiz görür."
(Bakara Suresi, 2/110)

6 Mart Cuma Hutbesi mesajı: Zekat ve fıtır sadakası malı bereketlendiriyor! 10

Hutbede Müslümanlara Ramazan ayını bir fırsat bilerek zekat ve fitreleriyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaları çağrısı yapıldı. Zekat ve sadakanın bir fakirin sofrasını şenlendireceği, bir borçlunun yükünü hafifleteceği ve yetimlerin yüzünü güldüreceği ifade edildi.

6 Mart Cuma Hutbesi mesajı: Zekat ve fıtır sadakası malı bereketlendiriyor! 11

6 MART CUMA HUTBESİ TAM METNİ

ZEKÂT VE FITIR SADAKASI

Muhterem Müslümanlar!

Malımız, mülkümüz, sahip olduğumuz bütün imkânlarımız Yüce Rabbimiz tarafından bizlere verilmiş birer emanettir. Bu emanetlerin şükrünü eda etmek; varlıklarımızı ihtiyaç sahipleriyle, yetim, öksüz ve kimsesizlerle paylaşmakla gerçekleşebilir. İşte bu emanet bilincinin ibadete dönüşmüş hali, zekât ve fıtır sadakasıdır.

Aziz Müminler!

Zekât, İslam'ın beş temel esasından biridir. Zekât, sadece bir bağış değil, bizzat Allah ve Resûlü tarafından belirlenmiş bir ibadettir. İnsanın malını eksilten değil, bereketlendiren ilahi bir nimettir. "Onların mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir pay vardır" ayetinde buyrulduğu üzere zekât, fakiri minnet altında bırakan bir lütuf değil, ona hakkını teslim etmektir.

6 Mart Cuma Hutbesi mesajı: Zekat ve fıtır sadakası malı bereketlendiriyor! 12

Kıymetli Müslümanlar!

Zekât, müminler arasında yardımlaşma ve dayanışma, rahmet ve şefkat köprüleri kurar. Birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine vesile olur. Kardeşliğin gönüllerde, hanelerde ve sofralarda hissedilmesini sağlar. Bu yönüyle zekât, toplumsal barış, huzur ve dayanışmaya büyük katkı sunar. Zekât vermek, kişiyi bencillikten, hasetten ve cimrilikten arındırır. Zekât, insanın; içindeki mal sevgisini ve dünya hırsını dizginlemesine, günahlarından arınmasına yardımcı olur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in buyurduğu üzere, "…Zekât, suyun ateşi söndürdüğü gibi hata ve günahları silip yok eder."

Değerli Müminler!

Fitre olarak bildiğimiz fıtır sadakası ise; Ramazan-ı şerife ulaşmanın, bayrama kavuşmanın şükrüdür. Peygamber Efendimiz (s.a.s), bayram namazımızı kılmadan önce fıtır sadakalarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamızı emretmektedir. Zira fıtır sadakası ile Ramazan Bayramı; merhamet ve muhabbetin, neşe ve sevincin toplumun tamamına yayıldığı müstesna bir zaman dilimine dönüşmektedir.

6 Mart Cuma Hutbesi mesajı: Zekat ve fıtır sadakası malı bereketlendiriyor! 13

Aziz Müslümanlar!

Zekât ve fıtır sadakasında esas olan; önce kişinin, çevresinden ihtiyaç sahibi akrabalarını ve komşularını gözetmesidir. Sonra da yardımlarını mazlum ve mağdur coğrafyalarda bulunan kardeşlerine ulaştırmasıdır. Bugün bize düşen, içerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı şerifi vesile kılarak zekât ve fitrelerimizle bir fakirin sofrasını şenlendirmektir. Bir borçlunun yükünü hafifletmektir. Yolda kalmışa el uzatmaktır. Bir yetimin, bir öksüzün ve bir garibin yüzünü güldürmektir. Mazlumların yanında yer almaya, onlara umut olmaya devam etmektir. Böylelikle Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği imkânları ebedi kazanca dönüştürmektir. Hutbemizi Cenâb-ı Hakk'ın şu ayet-i kerimesi ile bitiriyoruz: "Namazı kılın, zekâtı verin. Kendiniz için önceden ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızı eksiksiz görür."

Mobil uygulamalarımızı indirin