6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar? 2024 TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?

Aralık Enflasyon Beklentileri

Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklentiler, ekonomi çevrelerinde merakla bekleniyor. Ekonomistlerin, TÜİK tarafından açıklanacak bu veriye dair öngörüleri, genellikle bir önceki aya göre daha düşük bir artışı işaret ediyor. 19 ekonomistin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin tahminleri, yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 arasında değişiyor.