6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar? 2024 TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Memur, emekli, ev sahibi ve kiracıları doğrudan etkileyen bu veriler aynı zamanda memur ve emekli maaş zammının belirleyici unsurlarından biri olacak. Aralık ayı enflasyonu 6 aylık enflasyon farkını belirleyerek, yıl sonu ekonomik tabloyu şekillendirecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 06:32