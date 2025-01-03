Viral Galeri Viral Liste 6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar? 2024 TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?

6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar? 2024 TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Memur, emekli, ev sahibi ve kiracıları doğrudan etkileyen bu veriler aynı zamanda memur ve emekli maaş zammının belirleyici unsurlarından biri olacak. Aralık ayı enflasyonu 6 aylık enflasyon farkını belirleyerek, yıl sonu ekonomik tabloyu şekillendirecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 06:32
6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar? 2024 TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 47,09'luk bir yükselme kaydetmişti. Bu veriler, özellikle memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak.

6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar? 2024 TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?

Kasım Ayı Enflasyon Verileri

Kasım ayında açıklanan enflasyon rakamları, ekonominin genel gidişatına dair önemli ipuçları verdi. TÜFE, kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,24, geçen yılın kasım ayına göre ise yüzde 47,09 oranında artış göstermişti. Yıllık enflasyon, aynı zamanda 2023 yılı için önemli bir gösterge oldu. TÜİK'in verilerine göre, yıllık bazda enflasyon oranı kasımda yüzde 47,09 olarak hesaplandı.

6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar? 2024 TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?

Aralık Enflasyon Beklentileri

Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklentiler, ekonomi çevrelerinde merakla bekleniyor. Ekonomistlerin, TÜİK tarafından açıklanacak bu veriye dair öngörüleri, genellikle bir önceki aya göre daha düşük bir artışı işaret ediyor. 19 ekonomistin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin tahminleri, yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 arasında değişiyor.

6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar? 2024 TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?

Yıllık Enflasyon Beklentisi Ne Olacak?

Yılın son enflasyon verileriyle birlikte, 2024 yılı için yıllık enflasyonun da nasıl şekilleneceği konusunda bir öngörüde bulunulacak. Ekonomistlerin, aralık ayı itibarıyla yıllık enflasyon beklentisi, kasım ayında yüzde 47,09 olan oranın yüzde 45,21'e gerileyeceği yönünde. Bu, yılın son ayında gözlemlenen enflasyon oranlarının, öncekilerle karşılaştırıldığında daha düşük bir artış gösterdiği anlamına geliyor.

6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar? 2024 TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?

2025 Sonu Enflasyon Beklentisi Yükseldi

Ekonomistlerin 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisi ise dikkat çekici bir şekilde arttı. Aralık ayı itibarıyla 2025 sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,32 olarak belirlendi.

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