5G'ye nasıl geçilir, ücretli mi? Geçiş adımları ve 5G ile uyumlu telefonlar

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 12:50 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de 5G kullanımı 1 Nisan 2026 itibarıyla başlıyor. Kullanıcılar mevcut tarifelerini değiştirmeden, ek ücret ödemeden 5G'ye geçebilecek. Geçiş için 5G kapsama alanında olmak, cihaz ve SIM kartın uyumlu olması yeterli. İşte adım adım 5G'ye geçiş rehberi…

5G'ye geçiş kullanıcı için teknik olarak basit ama etkisi büyük bir dönüşüm anlamına geliyor. İnternet hızı 10 kata kadar artarken gecikme süresi düşüyor, aynı anda çok daha fazla cihaz sorunsuz bağlanabiliyor. Bu değişim sadece mobil interneti değil, üretimden finansa kadar tüm dijital sistemi yeniden şekillendiriyor.

5G'YE GEÇİŞ NASIL YAPILIR? Öncelikle bulunduğunuz bölgede 5G sinyali olmalı. Operatörler hizmeti aşamalı açacağı için ilk etapta büyük şehirler öne çıkıyor. İkinci aşamada cihaz ve SIM kart uyumluluğu gerekiyor. Eski SIM kartlar bazı durumlarda desteklemeyebilir, bu nedenle operatör güncellemesi gerekebilir. Son adım ise telefon ayarından şebeke tercihini 5G olarak seçmek. iPhone kullanıcıları ayarlar menüsünde "Hücresel > Seçenekler > Ses ve Veri" adımından 5G'yi aktif eder. Android cihazlarda ise "Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar" üzerinden seçim yapılır.

5G ÜCRETLİ Mİ, TARİFELER DEĞİŞECEK Mİ? 5G için ek ücret alınmayacak. Kullanıcılar tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapmadan mevcut paketleriyle hizmetten yararlanabilecek.

5G'NİN 4,5G'DEN FARKI NE? 5G'nin temel farkı hız, gecikme ve kapasite üçlüsünde ortaya çıkıyor. Mevcut 4.5G'de dakikalar süren veri indirme işlemleri 5G'de saniyelere iniyor. Gecikme süresi ciddi oranda düşüyor. Bu da özellikle oyun, canlı yayın ve finans işlemlerinde anlık tepki avantajı sağlıyor. Aynı anda binlerce kişinin internete bağlandığı stadyum, konser ve kalabalık alanlarda hız düşüşü yaşanmaması, günlük kullanıcı deneyimini doğrudan iyileştiriyor.