5G'ye nasıl geçilir, ücretli mi? Geçiş adımları ve 5G ile uyumlu telefonlar

Türkiye'de 5G kullanımı 1 Nisan 2026 itibarıyla başlıyor. Kullanıcılar mevcut tarifelerini değiştirmeden, ek ücret ödemeden 5G'ye geçebilecek. Geçiş için 5G kapsama alanında olmak, cihaz ve SIM kartın uyumlu olması yeterli. İşte adım adım 5G'ye geçiş rehberi…

5G'ye geçiş kullanıcı için teknik olarak basit ama etkisi büyük bir dönüşüm anlamına geliyor. İnternet hızı 10 kata kadar artarken gecikme süresi düşüyor, aynı anda çok daha fazla cihaz sorunsuz bağlanabiliyor. Bu değişim sadece mobil interneti değil, üretimden finansa kadar tüm dijital sistemi yeniden şekillendiriyor.

5G'YE GEÇİŞ NASIL YAPILIR?

Öncelikle bulunduğunuz bölgede 5G sinyali olmalı. Operatörler hizmeti aşamalı açacağı için ilk etapta büyük şehirler öne çıkıyor. İkinci aşamada cihaz ve SIM kart uyumluluğu gerekiyor. Eski SIM kartlar bazı durumlarda desteklemeyebilir, bu nedenle operatör güncellemesi gerekebilir.

Son adım ise telefon ayarından şebeke tercihini 5G olarak seçmek. iPhone kullanıcıları ayarlar menüsünde "Hücresel > Seçenekler > Ses ve Veri" adımından 5G'yi aktif eder. Android cihazlarda ise "Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar" üzerinden seçim yapılır.

5G ÜCRETLİ Mİ, TARİFELER DEĞİŞECEK Mİ?

5G için ek ücret alınmayacak. Kullanıcılar tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapmadan mevcut paketleriyle hizmetten yararlanabilecek.

5G'NİN 4,5G'DEN FARKI NE?

5G'nin temel farkı hız, gecikme ve kapasite üçlüsünde ortaya çıkıyor. Mevcut 4.5G'de dakikalar süren veri indirme işlemleri 5G'de saniyelere iniyor. Gecikme süresi ciddi oranda düşüyor. Bu da özellikle oyun, canlı yayın ve finans işlemlerinde anlık tepki avantajı sağlıyor.

Aynı anda binlerce kişinin internete bağlandığı stadyum, konser ve kalabalık alanlarda hız düşüşü yaşanmaması, günlük kullanıcı deneyimini doğrudan iyileştiriyor.

5G TÜRKİYE'DE İLK NERELERDE BAŞLAYACAK?

İlk sinyal büyük şehirlerde alınacak. Başlangıç noktası Marmara ağırlıklı olacak şekilde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya 5G'ye geçiş yapabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamasına göre yayılım bölge bölge ilerleyecek. Tüm Türkiye'nin kapsama alanına alınması yaklaşık 1 yıl sürecek.

5G İLE UYUMLU TELEFONLAR

AppleSamsungHuaweiXiaomiVivoOppoTecno
iPhone 17 Pro MaxGalaxy Z Flip7 FEP40Mi 11X60 ProFind X3 ProSpark 10 5G
iPhone 17 ProGalaxy Z Flip7P40 ProMi 11 ProX70 ProFind X5 ProSpark 30 5G
iPhone 17Galaxy Z Flip6P40 Pro+Xiaomi 12X90 Pro 5GReno 6 ProPhantom V Fold 5G
iPhone 16eGalaxy Z Flip5P50 ProXiaomi 12 Lite 5GV21 5GReno 7 ProPhantom V Flip
iPhone 16 Pro MaxGalaxy Z Flip4Mate 30 Pro 5GXiaomi 12 ProV23 ProReno 8 5GPhantom V Yoga 5G
iPhone 16 ProGalaxy Z Flip3 5GMate 40 ProXiaomi 12TV23e 5GReno 8 Pro 5GPova 6 Pro 5G
iPhone 16 PlusGalaxy Z Flip3Nova 7Xiaomi 12T ProV23 5GReno 8 Z 5GPova 7 5G
iPhone 16Galaxy Z Fold 7Nova 7 SEXiaomi 13V25 5GReno 8 T 5GPova 7 Ultra 5G
iPhone 15 Pro MaxGalaxy Z Fold 6Nova 8Xiaomi 13 ProV25 Pro 5GReno 10 5GCamon 40 Pro 5G
iPhone 15 ProGalaxy Z Fold 5Nova 9Xiaomi 13 UltraV27 5GReno 10 Pro 5G
iPhone 15 PlusGalaxy Z Fold 4Xiaomi 13TV29 5GReno 10 Pro+ 5G
iPhone 15Galaxy Z Fold 3Xiaomi 13T ProV30 5GReno 11 5G
iPhone 14 Pro MaxGalaxy S25 UltraXiaomi 14V30 Pro 5GReno 11 F 5G
iPhone 14 ProGalaxy S25 FEXiaomi 14 UltraV30e 5GReno 11 Pro 5G
iPhone 14 PlusGalaxy S25+Xiaomi 14TV39 5GReno 12 5G
iPhone 14Galaxy S25Xiaomi 14T ProV40Reno 12 Pro 5G
iPhone 13 Pro MaxGalaxy S24 UltraXiaomi 15V40 ProReno 12 F 5G
iPhone 13 ProGalaxy S24 FEXiaomi 15 UltraV40 Lite
iPhone 13 MiniGalaxy S24+Xiaomi 15TV50 5G
iPhone 13Galaxy S24Xiaomi 15T ProV50 Lite 5G
iPhone SE (3rd Gen)Galaxy S23 UltraXiaomi Mix FlipV60
iPhone 12 Pro MaxGalaxy S23+Redmi 13C 5GNex 3
iPhone 12 ProGalaxy S23Redmi 15 5GY27 5G
iPhone 12 MiniGalaxy S22 UltraRedmi Note 10 5GY28s 5G
iPhone 12Galaxy S22+Redmi Note 11 Pro 5GY29t 5G
Galaxy S22Redmi Note 11 Pro+ 5GY30 5G
Galaxy S21 UltraRedmi Note 11S 5GY36 5G
Galaxy S21+Redmi Note 12 5GY39 5G
Galaxy S21Redmi Note 12 Pro 5GY55+ 5G
Galaxy Note 20 UltraRedmi Note 12 Pro+ 5GY76 5G
Galaxy Note 20Redmi Note 13 5GY77 5G
Redmi Note 13 Pro 5GY78 5G
Redmi Note 13 Pro+ 5GY100 5G
Redmi Note 14 5G
Redmi Note 14 Pro 5G
Redmi Note 14 Pro+ 5G
5G HAKKINDA MERAK EDİLENLER

5G aktif olduğu nasıl anlaşılır?
Bağlantı anında cihaz ekranındaki şebeke ibaresi değişir. 4.5G veya LTE yerine doğrudan "5G" yazısı görünür.

Türkiye'de 5G uyumlu cihaz kullanan abone oranı ne kadar?
Türkiye'de kullanılan mobil cihazların yaklaşık dörtte biri 5G destekli. Bakan Uraloğlu açıklamasına göre, telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonenin, 22 milyonun cep telefonu 5G'ye uyumlu cihazlardan oluşuyor.

5G hizmeti nasıl kapatılır?
5G kullanımı aktif olduğunda, kullanıcılar bu özelliği ek ücret ödemeden devre dışı bırakabilir. Bunun için mobil operatörün belirlediği kısa numaraya SMS gönderilmesi yeterlidir.

