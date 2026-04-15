"571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed" film konusu nedir, ne zaman vizyonda, oyuncuları kim?

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 17:10

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatını animasyonla anlatan "571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed" filmi 17 Nisan'da vizyona giriyor. 3D teknikle hazırlanan yapım, İslam'ın ilk yıllarını çocukların anlayabileceği bir anlatımla ele alıyor.

"571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed" filmi, son peygamberin hayatını sade ve öğretici bir kurgu ile sinemaya taşıyor. 17 Nisan Cuma günü izleyiciyle buluşacak film, İslam'ın doğuş sürecini bir çocuğun yolculuğu üzerinden aktararak temel olayları anlaşılır bir çerçevede sunuyor. İşte filmin konusu ve seslendirmede yer alan oyuncular…

FİLMİN KONUSU NEYİ ANLATIYOR? Film, Lina isimli küçük bir kızın dedesiyle birlikte çıktığı Medine yolculuğunu merkeze alıyor. Yolculuk sırasında Zübeyr bin Avvam ve Esma bint Ebubekir ile tanışan Lina, İslam'ın ilk dönemine dair olayları onların anlatımıyla öğreniyor.

Lina'nın yolculuğu boyunca anlatılan hikayede, Mekke dönemindeki baskılar, müşriklerin engellemeleri ve Bilal Habeşi'nin özgürlük mücadelesi ve imanla örülmüş nice hatıralar aktarılıyor. Anlatımın merkezinde ise Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhamet ve şefkat yaklaşımı ile İslam'ı ilk kabul eden sahabelerin yaşadığı zorluklar ve inanç süreci yer alıyor. Yapımda Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yüzü ve sesi doğrudan gösterilmiyor. Hikaye, sahabelerin anlatımları ve farklı kamera açılarıyla aktarılıyor.

FİLM 17 NİSAN'DA VİZYONDA AA'ya göre, siyer uzmanları ve pedagogların katkısıyla geliştirilen animasyon türündeki film 3D teknikle hazırlandı ve 17 Nisan'da sinemalarda gösterime girecek. Yönetmenliğini Yunus Emre Çakır üstlenirken, senaryo Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül tarafından yazıldı.

SESLENDİRME KADROSUNDA KİMLER VAR? Filmin seslendirme ekibinde şu oyuncular bulunuyor: İrfan Kılınç, Buğra Koçtepe, Tolga Tecer, Altan Alkan, Batuhan Yalçın, Esat Tanrıverdi, Aslı Ünsalan, Müge Sefercioğlu, Şivan Binici, Ercan Demirel, Başak Nezir, Asaf Çelebi, Ekrem Tamer, İbrahim Bildir, Hakan Bozbey, Türker Yılmaz, Engin Özsayın, Alp Pazarlı ve Ahmet Nasıroğlu.