Genç çiftlere 500 bin TL destek: Çeyiz yardımı başvuruları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortak yürüttüğü proje kapsamında, evlilik hazırlığında olan yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere 500 bin TL geri ödemesiz çeyiz desteği verilecek. Program için başvurular 13 Mart itibarıyla başladı. İşte başvuru ekranı, istenen belgeler ve şartlar…

Gençlerin evlilik sürecinde karşılaştığı ekonomik yükü azaltmayı amaçlayan "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında destek programı başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen proje ile belirlenen şartları taşıyan çiftlere çeyiz desteği sağlanacak. Başvuru şartları ve detaylar belli oldu.

500 BİN TL ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortak çalışmasıyla hazırlanan proje kapsamında, 18-35 yaş aralığında bulunan yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençler için çeyiz desteği programı uygulanacak. Program çerçevesinde hak sahibi çiftlere 500 bin TL tutarında geri ödemesiz destek sağlanacak. 500 BİN TL ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? Başvurular 13 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar 4-8 Mayıs tarihleri arasında açıklanacak. Program kapsamında başvurusu kabul edilen ve nikah işlemlerini müftülüklerde gerçekleştiren çiftlere 500 bin TL tutarında karşılıksız çeyiz desteği verilecek.

500 BİN TL ÇEYİZ YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR? Projeden yararlanmak isteyen çiftlerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Buna göre destek programı; 18 ile 35 yaş arasında olan,

Türkiye'de ikamet eden,

Yetim, öksüz veya ekonomik olarak ihtiyaç sahibi durumda bulunan,

Aylık geliri iki asgari ücret toplamını geçmeyen,

İlk evliliğini yapacak nişanlı çiftlere yönelik olarak uygulanacak.