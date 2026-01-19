CANLI YAYIN
500 bin sosyal konut kura heyecanı Şanlıurfa'da tamamlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin Şanlıurfa'da yapımını gerçekleştireceği 13 bin 790 sosyal konut için kura çekimi, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda noter gözetiminde tamamlandı. Hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, sonuçlara e-Devlet ile TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabiliyor.

Kura çekiminin ardından hak sahibi olan asil ve yedek adaylar, sonuçlara aynı gün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşabilecek. Sorgulamalar T.C. kimlik numarasıyla yapılabilecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Şanlıurfa'da yapılacak 13 bin 790 konutun kura çekilişi bugün saat 14.00 itibarıyla yapılarak sonuçlandırıldı.

ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi kamuoyuyla paylaşılacak. Vatandaşlar sonuçlara iki farklı platformdan ulaşabilecek:

📌TOKİ Resmî İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

📌e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Adaylar, sisteme T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.

ŞANLIURFA'DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ'nin Şanlıurfa genelinde hayata geçireceği konutların ilçe dağılımı da netleşti. Buna göre:

İlçe / Bölge Yapılacak Konut Sayısı
Merkez (Eyyübiye – Haliliye – Karaköprü) 9.000
Akçakale 350
Birecik 180
Bozova 700
Ceylanpınar 200
Halfeti 400
Harran 700
Hilvan 110
Siverek 750
Suruç 800
Viranşehir 600
TÜRKİYE GENELİNDE 75 BİNİ AŞKIN KONUTUN KURASI TAMAMLANDI

TOKİ'nin sosyal konut hamlesi kapsamında bugüne kadar 25 ilde toplam 75 bin 356 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Kura süreci tamamlanan iller arasında Adıyaman, Van, Mardin, Erzurum, Antalya, Malatya, Kars ve Rize gibi birçok şehir bulunuyor.

BAKAN KURUM: "YUVA, UMUT VE GELECEK DEMEKTİR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 19–25 Ocak tarihlerini kapsayan kura takvimine ilişkin yaptığı açıklamada sosyal konut projelerinin önemine dikkat çekti. Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 45 bin 909 konutun daha hak sahiplerini belirleyeceğiz."

BİR HAFTADA 9 İLDE KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

Açıklanan haftalık programa göre TOKİ'nin kura takvimi şu şekilde:

Tarih Gün İl / İller Konut Sayısı
19 Ocak Pazartesi Şanlıurfa 13.790
21 Ocak Çarşamba Trabzon 3.734
21 Ocak Çarşamba Tokat 3.392
22 Ocak Perşembe Amasya 2.601
23 Ocak Cuma Manisa 7.459
23 Ocak Cuma Kastamonu 2.380
23 Ocak Cuma Sivas 3.904
24 Ocak Cumartesi Aydın 6.973
25 Ocak Pazar Giresun 1.676
