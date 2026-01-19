500 bin sosyal konut kura heyecanı Şanlıurfa'da tamamlandı

TOKİ'nin sosyal konut hamlesi kapsamında bugüne kadar 25 ilde toplam 75 bin 356 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Kura süreci tamamlanan iller arasında Adıyaman, Van, Mardin, Erzurum, Antalya, Malatya, Kars ve Rize gibi birçok şehir bulunuyor.

BAKAN KURUM: "YUVA, UMUT VE GELECEK DEMEKTİR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 19–25 Ocak tarihlerini kapsayan kura takvimine ilişkin yaptığı açıklamada sosyal konut projelerinin önemine dikkat çekti. Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 45 bin 909 konutun daha hak sahiplerini belirleyeceğiz."