500 bin sosyal konut kura heyecanı Şanlıurfa'da tamamlandı
TOKİ'nin Şanlıurfa'da yapımını gerçekleştireceği 13 bin 790 sosyal konut için kura çekimi, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda noter gözetiminde tamamlandı. Hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, sonuçlara e-Devlet ile TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabiliyor.
Kura çekiminin ardından hak sahibi olan asil ve yedek adaylar, sonuçlara aynı gün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşabilecek. Sorgulamalar T.C. kimlik numarasıyla yapılabilecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Şanlıurfa'da yapılacak 13 bin 790 konutun kura çekilişi bugün saat 14.00 itibarıyla yapılarak sonuçlandırıldı.
ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?
Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi kamuoyuyla paylaşılacak. Vatandaşlar sonuçlara iki farklı platformdan ulaşabilecek:
📌TOKİ Resmî İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr
📌e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr
Adaylar, sisteme T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.
ŞANLIURFA'DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?
TOKİ'nin Şanlıurfa genelinde hayata geçireceği konutların ilçe dağılımı da netleşti. Buna göre:
|İlçe / Bölge
|Yapılacak Konut Sayısı
|Merkez (Eyyübiye – Haliliye – Karaköprü)
|9.000
|Akçakale
|350
|Birecik
|180
|Bozova
|700
|Ceylanpınar
|200
|Halfeti
|400
|Harran
|700
|Hilvan
|110
|Siverek
|750
|Suruç
|800
|Viranşehir
|600