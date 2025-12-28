500 Bin Konut projesinde ilk kura bugün! TOKİ takvimi açıkladı: Adıyaman, Adana...

İLK KURA BUGÜN ADIYAMAN'DA

Projeye yapılan 8 milyon 840 bin başvurudan 5 milyon 242 bin 766'sının geçerli sayıldığı kura süreci, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü başlayacak. İlk kura çekimi, deprem bölgesinde yer alan Adıyaman'da gerçekleştirilecek. Kura, Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda saat 11.00'de yapılması bekleniyor. Saat kesinleştiğinde haberimize eklenecektir.