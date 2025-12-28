Viral Galeri Viral Liste 500 Bin Konut projesinde ilk kura bugün! TOKİ takvimi açıkladı: Adıyaman, Adana...

Milyonların aylarca beklediği sosyal konut sürecinde kritik gün geldi. 81 ili kapsayan ve yüz binlerce aileyi ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ'nin 500 bin konutluk dev projesinde kura heyecanı bugün yaşanıyor. Daha önce takvimi netleşen kura sürecinde ilk çekilişin yapılacağı il ve tarih kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bekleyiş sona ererken, gözler bugün gerçekleştirilecek kura çekimine ve açıklanacak sonuçlara çevrildi.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 09:28
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutluk Yüzyılın Konut Projesinde kura süreci bugün deprem bölgesindeki Adıyaman'da başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan proje kapsamında bu hafta Adıyaman'ın yanı sıra Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman'da da kura çekimleri yapılacak.

500 BİN SOSYAL KONUT İÇİN KURA ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR
İLK KURA BUGÜN ADIYAMAN'DA

Projeye yapılan 8 milyon 840 bin başvurudan 5 milyon 242 bin 766'sının geçerli sayıldığı kura süreci, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü başlayacak. İlk kura çekimi, deprem bölgesinde yer alan Adıyaman'da gerçekleştirilecek. Kura, Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda saat 11.00'de yapılması bekleniyor. Saat kesinleştiğinde haberimize eklenecektir.

İLK HAFTANIN KURA TAKVİMİ

Noter huzurunda yapılacak "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler belirlenecek.

Tarih Kura Çekimi Yapılacak İller
29 Aralık Adıyaman
30 Aralık Şırnak, Hakkari
5 Ocak 2026 Siirt, Van
6 Ocak Mardin, Ağrı
7 Ocak Batman
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri şu kanallar üzerinden ilan edilecek:

📌TOKİ'nin resmi internet sitesi

📌e-Devlet Kapısı

Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek.

TESLİMATLAR 2027'DE BAŞLAYACAK

Projede konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Uygun ödeme koşullarıyla hayata geçirilen çalışma, en az 2 milyon kişiyi sağlam, modern ve güvenli konutlarla buluşturmayı hedefliyor.

