500 Bin Konut projesinde ilk kura bugün! TOKİ takvimi açıkladı: Adıyaman, Adana...
Milyonların aylarca beklediği sosyal konut sürecinde kritik gün geldi. 81 ili kapsayan ve yüz binlerce aileyi ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ'nin 500 bin konutluk dev projesinde kura heyecanı bugün yaşanıyor. Daha önce takvimi netleşen kura sürecinde ilk çekilişin yapılacağı il ve tarih kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bekleyiş sona ererken, gözler bugün gerçekleştirilecek kura çekimine ve açıklanacak sonuçlara çevrildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 08:26