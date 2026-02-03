CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

"50 milyon euro ve 300 koruma istiyor" Ajdar Hollywood yıldızlarını bile geçti!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Komedyen Hayrettin, programına Popstar yarışmasıyla ünlenen Ajdar'ı davet etmek istediğini ancak ünlü ismin talep ettiği ücretin çok yüksek olduğunu açıkladı. Hayrettin'in açıklamaları magazin dünyasında kısa sürede yankı uyandırdı.

"50 milyon euro ve 300 koruma istiyor" Ajdar Hollywood yıldızlarını bile geçti! 1

"Nane Nane", "Çikita Muz" ve "Şahdamar" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ajdar, bir kez daha sıra dışı talepleriyle magazin gündeminin zirvesine oturdu.

"50 milyon euro ve 300 koruma istiyor" Ajdar Hollywood yıldızlarını bile geçti! 2

Komedyen Hayrettin, sunduğu Kaos Show programına Ajdar'ı konuk etmek istediğini ancak aldığı yanıt karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını açıkladı.

"50 milyon euro ve 300 koruma istiyor" Ajdar Hollywood yıldızlarını bile geçti! 3

"50 MİLYON EURO VE 300 KORUMA"
Hayrettin'in aktardığına göre Ajdar, programa katılmak için 50 milyon euro (yaklaşık 2 milyar 570 milyon TL) ücret talep etti. Üstelik bu bedelin anında hesabına yatırılmasını istedi.

"50 milyon euro ve 300 koruma istiyor" Ajdar Hollywood yıldızlarını bile geçti! 4

Ajdar'ın talepleri bununla da sınırlı kalmadı; 300 kişilik koruma şartı da gündeme geldi.

"50 milyon euro ve 300 koruma istiyor" Ajdar Hollywood yıldızlarını bile geçti! 5

"BİZİM ÜNLÜMÜZ DE AJDAR"
Ajdar'ı programa almak istediğini vurgulayan Hayrettin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ajdar'ı konuk almak istiyorum. 50 milyon euro istedi, anında hesabına istiyor. 300 koruma istiyor. Biz Ajdar'ı istiyoruz, alacağız inşallah. Bizim ünlümüz de Ajdar. Herkese kapımız sonuna kadar açık."

"50 milyon euro ve 300 koruma istiyor" Ajdar Hollywood yıldızlarını bile geçti! 6

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

2003 yılında Popstar yarışmasıyla tanınan Ajdar, geçmiş yıllarda da talep ettiği yüksek ücretler ve sıra dışı istekleriyle sık sık gündeme gelmişti.

"50 milyon euro ve 300 koruma istiyor" Ajdar Hollywood yıldızlarını bile geçti! 7

Son açıklamalar, Ajdar'ın adını bir kez daha magazin dünyasının en çok konuşulanları arasına taşıdı.

Mobil uygulamalarımızı indirin