"50 milyon euro ve 300 koruma istiyor" Ajdar Hollywood yıldızlarını bile geçti!

Komedyen Hayrettin, programına Popstar yarışmasıyla ünlenen Ajdar'ı davet etmek istediğini ancak ünlü ismin talep ettiği ücretin çok yüksek olduğunu açıkladı. Hayrettin'in açıklamaları magazin dünyasında kısa sürede yankı uyandırdı.

"Nane Nane", "Çikita Muz" ve "Şahdamar" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ajdar, bir kez daha sıra dışı talepleriyle magazin gündeminin zirvesine oturdu.

Komedyen Hayrettin, sunduğu Kaos Show programına Ajdar'ı konuk etmek istediğini ancak aldığı yanıt karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını açıkladı.

"50 MİLYON EURO VE 300 KORUMA"

Hayrettin'in aktardığına göre Ajdar, programa katılmak için 50 milyon euro (yaklaşık 2 milyar 570 milyon TL) ücret talep etti. Üstelik bu bedelin anında hesabına yatırılmasını istedi.

Ajdar'ın talepleri bununla da sınırlı kalmadı; 300 kişilik koruma şartı da gündeme geldi.