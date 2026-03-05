5 Mart ne günü? Yeşilay Haftası ne zaman başlıyor, neden kutlanıyor?

Her yıl Mart ayında kutlanan Yeşilay Haftası, toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmayı ve zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yıl da Yeşilay Haftası mesajları paylaşılırken, çeşitli etkinlikler ve kampanyalarla toplumun her kesimine ulaşılması hedefleniyor. Özellikle gençlerin ve yetişkinlerin bağımlılıklar konusunda bilinçlenmesi için düzenlenen faaliyetler, toplum sağlığını korumaya yönelik önemli bir rol üstleniyor.

Bu yılki etkinlikler; 120 Yeşilay şubesi, 97 ülke Yeşilay'ı ve 130 binden fazla gönüllünün katılımıyla gerçekleştiriliyor. Hafta boyunca düzenlenen seminerler, eğitim programları, sosyal medya kampanyaları ve farkındalık çalışmalarıyla toplumun zararlı alışkanlıklardan uzak durması teşvik ediliyor. Okullarda ise Yeşilay Haftası kapsamında etkinlikler 5 Mart tarihinde gerçekleştiriliyor.

YEŞİLAY HAFTASI NEDİR VE NEDEN KUTLANIR?

Yeşilay Haftası, Türkiye'de her yıl Mart ayında düzenlenen ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçlayan bir farkındalık haftasıdır. Bu hafta kapsamında özellikle alkol, tütün, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıkların zararlarına dikkat çekiliyor.

Hafta boyunca düzenlenen seminerler, eğitim çalışmaları, afiş ve poster çalışmaları ile sosyal medya kampanyaları sayesinde toplumun bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Yapılan çalışmalarla özellikle gençlerin bağımlılık konusunda daha bilinçli hale gelmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.