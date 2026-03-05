5 Mart ne günü? Yeşilay Haftası ne zaman başlıyor, neden kutlanıyor?
1–7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay HaftasI kapsamında sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve bağımlılıklarla mücadele konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu süreçte Yeşilay'ın ne olduğu, hangi amaçla kurulduğu ve Yeşilay Haftası'nın neden kutlandığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Yeşilay Haftası'nın anlamı, tarihi ve bağımlılıkla mücadelede üstlendiği rol hakkında merak edilenler…
Her yıl Mart ayında kutlanan Yeşilay Haftası, toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmayı ve zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yıl da Yeşilay Haftası mesajları paylaşılırken, çeşitli etkinlikler ve kampanyalarla toplumun her kesimine ulaşılması hedefleniyor. Özellikle gençlerin ve yetişkinlerin bağımlılıklar konusunda bilinçlenmesi için düzenlenen faaliyetler, toplum sağlığını korumaya yönelik önemli bir rol üstleniyor.
2026 YEŞİLAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ
2026 yılında Yeşilay Haftası 1–7 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan hafta boyunca Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Bu yılki etkinlikler; 120 Yeşilay şubesi, 97 ülke Yeşilay'ı ve 130 binden fazla gönüllünün katılımıyla gerçekleştiriliyor. Hafta boyunca düzenlenen seminerler, eğitim programları, sosyal medya kampanyaları ve farkındalık çalışmalarıyla toplumun zararlı alışkanlıklardan uzak durması teşvik ediliyor. Okullarda ise Yeşilay Haftası kapsamında etkinlikler 5 Mart tarihinde gerçekleştiriliyor.
YEŞİLAY HAFTASI NEDİR VE NEDEN KUTLANIR?
Yeşilay Haftası, Türkiye'de her yıl Mart ayında düzenlenen ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçlayan bir farkındalık haftasıdır. Bu hafta kapsamında özellikle alkol, tütün, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıkların zararlarına dikkat çekiliyor.
Hafta boyunca düzenlenen seminerler, eğitim çalışmaları, afiş ve poster çalışmaları ile sosyal medya kampanyaları sayesinde toplumun bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Yapılan çalışmalarla özellikle gençlerin bağımlılık konusunda daha bilinçli hale gelmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
YEŞİLAY NE ZAMAN KURULDU?
Yeşilay, 5 Mart 1920 tarihinde İstanbul'da Dr. Mazhar Osman Uzman ve dönemin 30 aydını tarafından kuruldu. Kuruluşun ortaya çıkışında, işgal yıllarında gençleri zararlı alışkanlıklardan koruma amacı önemli rol oynadı.
Kuruluş ilk olarak "Hilal-i Ahdar" adıyla faaliyet göstermeye başladı. Daha sonra "Yeşil Hilal" ve ardından "Yeşilay" adı benimsendi. 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı ve İsmet İnönü'nün Başbakanlığı döneminde alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay'a kamuya yararlı dernek statüsü verildi.
YEŞİLAY HAFTASI NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?
Yeşilay'ın kuruluşundan sonra farklı dönemlerde çeşitli isimlerle etkinlikler düzenlendi. 1960 yılından itibaren ise dönemin Yeşilay Başkanı Dr. Şükrü Hazım Tiner'in girişimleriyle 1–7 Mart tarihleri arasındaki haftanın her yıl "Yeşilay Haftası" olarak kutlanmasına karar verildi.
Bu tarihler aynı zamanda Yeşilay'ın kuruluş gününü de kapsadığı için özel bir anlam taşıyor.