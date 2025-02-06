5 KALEME ZAM: Annelere 112 günde toplam 64.724 TL imkanı! Kim, kaç lira alacak?
2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, hükümet ailelere yönelik çeşitli yeni destekler ve iş fırsatları sundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik destek paketleri, özellikle anneleri ve gençleri kapsıyor. Ev kadınlarına, üniversite öğrencilerine ve annelere yönelik yapılan düzenlemelerle, yaşam standardının artırılması hedefleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:12