Viral Galeri Viral Liste 5 KALEME ZAM: Annelere 112 günde toplam 64.724 TL imkanı! Kim, kaç lira alacak?

5 KALEME ZAM: Annelere 112 günde toplam 64.724 TL imkanı! Kim, kaç lira alacak?

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, hükümet ailelere yönelik çeşitli yeni destekler ve iş fırsatları sundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik destek paketleri, özellikle anneleri ve gençleri kapsıyor. Ev kadınlarına, üniversite öğrencilerine ve annelere yönelik yapılan düzenlemelerle, yaşam standardının artırılması hedefleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:12
5 KALEME ZAM: Annelere 112 günde toplam 64.724 TL imkanı! Kim, kaç lira alacak?

2025 yılı "Aile Yılı" olarak ilan edilirken, hükümet ailelere yönelik büyük bir destek paketini devreye soktu. Anneler için doğum parası ve emzirme ödeneğinden, üniversite öğrencilerine yönelik yeni iş imkanlarına kadar birçok alanda yapılan düzenlemelerle, hem ekonomik hem de sosyal alanda büyük bir adım atıldı. Aile bütçelerini rahatlatacak bu yeni destekler, hangi anneleri ve gençleri kapsıyor? İşte 2025'in merakla beklenen Aile Yılı'na dair detaylar…

5 KALEME ZAM: Annelere 112 günde toplam 64.724 TL imkanı! Kim, kaç lira alacak?

Yeni İş İmkanlarından Kimler Faydalanacak?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, yeni destek programları ilk olarak üniversite öğrencilerine sunulacak. Öğrenciler, kendi üniversitelerine özel olarak düzenlenen haftalık kısmi süreli çalışmalara katılabilecek. Daha sonra ev kadınları ve engelli bireyler gibi dezavantajlı kesimlere de fırsatlar sunulacak. Böylece, çalışma hayatına katılım artırılacak ve aile içi ekonomik güçlenme sağlanacak.

5 KALEME ZAM: Annelere 112 günde toplam 64.724 TL imkanı! Kim, kaç lira alacak?

Yarı Zamanlı Çalışan Anneler İçin Yeni Düzenleme

İŞKUR, yarı zamanlı çalışan annelere yapılan ödemeleri artırdı. 2025 itibariyle, asgari ücret zammıyla birlikte, yarı zamanlı çalışan annelere yapılan ödeme 9.925 TL'den 12.904 TL'ye çıktı. İlk doğumunu yapan annelere ise bu miktar, 25.808 TL'ye kadar çıkabiliyor. 2 ayda toplamda 47.912 TL'lik bir ödeme alan anneler, ekonomik olarak daha güçlü bir destek elde etmiş oluyor.

5 KALEME ZAM: Annelere 112 günde toplam 64.724 TL imkanı! Kim, kaç lira alacak?

Öğrencilere Destek: Hangi Şartlarla Çalışılacak?

Yeni düzenlemeyle üniversite öğrencilerine yönelik destek paketleri devreye giriyor. Programda, hane gelirleri asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrenciler yararlanabilecek. Öğrenciler, haftalık maksimum 3 gün çalışarak günlük 1.083 TL ödeme alacak. Ayda 5 gün katılanlar 5.415 TL, 14 gün katılanlar ise yaklaşık 15.162 TL'lik bir destek alacak.

5 KALEME ZAM: Annelere 112 günde toplam 64.724 TL imkanı! Kim, kaç lira alacak?

KİM, KAÇ LIRA ALACAK?

Ödenek Eski (TL) Yeni (TL)
Analık parası 49.784 64.724
Yarı zamanlı ödenek 9.925 12.904
Doğum parası 600 5.000
Emzirme ödeneği 857 1.238
Bakıcı desteği 500 Euro 510 Euro
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