5 KALEME ZAM: Annelere 112 günde toplam 64.724 TL imkanı! Kim, kaç lira alacak?

2025 yılı "Aile Yılı" olarak ilan edilirken, hükümet ailelere yönelik büyük bir destek paketini devreye soktu. Anneler için doğum parası ve emzirme ödeneğinden, üniversite öğrencilerine yönelik yeni iş imkanlarına kadar birçok alanda yapılan düzenlemelerle, hem ekonomik hem de sosyal alanda büyük bir adım atıldı. Aile bütçelerini rahatlatacak bu yeni destekler, hangi anneleri ve gençleri kapsıyor? İşte 2025'in merakla beklenen Aile Yılı'na dair detaylar…