5 çocuklu adama kaçmış! Müge Anlı'daki Dilara'nın TikTok aşkı dolandırıcı çıktı

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 13:17 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Müge Anlı'nın programına çıkan Erdal Kaya'nın, kendisi gibi görme engelli eski eşi Dilara Tetik, TikTok'ta tanıştığı 5 çocuklu sevgilisinin yanında bulundu. Stüdyoda yüzleşen taraflar arasında tansiyon yükselirken, genç kadının dünyasını aydınlatan adamın profesyonel bir dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan çiftin çocuklarının devlet korunmasına alınma sebebi herkesi şoke etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde, Ankara'da yaşayan yüzde 90 görme engelli Erdal Kaya'nın hikayesi Türkiye'yi ekran başına kilitledi. 5 yıllık hayat arkadaşı Dilara Tetik'in 3,5 yaşındaki oğullarını da alarak evi terk ettiğini belirten Kaya, Müge Anlı'dan yardım istedi. Ancak olayın detayları kan donduran bir iddiayı da beraberinde getirdi.

ÇOCUĞUNU YANLIKLIKLA CAMDAN AŞAĞI DÜŞÜRDÜ Erdal Kaya, yaklaşık iki yıl önce kucağındaki çocuğunun camdan aşağı kayarak düştüğünü ifade etti. 6. kattan düşen küçük çocuğun mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını anlatan Kaya, eşi Dilara'nın kendisini "çocuğu bilerek atmakla" suçladığını söyledi.

Kaya, "Benim gözlerim görmüyor, çocuk elimden kaydı. Ama o her kavgamızda 'Sen çocuğun katilisin, onu bilerek attın' diyor" şeklinde konuştu.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NA YERLEŞTİRİLDİ Erdal Kaya'nın iddialarına göre, kendisinden 18 yaş küçük olan Dilara Tetik, sosyal medya platformu TikTok üzerinden tanıştığı 60 yaşındaki 5 çocuklu bir adamla kaçtı. Kaya, eşinin giderken yanına aldığı çocuklarının daha sonra devlet tarafından koruma altına alınarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildiğini öğrendiğini belirtti.