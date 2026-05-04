4C'li ve memura enflasyon zammı: En düşük maaş için 69 bin TL hesaplandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı için belirleyici süreçte yeni bir eşik aşılıyor. 6.5 milyonu aşkın kamu görevlisi ve emekli, maaşlarına yansıyacak enflasyon farkının şekillenmesi için bugün açıklanacak nisan ayı enflasyon verisine kilitlendi. Saat 10.00'da duyurulacak veri, zam hesabında dördüncü halka olacak.

Yılın ilk üç ayına ilişkin enflasyon verileri, zam hesabının temelini oluşturdu. Ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 ve mart ayında yüzde 1,94 olarak açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte ilk çeyrekte toplam artış yüzde 10,04'e ulaştı.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, bu tablo, memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkının oluşmasının artık kesinleştiğini gösterdi. Çünkü toplu sözleşme gereği, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması durumunda fark doğrudan maaşlara yansıtılıyor.

KRİTİK EŞİK AŞILMAK ÜZERE

İlk üç ayda ulaşılan yüzde 10,04'lük oran, fark için gereken seviyeye oldukça yaklaşıldığını ortaya koydu. Bugün açıklanacak nisan verisiyle birlikte bu eşik büyük ölçüde aşılmış olacak.

Nisan enflasyonunun ardından geriye yalnızca mayıs ve haziran verileri kalacak. Böylece temmuz zammının çerçevesi büyük oranda netleşmiş olacak.

MERKEZ BANKASI ANKETİ ZAM ORANINA IŞIK TUTTU

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, kalan üç aya ilişkin güçlü ipuçları veriyor. Ankete göre ekonomistlerin beklentileri şu yönde:

  • Nisan enflasyonu: %2,93
  • Mayıs enflasyonu: %1,82
  • Haziran enflasyonu: %1,52

Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde yılın ilk 6 ayındaki toplam enflasyonun yüzde 17,08'e ulaşması bekleniyor.

TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 12,86'YA ÇIKABİLİR

Bu senaryoya göre memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma ek olarak yüzde 5,48 enflasyon farkı alacak. Böylece temmuz ayında toplam zam oranı yüzde 12,86 seviyesine ulaşacak.

Ortaya çıkan tablo, yılın ikinci yarısında maaşlarda dikkat çekici bir artışa işaret ediyor.

MAAŞLARDA BEKLENEN YENİ SEVİYELER

Tahmini enflasyon verilerine göre mevcut maaşlarda önemli bir yükseliş öngörülüyor. Buna göre:

  • En düşük memur maaşı: 61.890 TL → 69.849 TL
  • En düşük memur emeklisi aylığı: 27.772 TL → 31.343 TL

Bu artışlar, enflasyon farkının maaşlara doğrudan etkisini net şekilde ortaya koyuyor.

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK? (ZAMLI TABLO)

Meslek / Kadro Derece Mevcut Maaş (TL) Zam Oranı Zamlı Maaş (TL)
Müsteşar 1/1 98.784 %12,86 111.487,62
Genel Müdür 1/1 87.541 %12,86 98.798,77
Şube Müdürü (lisans) 1/4 34.955 %12,86 39.450,21
Memur (lisans) 1/4 27.584 %12,86 31.131,30
Öğretmen 1/4 41.321 %12,86 46.634,88
Kaymakam (1. sınıf) 1/4 58.010 %12,86 65.470,09
Başkomiser 1/4 42.175 %12,86 47.598,71
Polis Memuru 1/4 41.484 %12,86 46.818,84
Hemşire (lisans) 1/4 41.321 %12,86 46.634,88
Mühendis 1/4 42.013 %12,86 47.415,87
Teknisyen (lise) 1/4 29.946 %12,86 33.797,06
Pratisyen Hekim 1/4 60.510 %12,86 68.291,59
Profesör 1/4 70.904 %12,86 80.022,25
İmam-Hatip 41.321 %12,86 46.634,88
Avukat 1/4 41.321 %12,86 46.634,88
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI (ZAMLI TABLO)

Meslek / Kadro Derece Mevcut Maaş (TL) Zam Oranı Zamlı Maaş (TL)
Şube Müdürü (üniv. mez.) 1/4 94.384 %12,86 106.521,78
Memur (üniv. mez.) 9/1 64.397 %12,86 72.678,45
Uzman Öğretmen 1/4 81.219 %12,86 91.663,76
Öğretmen 1/4 73.368 %12,86 82.803,12
Başkomiser 3/1 89.214 %12,86 100.686,92
Polis Memuru 8/1 81.617 %12,86 92.112,95
Uzman Doktor 1/4 150.426 %12,86 169.770,78
Hemşire (üniv. mez.) 5/1 74.770 %12,86 84.385,42
Mühendis 1/4 96.211 %12,86 108.583,73
Teknisyen (lise mez.) 11/1 66.870 %12,86 75.469,48
Profesör 1/4 135.089 %12,86 152.461,45
Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 %12,86 102.215,04
Vaiz 1/4 76.653 %12,86 86.510,58
Avukat 90.000 %12,86 101.574,00

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Not: Bu hesaplamalar nihai rakamlar değildir. Anketler sonucunda oluşan beklentilere göre hesaplanmıştır. Emekli ve memurun zam oranları 3 Temmuz'da açıklanacak olan haziran enflasyon verisi ile kesinleşecektir.

