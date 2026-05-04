4C'li ve memura enflasyon zammı: En düşük maaş için 69 bin TL hesaplandı

4C'li ve memura enflasyon zammı: En düşük maaş için 69 bin TL hesaplandı

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 07:23 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2026 07:24 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı için belirleyici süreçte yeni bir eşik aşılıyor. 6.5 milyonu aşkın kamu görevlisi ve emekli, maaşlarına yansıyacak enflasyon farkının şekillenmesi için bugün açıklanacak nisan ayı enflasyon verisine kilitlendi. Saat 10.00'da duyurulacak veri, zam hesabında dördüncü halka olacak.

Yılın ilk üç ayına ilişkin enflasyon verileri, zam hesabının temelini oluşturdu. Ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 ve mart ayında yüzde 1,94 olarak açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte ilk çeyrekte toplam artış yüzde 10,04'e ulaştı.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, bu tablo, memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkının oluşmasının artık kesinleştiğini gösterdi. Çünkü toplu sözleşme gereği, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması durumunda fark doğrudan maaşlara yansıtılıyor.

KRİTİK EŞİK AŞILMAK ÜZERE İlk üç ayda ulaşılan yüzde 10,04'lük oran, fark için gereken seviyeye oldukça yaklaşıldığını ortaya koydu. Bugün açıklanacak nisan verisiyle birlikte bu eşik büyük ölçüde aşılmış olacak. Nisan enflasyonunun ardından geriye yalnızca mayıs ve haziran verileri kalacak. Böylece temmuz zammının çerçevesi büyük oranda netleşmiş olacak.

MERKEZ BANKASI ANKETİ ZAM ORANINA IŞIK TUTTU Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, kalan üç aya ilişkin güçlü ipuçları veriyor. Ankete göre ekonomistlerin beklentileri şu yönde: Nisan enflasyonu: %2,93

%2,93 Mayıs enflasyonu: %1,82

%1,82 Haziran enflasyonu: %1,52 Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde yılın ilk 6 ayındaki toplam enflasyonun yüzde 17,08'e ulaşması bekleniyor.