48 binden fazla tür yok olma tehlikesi altında: Dünyada nesli azalan hayvanlar
Dünya genelinde yapılan bilimsel değerlendirmelere göre 48 bin 600'den fazla tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Amfibiler, resif mercanları ve köpekbalıkları en yüksek risk grubunda yer alırken birçok hayvan türünün popülasyonu hızla azalıyor.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre dünya genelinde değerlendirilen canlı türlerinin yaklaşık yüzde 28'i nesli tükenme tehdidi altında bulunuyor. Habitat kaybı, iklim değişikliği, kaçak avcılık ve kirlilik gibi faktörler birçok türün popülasyonunu hızla düşürürken bazı hayvanlar kritik seviyede yok olma riskiyle karşı karşıya kaldı.
DOĞADAKİ TÜRLERİN DÖRTTE BİRİ RİSK ALTINDA
Küresel değerlendirmeler, doğadaki canlı çeşitliliğinin önemli bir bölümünün ciddi tehlike altında olduğunu ortaya koydu. Verilere göre incelenen türlerin yüzde 28'i yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Özellikle bazı canlı gruplarında risk oranı çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor.
Amfibilerin yüzde 41'i, resif mercanlarının yüzde 44'ü ve köpekbalıkları ile vatozların yüzde 38'i nesli tükenme tehlikesi altında bulunuyor. Memelilerde bu oran yüzde 26 olurken, kuş türlerinde ise yüzde 11 seviyesinde. Sürüngenlerin yüzde 21'i risk grubunda yer alırken sikad adı verilen eski bitki türlerinin ise yüzde 71'i yok olma tehdidi altında bulunuyor.
NESLİ AZALAN 10 HAYVAN
IUCN listesinde yer alan bazı türler popülasyonlarının hızla azalması nedeniyle kritik risk grubunda değerlendiriliyor. Bu türler, hem ekosistem dengesi hem de biyolojik çeşitlilik açısından oldukça önemli. İşte nesli tükenmekte olan 10 hayvan türü…
Cava Gergedanı
World Wildlife Fund makalesine göre; dünyanın en nadir büyük memelilerinden biri olan Cava gergedanı yalnızca Endonezya'daki Ujung Kulon Milli Parkı'nda yaşıyor. Kalın zırh benzeri derisi ve tek boynuzuyla tanınan bu türün doğada 80'den az bireyi kaldığı tahmin ediliyor. Kaçak avcılık ve yaşam alanlarının daralması türün en büyük tehditleri arasında yer alıyor.