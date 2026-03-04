CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

48 binden fazla tür yok olma tehlikesi altında: Dünyada nesli azalan hayvanlar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya genelinde yapılan bilimsel değerlendirmelere göre 48 bin 600'den fazla tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Amfibiler, resif mercanları ve köpekbalıkları en yüksek risk grubunda yer alırken birçok hayvan türünün popülasyonu hızla azalıyor.

48 binden fazla tür yok olma tehlikesi altında: Dünyada nesli azalan hayvanlar 1

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre dünya genelinde değerlendirilen canlı türlerinin yaklaşık yüzde 28'i nesli tükenme tehdidi altında bulunuyor. Habitat kaybı, iklim değişikliği, kaçak avcılık ve kirlilik gibi faktörler birçok türün popülasyonunu hızla düşürürken bazı hayvanlar kritik seviyede yok olma riskiyle karşı karşıya kaldı.

48 binden fazla tür yok olma tehlikesi altında: Dünyada nesli azalan hayvanlar 2

DOĞADAKİ TÜRLERİN DÖRTTE BİRİ RİSK ALTINDA

Küresel değerlendirmeler, doğadaki canlı çeşitliliğinin önemli bir bölümünün ciddi tehlike altında olduğunu ortaya koydu. Verilere göre incelenen türlerin yüzde 28'i yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Özellikle bazı canlı gruplarında risk oranı çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

48 binden fazla tür yok olma tehlikesi altında: Dünyada nesli azalan hayvanlar 3

Amfibilerin yüzde 41'i, resif mercanlarının yüzde 44'ü ve köpekbalıkları ile vatozların yüzde 38'i nesli tükenme tehlikesi altında bulunuyor. Memelilerde bu oran yüzde 26 olurken, kuş türlerinde ise yüzde 11 seviyesinde. Sürüngenlerin yüzde 21'i risk grubunda yer alırken sikad adı verilen eski bitki türlerinin ise yüzde 71'i yok olma tehdidi altında bulunuyor.

48 binden fazla tür yok olma tehlikesi altında: Dünyada nesli azalan hayvanlar 4

NESLİ AZALAN 10 HAYVAN

IUCN listesinde yer alan bazı türler popülasyonlarının hızla azalması nedeniyle kritik risk grubunda değerlendiriliyor. Bu türler, hem ekosistem dengesi hem de biyolojik çeşitlilik açısından oldukça önemli. İşte nesli tükenmekte olan 10 hayvan türü…

48 binden fazla tür yok olma tehlikesi altında: Dünyada nesli azalan hayvanlar 5

Cava Gergedanı

World Wildlife Fund makalesine göre; dünyanın en nadir büyük memelilerinden biri olan Cava gergedanı yalnızca Endonezya'daki Ujung Kulon Milli Parkı'nda yaşıyor. Kalın zırh benzeri derisi ve tek boynuzuyla tanınan bu türün doğada 80'den az bireyi kaldığı tahmin ediliyor. Kaçak avcılık ve yaşam alanlarının daralması türün en büyük tehditleri arasında yer alıyor.

48 binden fazla tür yok olma tehlikesi altında: Dünyada nesli azalan hayvanlar 6

Delacour'un Languru

Vietnam'a özgü bir primat türü olan Delacour'un languru, siyah beyaz tüyleri ve uzun kuyruğuyla dikkat çekiyor. Kayalık bölgelerde yaşayan bu maymun türünün popülasyonu çok sınırlı alanlarda bulunuyor. Habitat kaybı ve kaçak avcılık nedeniyle kritik tehlike kategorisinde yer alıyor.

48 binden fazla tür yok olma tehlikesi altında: Dünyada nesli azalan hayvanlar 7

Dağ Cüce Keseli Sıçanı

Avustralya Alpleri'nde yaşayan bu küçük keseli memeli, dünyanın en nadir keseli hayvanlarından biri olarak biliniyor. Yaklaşık bir avuç büyüklüğündeki bu canlı, kış uykusuna yatabilen nadir keseli türlerden biri. İklim değişikliği ve habitat kaybı popülasyonunu ciddi şekilde azaltıyor.

48 binden fazla tür yok olma tehlikesi altında: Dünyada nesli azalan hayvanlar 8

Bale Dağları Ağaç Kurbağası

Etiyopya'daki Bale Dağları'na özgü olan bu amfibi türü, nemli dağ ormanlarında yaşıyor. Küçük boyutu ve yer altına saklanabilme özelliğiyle bilinen kurbağa, iklim değişikliği ve yaşam alanlarının tahrip edilmesi nedeniyle tehlike altında bulunuyor.

48 binden fazla tür yok olma tehlikesi altında: Dünyada nesli azalan hayvanlar 9

Benekli Denizatı

Tropikal denizlerde yaşayan benekli denizatı, dik duruşu ve kıvrık kuyruğuyla bilinen en tanınmış deniz canlılarından biri. Deniz çayırları ve mercan resiflerinde yaşayan bu tür, akvaryum ticareti ve habitat kaybı nedeniyle hızla azalıyor.

48 binden fazla tür yok olma tehlikesi altında: Dünyada nesli azalan hayvanlar 10

Kaplumbağa Başlı Deniz Yılanı

Pasifik Okyanusu'nda yaşayan bu deniz yılanı, kaplumbağayı andıran geniş baş yapısıyla dikkat çekiyor. Mercan resiflerinde yaşayan tür, balık yumurtalarıyla besleniyor. Deniz ekosistemindeki bozulma popülasyonunu tehdit ediyor.

48 binden fazla tür yok olma tehlikesi altında: Dünyada nesli azalan hayvanlar 11

Lord Howe Adası Çubuk Böceği

Bir dönem neslinin tamamen tükendiği düşünülen bu dev çubuk böceği, Avustralya yakınlarındaki küçük bir adada yeniden keşfedildi. Yaklaşık 15 santimetre uzunluğa ulaşabilen tür, dünyanın en nadir böceklerinden biri kabul ediliyor. Zoo.org haberine göre; geriye kalan tek popülasyonda 20-30 birey bulunuyor.

48 binden fazla tür yok olma tehlikesi altında: Dünyada nesli azalan hayvanlar 12

Amur Leoparı

Dünyanın en nadir büyük kedilerinden biri olan Amur leoparı, Rusya'nın Uzak Doğu bölgesi ile Çin sınırındaki ormanlarda yaşıyor. Kalın ve benekli kürkü sayesinde sert kış koşullarına uyum sağlayabilen bu leopar türünün doğadaki sayısının 100 civarında olduğu tahmin ediliyor. Kaçak avcılık, orman tahribatı ve yaşam alanlarının parçalanması türün varlığını tehdit eden başlıca nedenler arasında yer alıyor.

48 binden fazla tür yok olma tehlikesi altında: Dünyada nesli azalan hayvanlar 13

Vaquita

Meksika'nın Kaliforniya Körfezi'nde yaşayan vaquita, dünyanın en küçük ve en nadir deniz memelilerinden biri olarak biliniyor. Göz çevresindeki koyu halka şeklindeki lekeleriyle tanınan bu küçük yunus türünün sayısının 10'dan az olduğu tahmin ediliyor. Yasadışı balık ağlarına takılarak ölmeleri popülasyonun hızla düşmesine yol açıyor ve tür kritik yok olma riski altında bulunuyor.

48 binden fazla tür yok olma tehlikesi altında: Dünyada nesli azalan hayvanlar 14

Sunda (Sumatra) Kaplanı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yaşayan Sunda kaplanı, dünyanın en küçük kaplan alt türlerinden biri olarak biliniyor. Yoğun ormanlarda yaşayan bu yırtıcı, güçlü kas yapısı ve keskin avlanma yeteneğiyle dikkat çekiyor. Kaçak avcılık nedeniyle popülasyonu hızla azalan Sunda kaplanının doğada yaklaşık 400 bireyinin kaldığı tahmin ediliyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin