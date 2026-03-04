48 binden fazla tür yok olma tehlikesi altında: Dünyada nesli azalan hayvanlar

Lord Howe Adası Çubuk Böceği Bir dönem neslinin tamamen tükendiği düşünülen bu dev çubuk böceği, Avustralya yakınlarındaki küçük bir adada yeniden keşfedildi. Yaklaşık 15 santimetre uzunluğa ulaşabilen tür, dünyanın en nadir böceklerinden biri kabul ediliyor. Zoo.org haberine göre; geriye kalan tek popülasyonda 20-30 birey bulunuyor.

Amur Leoparı Dünyanın en nadir büyük kedilerinden biri olan Amur leoparı, Rusya'nın Uzak Doğu bölgesi ile Çin sınırındaki ormanlarda yaşıyor. Kalın ve benekli kürkü sayesinde sert kış koşullarına uyum sağlayabilen bu leopar türünün doğadaki sayısının 100 civarında olduğu tahmin ediliyor. Kaçak avcılık, orman tahribatı ve yaşam alanlarının parçalanması türün varlığını tehdit eden başlıca nedenler arasında yer alıyor.

Vaquita Meksika'nın Kaliforniya Körfezi'nde yaşayan vaquita, dünyanın en küçük ve en nadir deniz memelilerinden biri olarak biliniyor. Göz çevresindeki koyu halka şeklindeki lekeleriyle tanınan bu küçük yunus türünün sayısının 10'dan az olduğu tahmin ediliyor. Yasadışı balık ağlarına takılarak ölmeleri popülasyonun hızla düşmesine yol açıyor ve tür kritik yok olma riski altında bulunuyor.

Sunda (Sumatra) Kaplanı Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yaşayan Sunda kaplanı, dünyanın en küçük kaplan alt türlerinden biri olarak biliniyor. Yoğun ormanlarda yaşayan bu yırtıcı, güçlü kas yapısı ve keskin avlanma yeteneğiyle dikkat çekiyor. Kaçak avcılık nedeniyle popülasyonu hızla azalan Sunda kaplanının doğada yaklaşık 400 bireyinin kaldığı tahmin ediliyor.