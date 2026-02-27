45 yaş üstü için kritik araştırma: Sadece beslenmeyle ömrünüze 3 yıl ekleyin

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 22:59 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İngiltere merkezli geniş çaplı araştırma, 45 yaşından sonra beslenme alışkanlığını daha sağlıklı bir modele çevirenlerin yaşam süresinin uzayabildiğini gösterdi. 103 binden fazla kişinin verileri incelendi. Bazı diyet modellerinin ölüm riskini düşürdüğü ve ömre yaklaşık 3 yıl ekleyebildiği saptandı.

Yemek tercihlerinde yapılacak bilinçli bir değişim, hayatın süresini de etkileyebilir. İngiltere'de yürütülen kapsamlı bir araştırma, 45 yaşından sonra sağlıklı beslenmeye yönelen kişilerin daha uzun yaşayabildiğini ortaya koydu.

🔬 103 BİN KİŞİLİK ARAŞTIRMA Uluslararası çalışma, UK Biobank iş birliğiyle yürütüldü. Toplam 103 bin 649 kişi ortalama 10,6 yıl boyunca takip edildi. Bu süreçte: 📌 4 bin 314 ölüm kaydedildi. 📌 Katılımcıların 10 yıllık beslenme düzenleri analiz edildi. 📌 Ölüm oranı ile beslenme biçimleri arasındaki olası bağ incelendi.

🥗 HANGİ BESLENME MODELLERİ İNCELLENDİ? Bilim insanları beş farklı sağlıklı beslenme yaklaşımını mercek altına aldı: ➔Alternatif Sağlıklı Beslenme Endeksi-2010 ➔ Alternatif Akdeniz Diyeti (aMED) ➔Sağlıklı Bitki Bazlı Beslenme Endeksi (hPDI) ➔Hipertansiyonu Durdurmak için Beslenme Yaklaşımları (DASH) ➔Diyabet Riskini Azaltma Diyeti (DRRD)

📈 ERKEKLER VE KADINLARDA FARKLI ETKİ Araştırma sonuçları cinsiyete göre değişiklik gösterdi. 👉Erkeklerde:

Yaşam süresi artışı 1,9 ila 3 yıl arasında ölçüldü.

En belirgin katkıyı sağlayan model Diyabet Riskini Azaltma Diyeti (DRRD) oldu. 👉Kadınlarda:

Yaşam süresi artışı 1,5 ila 2,3 yıl arasında değişti.

En güçlü ilişki ise Alternatif Akdeniz Diyeti (aMED) ile görüldü.

🧬 GENETİK YATKINLIK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL Araştırmacılar, genetik faktörlerin etkisini göz ardı etmiyor. Ancak bulgular önemli bir noktaya işaret ediyor: Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, genetik risklerden bağımsız olarak yaşam süresini uzatma avantajı sağlayabiliyor.