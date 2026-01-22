400 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirisi: 22 Ocak banka banka net kazanç tablosu

400 bin TL'yi 32 gün vadede değerlendirmek isteyenler için bankaların güncel mevduat oranları ve net kazanç tabloları belli oldu. En yüksek oran %45 seviyesine çıkarken, vade sonunda elde edilecek tutarlar bankaya göre değişiyor.

32 günlük vadeli mevduatta 400 bin TL üzerinden hesaplanan getiriler bankalara göre farklılık gösteriyor. Faiz oranları %38 ile %45 bandında değişirken, net kazanç 10 bin TL seviyesinden başlayıp 12 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor. Günlük vadeli hesap seçenekleri de listede yer alırken, vatandaşlar vade sonu toplam tutar hesaplamaları karşılaştırabilir.

BANKALARIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİLERİ NE KADAR? Yeni yıl itibarıyla, 32 günlük vadeli mevduatta bankaların sunduğu faiz oranları ve buna bağlı net kazanç tutarları güncellendi. Kampanya koşullarına göre değişen oranlar, vade sonunda elde edilecek toplam tutarı da doğrudan etkiliyor.

Güncel kampanya oranlarına göre, bankaların 400 bin TL için hesaplanan aylık getirileri ve vade sonunda sağladığı net kazançlar şu şekilde:

Banka Hesap Adı Faiz Oranı Aylık Kazanç Vade Sonu Tutar Ziraat Dinamik Dinamik Kazandıran Hesap (Günlük Vadeli) %45 9.919,9 TL 409.919,9 TL QNB Kazandıran Günlük Hesap (Standart Vadeli) %42,75 11.440,6 TL 411.440,6 TL DenizBank E-Mevduat (Standart Vadeli) %40,75 11.789,59 TL 411.789,59 TL