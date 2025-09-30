4 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu akşam kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler gözlerini bugünün maç programına çevirdi. 4 Ekim 2025 Cumartesi günü Süper Lig'den Avrupa kupalarına, Ziraat Türkiye Kupası'ndan milli maçlara kadar birçok önemli karşılaşma sahne alacak. Taraftarlar ise "Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 4 Ekim maç fikstürü ve merak edilen detaylar…