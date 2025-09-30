4 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu akşam kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?
Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek dopdolu bir gün yaşanacak. Süper Lig'in dev derbisinde Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. İngiltere Premier Lig'de ise Chelsea - Liverpool ve Leeds United - Tottenham mücadeleleri futbol şölenine sahne olacak. İspanya La Liga'da Real Madrid, rakibi Villarreal'i konuk ederken, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga da kritik karşılaşmalarla heyecanı zirveye taşıyacak. Peki bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün karşılaşmaları...
Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 15:50