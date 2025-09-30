Viral Galeri Viral Liste 4 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu akşam kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

4 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu akşam kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek dopdolu bir gün yaşanacak. Süper Lig'in dev derbisinde Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. İngiltere Premier Lig'de ise Chelsea - Liverpool ve Leeds United - Tottenham mücadeleleri futbol şölenine sahne olacak. İspanya La Liga'da Real Madrid, rakibi Villarreal'i konuk ederken, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga da kritik karşılaşmalarla heyecanı zirveye taşıyacak. Peki bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün karşılaşmaları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 15:50
4 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu akşam kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler gözlerini bugünün maç programına çevirdi. 4 Ekim 2025 Cumartesi günü Süper Lig'den Avrupa kupalarına, Ziraat Türkiye Kupası'ndan milli maçlara kadar birçok önemli karşılaşma sahne alacak. Taraftarlar ise "Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 4 Ekim maç fikstürü ve merak edilen detaylar…

4 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu akşam kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

4 EKİM MAÇ TAKVİMİ

Süper Lig

14:30 | Gençlerbirliği - Alanyaspor (beIN Sports 2)

17:00 | Kocaelispor - Eyüpspor (beIN Sports 2)

20:00 | Galatasaray - Beşiktaş (beIN Sports 1)

4 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu akşam kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

1. Lig

13:30 | Pendikspor - Adana Demirspor (TRT Tabii Spor 6)

13:30 | Bandırmaspor - Ümraniyespor (TRT Spor)

16:00 | Erzurumspor FK - Van Spor FK (TRT Spor)

19:00 | Amed SK - Keçiörengücü (TRT Spor)

4 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu akşam kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere - Premier Lig

14:30 | Leeds United - Tottenham

17:00 | Arsenal - West Ham United

17:00 | Manchester United - Sunderland

19:30 | Chelsea - Liverpool

4 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu akşam kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya - LaLiga

15:00 | Real Oviedo - Levante

17:15 | Girona - Valencia

19:30 | Athletic Bilbao - Mallorca

22:00 | Real Madrid - Villarreal

SON DAKİKA