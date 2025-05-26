30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Kurban Bayramı için et bıçağı, derin dondurucu ve daha fazlası raflarda
30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayınlandı, Kurban Bayramı'na özel fırsatlarla dolu ürünler mağazalardaki yerini aldı. Et bıçağından elektrikli barbeküye kadar pek çok ihtiyaç ve keyif ürünü, uygun fiyatlarla BİM raflarında satışa sunuluyor. Bayrama hazırlık yapmak isteyenler için kaçırılmayacak indirimler haberimizde...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.05.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 10:33