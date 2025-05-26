Viral Galeri Viral Liste 30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Kurban Bayramı için et bıçağı, derin dondurucu ve daha fazlası raflarda

30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Kurban Bayramı için et bıçağı, derin dondurucu ve daha fazlası raflarda

30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayınlandı, Kurban Bayramı'na özel fırsatlarla dolu ürünler mağazalardaki yerini aldı. Et bıçağından elektrikli barbeküye kadar pek çok ihtiyaç ve keyif ürünü, uygun fiyatlarla BİM raflarında satışa sunuluyor. Bayrama hazırlık yapmak isteyenler için kaçırılmayacak indirimler haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.05.2025 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 10:33
30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayımlandı! Kurban Bayramı için et bıçağı, derin dondurucu ve daha fazlası raflarda

BİM, 30 Mayıs Cuma günü başlayacak yeni haftanın fırsatlarını açıkladı. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken aktüel kataloğunda elektrikli bisikletten teknoloji ürünlerine, çeşitli giyim seçeneklerinden küçük ev aletlerine kadar pek çok indirimli ürün yer alıyor. Alışveriş tutkunları, gelecek hafta BİM mağazalarında hem gıda hem temizlik ürünlerinde cazip fırsatlarla karşılaşacak. İşte 30 Mayıs BİM aktüel kataloğunun merak edilen detayları...

30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayımlandı! Kurban Bayramı için et bıçağı, derin dondurucu ve daha fazlası raflarda

BİM AKTÜEL 30 MAYIS FIRSATLARI

6-24 Ay Zeka Geliştirici Bebek Kütüphanesi: 279 TL
8'li Set: 119 TL
Denge Oyunu: 119 TL
Oyuncak İş Araçları: 119 TL
Batman Oyuncak Helikopter: 119 TL

30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayımlandı! Kurban Bayramı için et bıçağı, derin dondurucu ve daha fazlası raflarda

Kadın Şort Takım: 329 TL
Erkek Şort Takım: 255 TL
Bebek Alt Açma Pedi: 139 TL
Sulu Diş Kaşıyıcı: 55 TL

30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayımlandı! Kurban Bayramı için et bıçağı, derin dondurucu ve daha fazlası raflarda

Uyku Arkadaşım Peluş: 199 TL
Saklama Kutulu Blok Seti: 149 TL
40 cm Pelüş Tavuk: 299 TL
Oyuncak Sürpriz Bebek: 99 TL
Oyuncak Çamaşır Makinesi/Fırın: 119 TL
Canım Kumbara: 29 TL

30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayımlandı! Kurban Bayramı için et bıçağı, derin dondurucu ve daha fazlası raflarda

Küçük Boy: 689 TL
Valiz Organizer Set: 99 TL
Çamaşır Sepeti: 229 TL
Çekemece İçi Düzenleyici: 219 TL
Baza Kutulu Hurç: 189 TL
Raf Organizer: 119 TL

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