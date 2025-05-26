30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Kurban Bayramı için et bıçağı, derin dondurucu ve daha fazlası raflarda

BİM, 30 Mayıs Cuma günü başlayacak yeni haftanın fırsatlarını açıkladı. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken aktüel kataloğunda elektrikli bisikletten teknoloji ürünlerine, çeşitli giyim seçeneklerinden küçük ev aletlerine kadar pek çok indirimli ürün yer alıyor. Alışveriş tutkunları, gelecek hafta BİM mağazalarında hem gıda hem temizlik ürünlerinde cazip fırsatlarla karşılaşacak. İşte 30 Mayıs BİM aktüel kataloğunun merak edilen detayları...