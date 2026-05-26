30 günde 6 kilo verdi! Gözde Kansu'nun yöntemi şaşırttı

"YouTube'da oryantal ile nasıl kalori yakılır dersleri var. Bana bir oryantal rolü gelince matı ve dumble'ları koydum yere ve o kanalları açtım. Sabah ilk kahvemle beraber sallanmaya başladım ve gerçekten kilo verdim."

Oryantal dansa olan ilgisini bir zayıflama rutinine dönüştürdüğünü ifade eden Kansu, şunları söyledi:

DANS GEÇMİŞİ BAŞARISINI DESTEKLİYOR

Oryantal dansı bir spor disiplini gibi hayatına entegre eden başarılı oyuncu, bunun aslında eskiye dayandığını da sözlerine ekledi.

Başıbozuk filminde oryantal rolünde yer alan Kansu, dansa olan ilgisiyle ilgili "6 yaşından 10 yaşına kadar bale yapmışım. Sonra halk dansları oynadım. Yani dans etmeyi seviyoruz. İzmirliyiz" ifadelerini kullandı.