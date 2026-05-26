30 günde 6 kilo verdi! Gözde Kansu'nun yöntemi şaşırttı
Sen Anlat Karadeniz ve Yalı Çapkını gibi birçok projede yer alan Gözde Kansu, 1 ayda 6 kilo vererek büyük değişim yaşadı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken başarılı oyuncu, zayıflama sırrının ise alışılagelmiş diyetlerin aksine dans ederek kalori yakmak olduğunu açıkladı.
Yalı Çapkını dizisinde Gülgün Korhan karakteriyle hafızalara kazınan Gözde Kansu, verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Kansu, fit görüntüsünün sırrını konuk olduğu programda izleyicilerle paylaştı.
"SABAH KAHVEMLE BİRLİKTE SALLANMAYA BAŞLADIM"
Şimdilerde Çirkin adlı diziyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, Saba Tümer'in programına katıldı. Tümer'in, kısa sürede verdiği kiloların sırrını sorması üzerine samimi açıklamalarda bulunan Kansu, zayıflama yönteminin oldukça eğlenceli olduğunu belirtti.
Oryantal dansa olan ilgisini bir zayıflama rutinine dönüştürdüğünü ifade eden Kansu, şunları söyledi:
"YouTube'da oryantal ile nasıl kalori yakılır dersleri var. Bana bir oryantal rolü gelince matı ve dumble'ları koydum yere ve o kanalları açtım. Sabah ilk kahvemle beraber sallanmaya başladım ve gerçekten kilo verdim."
DANS GEÇMİŞİ BAŞARISINI DESTEKLİYOR
Oryantal dansı bir spor disiplini gibi hayatına entegre eden başarılı oyuncu, bunun aslında eskiye dayandığını da sözlerine ekledi.
Başıbozuk filminde oryantal rolünde yer alan Kansu, dansa olan ilgisiyle ilgili "6 yaşından 10 yaşına kadar bale yapmışım. Sonra halk dansları oynadım. Yani dans etmeyi seviyoruz. İzmirliyiz" ifadelerini kullandı.
Gözde Kansu'nun hem eğlenceli hem de etkili bulduğu bu yöntem, kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırarak pek çok kişi için yeni bir motivasyon kaynağı oldu.