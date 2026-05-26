30 günde 6 kilo verdi! Gözde Kansu'nun yöntemi şaşırttı

Sen Anlat Karadeniz ve Yalı Çapkını gibi birçok projede yer alan Gözde Kansu, 1 ayda 6 kilo vererek büyük değişim yaşadı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken başarılı oyuncu, zayıflama sırrının ise alışılagelmiş diyetlerin aksine dans ederek kalori yakmak olduğunu açıkladı.

Yalı Çapkını dizisinde Gülgün Korhan karakteriyle hafızalara kazınan Gözde Kansu, verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Kansu, fit görüntüsünün sırrını konuk olduğu programda izleyicilerle paylaştı.

"SABAH KAHVEMLE BİRLİKTE SALLANMAYA BAŞLADIM"

Şimdilerde Çirkin adlı diziyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, Saba Tümer'in programına katıldı. Tümer'in, kısa sürede verdiği kiloların sırrını sorması üzerine samimi açıklamalarda bulunan Kansu, zayıflama yönteminin oldukça eğlenceli olduğunu belirtti.

Oryantal dansa olan ilgisini bir zayıflama rutinine dönüştürdüğünü ifade eden Kansu, şunları söyledi:

"YouTube'da oryantal ile nasıl kalori yakılır dersleri var. Bana bir oryantal rolü gelince matı ve dumble'ları koydum yere ve o kanalları açtım. Sabah ilk kahvemle beraber sallanmaya başladım ve gerçekten kilo verdim."

DANS GEÇMİŞİ BAŞARISINI DESTEKLİYOR

Oryantal dansı bir spor disiplini gibi hayatına entegre eden başarılı oyuncu, bunun aslında eskiye dayandığını da sözlerine ekledi.

Başıbozuk filminde oryantal rolünde yer alan Kansu, dansa olan ilgisiyle ilgili "6 yaşından 10 yaşına kadar bale yapmışım. Sonra halk dansları oynadım. Yani dans etmeyi seviyoruz. İzmirliyiz" ifadelerini kullandı.

Gözde Kansu'nun hem eğlenceli hem de etkili bulduğu bu yöntem, kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırarak pek çok kişi için yeni bir motivasyon kaynağı oldu.

GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 İzmir doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kansu, geniş kitlelerce özellikle İçerde, Sen Anlat Karadeniz ve Yalı Çapkını gibi popüler dizilerdeki performanslarıyla tanınmaktadır.

KARİYERİ VE ÖNEMLİ PROJELERİ
Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda baleyle başlayan Kansu, mezuniyetinin ardından birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer aldı.

Öne çıkan bazı yapımları şunlardır:

İçerde (2016-2017) – Yeşim Duman
Sen Anlat Karadeniz (2018) – Eyşan Sayar
Yalı Çapkını (2022-günümüz) – Gülgün Korhan

Oyunculuğunun yanı sıra televizyon projelerinde sunucu olarak da yer alan Gözde Kansu, 2019-2020 yılları arasında Kuaförüm Sensin programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

