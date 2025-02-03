3 Şubat Pazartesi okul var mı, yok mu? 15 tatil uzatıldı mı, son durum ne? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi

Sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmadığı konusunda öğrenciler ve veliler merak içinde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem sona erdi ve öğrenciler tatilin keyfini çıkarıyor. Ancak, şu ana kadar tatilin uzatılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Planlanan takvime göre okullar bugün ikinci döneme başlayacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi