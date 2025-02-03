Viral Galeri Viral Liste 3 Şubat Pazartesi okul var mı, yok mu? 15 tatil uzatıldı mı, son durum ne? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi

3 Şubat Pazartesi okul var mı, yok mu? 15 tatil uzatıldı mı, son durum ne? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi

Sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmadığı konusunda öğrenciler ve veliler merak içinde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem sona erdi ve öğrenciler tatilin keyfini çıkarıyor. Ancak, şu ana kadar tatilin uzatılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Planlanan takvime göre okullar bugün ikinci döneme başlayacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.02.2025 06:46 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 06:48
Yarın okullar tatil mi? 15 tatil uzatıldı mı, son durum ne? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvime göre, öğrenciler 17 Ocak 2025 Cuma günü karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, ikinci dönemin başlangıç tarihini merak ederken "15 tatil uzatıldı mı?" sorusu da gündemde yerini aldı. İşte, 2025 sömestr tatiliyle ilgili merak edilen detaylar...

Yarın okullar tatil mi? 15 tatil uzatıldı mı, son durum ne? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi

15 Tatil Uzatıldı mı?

Resmi takvime göre, 2025 yılı sömestr tatili planlandığı şekilde devam ediyor. MEB'in açıkladığı bilgilere göre, 15 günlük tatil 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek ve herhangi bir uzatma söz konusu olmayacak. Öğrenciler, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ders başı yaparak ikinci döneme başlayacak.

Yarın okullar tatil mi? 15 tatil uzatıldı mı, son durum ne? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi

İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

Öğrenciler, ikinci dönem boyunca bir ara tatil daha yapacak. 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci ara tatil, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

Yarın okullar tatil mi? 15 tatil uzatıldı mı, son durum ne? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi

MEB 2024-2025 Eğitim Öğretim Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan akademik takvime göre okullarda uygulanacak tatil tarihleri şu şekilde:

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025

Yarın okullar tatil mi? 15 tatil uzatıldı mı, son durum ne? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi

İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025
Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

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