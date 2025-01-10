3 kuruşa hurdacılara kaptırmayın! Herkes çöpe atıyor ama yüzde 99’u 22 ayar altın çıktı

Altın Nasıl Çıkarılır?



Elektronik cihazlardaki altını çıkarmak için özel kimyasal işlemler uygulanıyor. Ancak bu işlemler, uzmanlık ve dikkat gerektirdiği için bireysel olarak yapılması tavsiye edilmiyor. Bunun yerine lisanslı geri dönüşüm firmalarıyla çalışarak hem daha güvenli hem de daha kazançlı bir tercih yapabilirsiniz.

Kimyasal ayrıştırma yöntemleri, kezzap ve asit gibi maddelerle gerçekleştirilir. Bu süreçte diğer materyaller eriyerek altının saf hali ortaya çıkar. Ancak bu işlemlerin çevreye ve kişiye zarar vermemesi için profesyonel ekipler tarafından yapılması büyük önem taşıyor.