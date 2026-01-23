3 ilde kura süreci sona erdi: Manisa, Sivas ve Kastamonu'da hak sahipleri belli oldu

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde 23 Ocak 2026 tarihli kura programı tamamlandı. Manisa'da 7.459, Sivas'ta 3.904 ve Kastamonu'da 2.380 konut için hak sahipleri noter huzurunda yapılan çekilişlerle belirlendi.

23 Ocak 2026 Cuma günü TOKİ tarafından yürütülen kura süreci üç ilde de sona erdi. Manisa, Sivas ve Kastamonu etaplarında hak sahibi belirleme çekilişleri tamamlanırken, toplam 13 binden fazla konut için asil hak sahipleri netleşti. Çekilişler noter gözetiminde yapıldı ve TOKİ'nin resmi yayınları üzerinden takip edildi.

Manisa, Sivas ve Kastamonu kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlandı. Yayın üzerinden kura süreci anlık olarak takip edildi. 23 Ocak 2026 tarihli programda 3 ilde toplam 13.743 konut için kura çekimi yapıldı: 🔴 Manisa: 7.459

⚪ Sivas: 3.904

🔴 Kastamonu: 2.380

MANİSA KURASI SONA ERDİ Kura programının ilk etabı Manisa'da Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 7.459 konut için yapılan hak sahibi belirleme çekilişi tamamlandı. Çekilişe, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı. MANİSA KURASI TEKRAR İZLE Manisa'da TOKİ kura dağılımları şu şekilde yapıldı: MANİSA MERKEZ (ŞEHZADELER,YUNUSEMRE) 3500 3500 MANİSA AKHİSAR 1000 1000 MANİSA ALAŞEHİR 200 200 MANİSA DEMİRCİ 200 200 MANİSA GÖLMARMARA 110 110 MANİSA GÖRDES 100 100 MANİSA KIRKAĞAÇ 49 49 MANİSA KULA 350 350 MANİSA SALİHLİ 500 500 MANİSA SARUHANLI 350 350 MANİSA SELENDİ 100 100 MANİSA SOMA 250 250 MANİSA TURGUTLU 750 750

SİVAS HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU Manisa etabının tamamlanmasının ardından süreç Sivas ayağıyla devam etti. 3.904 konut için hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleşti, hak kazanan isimler kura akışı içinde sıralı şekilde açıklandı. Kura çekimleri Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı. SİVAS KURASI TEKRAR İZLE Sivas konut dağılımı şu şekilde belirlendi: SİVAS ALTINYAYLA 100 100 SİVAS DİVRİĞİ 110 110 SİVAS DOĞANŞAR 100 100 SİVAS GEMEREK 48 48 SİVAS GEMEREK ÇEPNİ 50 50 SİVAS GEMEREK SIZIR 63 63 SİVAS GÜRÜN ŞUĞUL 150 150 SİVAS İMRANLI 94 94 SİVAS KANGAL ALACAHAN KÖYÜ 63 63 SİVAS KOYULHİSAR YUKARIKALE 50 50 SİVAS SUŞEHRİ 200 200 SİVAS ŞARKIŞLA CEMEL 63 63 SİVAS ULAŞ 94 94 SİVAS YILDIZELİ 100 100 SİVAS ZARA 119 119