3 ilde kura süreci sona erdi: Manisa, Sivas ve Kastamonu'da hak sahipleri belli oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde 23 Ocak 2026 tarihli kura programı tamamlandı. Manisa'da 7.459, Sivas'ta 3.904 ve Kastamonu'da 2.380 konut için hak sahipleri noter huzurunda yapılan çekilişlerle belirlendi.

23 Ocak 2026 Cuma günü TOKİ tarafından yürütülen kura süreci üç ilde de sona erdi. Manisa, Sivas ve Kastamonu etaplarında hak sahibi belirleme çekilişleri tamamlanırken, toplam 13 binden fazla konut için asil hak sahipleri netleşti. Çekilişler noter gözetiminde yapıldı ve TOKİ'nin resmi yayınları üzerinden takip edildi.

Manisa, Sivas ve Kastamonu kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlandı. Yayın üzerinden kura süreci anlık olarak takip edildi. 23 Ocak 2026 tarihli programda 3 ilde toplam 13.743 konut için kura çekimi yapıldı:

🔴 Manisa: 7.459
⚪ Sivas: 3.904
🔴 Kastamonu: 2.380

MANİSA KURASI SONA ERDİ

Kura programının ilk etabı Manisa'da Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 7.459 konut için yapılan hak sahibi belirleme çekilişi tamamlandı. Çekilişe, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

MANİSA KURASI TEKRAR İZLE

Manisa'da TOKİ kura dağılımları şu şekilde yapıldı:

MANİSA MERKEZ (ŞEHZADELER,YUNUSEMRE) 3500 3500
MANİSA AKHİSAR 1000 1000
MANİSA ALAŞEHİR 200 200
MANİSA DEMİRCİ 200 200
MANİSA GÖLMARMARA 110 110
MANİSA GÖRDES 100 100
MANİSA KIRKAĞAÇ 49 49
MANİSA KULA 350 350
MANİSA SALİHLİ 500 500
MANİSA SARUHANLI 350 350
MANİSA SELENDİ 100 100
MANİSA SOMA 250 250
MANİSA TURGUTLU 750 750
SİVAS HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Manisa etabının tamamlanmasının ardından süreç Sivas ayağıyla devam etti. 3.904 konut için hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleşti, hak kazanan isimler kura akışı içinde sıralı şekilde açıklandı. Kura çekimleri Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı.

SİVAS KURASI TEKRAR İZLE

Sivas konut dağılımı şu şekilde belirlendi:

SİVAS ALTINYAYLA 100 100
SİVAS DİVRİĞİ 110 110
SİVAS DOĞANŞAR 100 100
SİVAS GEMEREK 48 48
SİVAS GEMEREK ÇEPNİ 50 50
SİVAS GEMEREK SIZIR 63 63
SİVAS GÜRÜN ŞUĞUL 150 150
SİVAS İMRANLI 94 94
SİVAS KANGAL ALACAHAN KÖYÜ 63 63
SİVAS KOYULHİSAR YUKARIKALE 50 50
SİVAS SUŞEHRİ 200 200
SİVAS ŞARKIŞLA CEMEL 63 63
SİVAS ULAŞ 94 94
SİVAS YILDIZELİ 100 100
SİVAS ZARA 119 119
KASTAMONU ETABINDA SONUÇLAR NETLEŞTİ

Günün son etabı olan Kastamonu kura çekilişi, Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Saat 14.30'da başlayan çekilişin tamamlanmasıyla birlikte Kastamonu'da 2.380 konutun hak sahipleri de kesinleşti.

KASTAMONU KURASI TEKRAR İZLE

2.380 konutun dağılımın şu şekilde uygulandı:

KASTAMONU MERKEZ 830 830
KASTAMONU ABANA 63 63
KASTAMONU AĞLI 100 100
KASTAMONU ARAÇ 80 80
KASTAMONU AZDAVAY 63 63
KASTAMONU CİDE 100 100
KASTAMONU ÇATALZEYTİN 30 30
KASTAMONU DADAY 50 50
KASTAMONU DEVREKANİ 100 100
KASTAMONU HANÖNÜ 50 50
KASTAMONU İHSANGAZİ 100 100
KASTAMONU İNEBOLU 79 79
KASTAMONU KÜRE 30 30
KASTAMONU PINARBAŞI 94 94
KASTAMONU SEYDİLER 120 120
KASTAMONU ŞENPAZAR 41 41
KASTAMONU TAŞKÖPRÜ 300 300
KASTAMONU TOSYA 150 150
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listeleri resmi kanallarda yayınlanacak. Sonuçlar, noter işlemlerinin ardından gün içinde sisteme yüklenecek, şu platformlardan sorgulanabilecek:

📌 e-Devlet: T.C. kimlik numarası ile hak sahipliği sorgulama
📍 TOKİ resmi sitesi: toki.gov.tr "Kura Sonuç Sorgulama" ekranı

