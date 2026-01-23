3 ilde 13 bin hak sahibi belli oluyor! Manisa kurası başladı: Sırada Sivas ve Kastamonu var
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde 23 Ocak 2026 tarihli kura programı Manisa ile başladı. 7.459 konut için çekiliş noter huzurunda sürüyor. Aynı gün Sivas'ta 3.904, Kastamonu'da 2.380 konut için kura yapılacak.
500 bin sosyal konut projesinde kura takvimi 23 Ocak 2026 Cuma günü Manisa, Sivas ve Kastamonu etaplarıyla devam ediyor. Manisa'da 7.459 konut için hak sahibi belirleme kurası saat 11.00 itibarıyla başladı. Günün ilerleyen saatlerinde Sivas ve Kastamonu projeleri için de noter huzurunda çekiliş yapılacak.
Manisa, Sivas ve Kastamonu kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanıyor. Yayın üzerinden kura süreci anlık olarak takip edilebiliyor. 23 Ocak 2026 tarihli programda 3 ilde toplam 13.743 konut için kura çekimi yapılacak:
🔴 Manisa: 7.459
⚪ Sivas: 3.904
🔴 Kastamonu: 2.380
MANİSA KURASI BAŞLADI
TOKİ'nin duyurduğu program kapsamında Manisa'da hak sahibi belirleme kurası başladı. Çekiliş noter gözetiminde yürütülürken, vatandaşlar süreci TOKİ'nin resmi YouTube yayını üzerinden takip edebiliyor. Çekilişler, Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor.
TOKİ SİVAS KURASI SAAT KAÇTA?
Manisa etabının ardından kura programı Sivas ile devam edecek. Sivas'ta 3.904 konut için hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Kura çekimleri saat 14.00'te Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılacak.
SON ETAP KASTAMONU'DA
Günün son kura etabı Kastamonu olacak. Kastamonu'da 2.380 konutun hak sahipleri, 14.30'da başlayacak çekilişle belirlenecek. Çekilişler, Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Vatandaşlar, kurayı anbean takip edebilecek.
