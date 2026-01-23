3 ilde 13 bin hak sahibi belli oluyor! Manisa kurası başladı: Sırada Sivas ve Kastamonu var

500 bin sosyal konut projesinde kura takvimi 23 Ocak 2026 Cuma günü Manisa, Sivas ve Kastamonu etaplarıyla devam ediyor. Manisa'da 7.459 konut için hak sahibi belirleme kurası saat 11.00 itibarıyla başladı. Günün ilerleyen saatlerinde Sivas ve Kastamonu projeleri için de noter huzurunda çekiliş yapılacak.