CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

3 ilde 11.890 konut! Osmaniye, Edirne ve Denizli’de TOKİ kuraları çekiliyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında bugün Edirne, Osmaniye ve Denizli illerinde hak sahipliği kuraları çekiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte, üç ilde toplam 11 bin 890 konut için isimler canlı yayında belirleniyor.

3 ilde 11.890 konut! Osmaniye, Edirne ve Denizli’de TOKİ kuraları çekiliyor 1

Yüzyılın Konut Projesi olarak duyurulan dev sosyal konut hamlesinde kura takvimi hız kesmeden devam ediyor. 500 bin konut hedefi doğrultusunda etap etap ilerleyen projede, bugün Edirne'de 2 bin 530, Osmaniye'de 2 bin 990 ve Denizli'de 6 bin 370 konutun hak sahipleri belli oluyor. Kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde gerçekleştiriliyor.

3 ilde 11.890 konut! Osmaniye, Edirne ve Denizli’de TOKİ kuraları çekiliyor 2

3 İLDE KURA HEYECANI

Edirne, Osmaniye ve Denizli etaplarında kura heyecanı başladı. Edirne'de gerçekleştirilen 2 bin 530 konutluk hak sahipliği kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımıyla yürütülüyor.

İl Konut Sayısı Kura Saati Kura Yeri
Edirne 2.530 14.30 Mimar Sinan Spor Salonu
Osmaniye 2.990 14.00 Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı
Denizli 6.370 14.30 Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi
3 ilde 11.890 konut! Osmaniye, Edirne ve Denizli’de TOKİ kuraları çekiliyor 3

Başvuru sahipleri, çekilişleri belirtilen salonlarda takip edebiliyor. Sosyal konut projelerinde kuralar noter huzurunda ve şeffaf şekilde yapılıyor. Süreç, TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor.

OSMANİYE KURASI TEKRAR İZLE

DENİZLİ KURASI TEKRAR İZLE

EDİRNE KURASI CANLI TAKİP EKRANI

3 ilde 11.890 konut! Osmaniye, Edirne ve Denizli’de TOKİ kuraları çekiliyor 4

HANGİ ŞEHİRDE NE KADAR KONUT İNŞA EDİLECEK?

İLİ İLÇE KONUT SAYISI
OSMANİYE MERKEZ 1300
OSMANİYE BAHÇE 120
OSMANİYE DÜZİÇİ 500
OSMANİYE HASANBEYLİ 220
OSMANİYE KADİRLİ 700
OSMANİYE SUMBAS 50
OSMANİYE TOPRAKKALE 100
3 ilde 11.890 konut! Osmaniye, Edirne ve Denizli’de TOKİ kuraları çekiliyor 5
İLİ İLÇE KONUT SAYISI
EDİRNE MERKEZ 1.000
EDİRNE ENEZ 100
EDİRNE HAVSA 90
EDİRNE İPSALA 200
EDİRNE KEŞAN 450
EDİRNE LALAPAŞA 80
EDİRNE MERİÇ 100
EDİRNE MERİÇ 60
EDİRNE SÜLOĞLU 100
EDİRNE UZUNKÖPRÜ 350
3 ilde 11.890 konut! Osmaniye, Edirne ve Denizli’de TOKİ kuraları çekiliyor 6
İLİ İLÇE KONUT SAYISI
DENİZLİ MERKEZ 4700
DENİZLİ ACIPAYAM 750
DENİZLİ BAKLAN 30
DENİZLİ BEKİLLİ 200
DENİZLİ BEYAĞAÇ 50
DENİZLİ BOZKURT 50
DENİZLİ BULDAN 24
DENİZLİ ÇAL 100
DENİZLİ ÇAMELİ 100
DENİZLİ ÇİVRİL 100
DENİZLİ GÜNEY 94
DENİZLİ KALE 50
DENİZLİ SARAYKÖY 22
DENİZLİ TAVAS 100
3 ilde 11.890 konut! Osmaniye, Edirne ve Denizli’de TOKİ kuraları çekiliyor 7

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sosyal konut projelerinde gerçekleştirilen çekilişlerin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri kamuoyuna duyurulacak. Başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını çevrimiçi olarak öğrenebilecek. Kura sonuçları hem TOKİ'nin resmi internet adresi (toki.gov.tr) üzerinden hem de e-Devlet sistemi (turkiye.gov.tr) aracılığıyla erişime açılacak.

ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

3 ilde 11.890 konut! Osmaniye, Edirne ve Denizli’de TOKİ kuraları çekiliyor 8

HAK SAHİPLERİNE ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıklanan takvime göre kura süreci 12 Mart'a kadar sürecek. Proje kapsamında inşa edilen konutların ilk teslimlerinin Mart 2027'den itibaren başlaması planlanıyor.

3 ilde 11.890 konut! Osmaniye, Edirne ve Denizli’de TOKİ kuraları çekiliyor 9

Hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay başlayacak. Ödeme planı, imza tarihine göre netleşecek ve banka üzerinden yürütülecek.

3 ilde 11.890 konut! Osmaniye, Edirne ve Denizli’de TOKİ kuraları çekiliyor 10

SIK SORULAN SORULAR

TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?
TOKİ Ankara etabında kura çekimi 3 Mart Salı günü gerçekleştirilecek.

Başvurduğum kategoride hak sahibi olamazsam süreç sona erer mi?
Hayır. İlgili grupta kura çıkmaması durumunda başvurunuz otomatik olarak "Diğer Alıcılar" sınıfına dahil edilir ve değerlendirme bu kapsamda sürdürülür.

Kiralık sosyal konut uygulaması tüm illerde mi geçerli?
Hayır. Kiralık model yalnızca İstanbul'da uygulanacak ve toplam 15 bin konutla sınırlı olacak.

Mobil uygulamalarımızı indirin