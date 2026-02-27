3 ilde 11.890 konut! Osmaniye, Edirne ve Denizli’de TOKİ kuraları çekiliyor
TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında bugün Edirne, Osmaniye ve Denizli illerinde hak sahipliği kuraları çekiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte, üç ilde toplam 11 bin 890 konut için isimler canlı yayında belirleniyor.
Yüzyılın Konut Projesi olarak duyurulan dev sosyal konut hamlesinde kura takvimi hız kesmeden devam ediyor. 500 bin konut hedefi doğrultusunda etap etap ilerleyen projede, bugün Edirne'de 2 bin 530, Osmaniye'de 2 bin 990 ve Denizli'de 6 bin 370 konutun hak sahipleri belli oluyor. Kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde gerçekleştiriliyor.
3 İLDE KURA HEYECANI
Edirne, Osmaniye ve Denizli etaplarında kura heyecanı başladı. Edirne'de gerçekleştirilen 2 bin 530 konutluk hak sahipliği kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımıyla yürütülüyor.
|İl
|Konut Sayısı
|Kura Saati
|Kura Yeri
|Edirne
|2.530
|14.30
|Mimar Sinan Spor Salonu
|Osmaniye
|2.990
|14.00
|Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı
|Denizli
|6.370
|14.30
|Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi
Başvuru sahipleri, çekilişleri belirtilen salonlarda takip edebiliyor. Sosyal konut projelerinde kuralar noter huzurunda ve şeffaf şekilde yapılıyor. Süreç, TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor.
HANGİ ŞEHİRDE NE KADAR KONUT İNŞA EDİLECEK?
|İLİ
|İLÇE
|KONUT SAYISI
|OSMANİYE
|MERKEZ
|1300
|OSMANİYE
|BAHÇE
|120
|OSMANİYE
|DÜZİÇİ
|500
|OSMANİYE
|HASANBEYLİ
|220
|OSMANİYE
|KADİRLİ
|700
|OSMANİYE
|SUMBAS
|50
|OSMANİYE
|TOPRAKKALE
|100
|İLİ
|İLÇE
|KONUT SAYISI
|EDİRNE
|MERKEZ
|1.000
|EDİRNE
|ENEZ
|100
|EDİRNE
|HAVSA
|90
|EDİRNE
|İPSALA
|200
|EDİRNE
|KEŞAN
|450
|EDİRNE
|LALAPAŞA
|80
|EDİRNE
|MERİÇ
|100
|EDİRNE
|MERİÇ
|60
|EDİRNE
|SÜLOĞLU
|100
|EDİRNE
|UZUNKÖPRÜ
|350