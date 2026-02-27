3 ilde 11.890 konut! Osmaniye, Edirne ve Denizli’de TOKİ kuraları çekiliyor

Yüzyılın Konut Projesi olarak duyurulan dev sosyal konut hamlesinde kura takvimi hız kesmeden devam ediyor. 500 bin konut hedefi doğrultusunda etap etap ilerleyen projede, bugün Edirne'de 2 bin 530, Osmaniye'de 2 bin 990 ve Denizli'de 6 bin 370 konutun hak sahipleri belli oluyor. Kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde gerçekleştiriliyor.