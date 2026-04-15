29 yıllık sır Müge Anlı’da! Kübra Kuru öldürüldü mü, kaçırıldı mı?
Kütahya'da 3,5 yaşındayken kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Kübra Kuru dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden açıldı. 1993 yılında biyolojik ailesi tarafından evlatlık verilen Kübra'nın kayboluşuna dair çelişkili ifadeler ve "cinayet" iddiaları stüdyoda gergin anların yaşanmasına neden oldu.
1993 yılında doğar doğmaz evlatlık verilen ve ardından 3,5 yaşındayken kaçırıldığı söylenen Kübra Kuru'nun akıbeti Müge Anlı'da konuşuldu. O dönemde Kübra Kuru'yu evlatlık alan Bilal Kuru, sorulara verdiği çelişkili cevaplarla dikkat çekti.
Kübra Kuru kaybolduktan sonra evlatlık ilişkisinin kaldırılması için mahkemeye başvurduğu öğrenilen Bilal Kuru'nun neden böyle bir dilekçe verdiği canlı yayında gündeme geldi. Kübra Kuru'nun kaçırıldığını iddia eden Bilal Kuru, kaybolduğu gün neler yaşandığını da anlattı.
"BİYOLOJİK BABASI KAÇIRDI" İDDİASI
Kübra'yı evlat edinen Bilal Kuru, küçük kızın kaybolduğu günle ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya attı. Kübra'nın biyolojik babası Ahmet Köse tarafından bir senaryo kurulduğunu öne süren Kuru; "Fatma Aşar isimli bir kadın kızımızı evimizin önünden kaçırıp bekleyen bir taksiye bindirdi. Kızımı para karşılığında Almanya'ya evlatlık verdiler" diyerek suçlamalarda bulundu.
EVLATLIK İLİŞKİSİNİ NEDEN İPTAL ETTİRDİ?
Müge Anlı'nın dikkat çektiği en önemli detaylardan biri ise, Kübra kaybolduktan hemen sonra Bilal Kuru'nun mahkemeye başvurarak evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını talep etmesi oldu. Küçük bir çocuk kayıpken babalığın iptal edilmek istenmesi, stüdyoda "şüphelerin odağına" yerleşti.
BİYOLOJİK BABADAN SERT YANIT: "BORÇ ALMIŞTI"
Suçlamaların hedefindeki biyolojik baba Ahmet Köse ise Bilal Kuru'ya sert tepki gösterdi. Köse, "Ben kaçıracak olsam neden kızımı ona vereyim? Bilal benden borç almıştı" diyerek, olayın içinde maddi bir çıkar ilişkisi olabileceğine dair imalarda bulundu.