26 Mart Dünya Mor Günü nedir? Epilepsi belirtileri nelerdir, neden olur?
Mor Gün, epilepsiye dikkat çekmek ve toplumsal önyargıyı kırmak için her yıl 26 Mart'ta kutlanıyor. Bu gün, yalnızca bir farkındalık etkinliği değil; erken tanı, doğru müdahale ve sosyal kabul açısından doğrudan hayat kurtaran bir bilinç hareketi olarak kabul ediliyor.
Epilepsi, çoğu zaman sessiz ilerleyen ama aniden ortaya çıkan nöbetlerle hayatı doğrudan etkileyen bir hastalık. Mor Gün, bu gerçeği görünür kılıyor. Bu farkındalık günü ile insanların neyle karşı karşıya olduğunu anlamasını sağlamak ve doğru davranış biçimini öğretmek amaçlanıyor.
EPİLEPSİ NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?
Epilepsi, beyindeki düzenli işleyişin kısa süreli bozulmasıyla ortaya çıkan nöbetlerle kendini gösterir. Tanı, belirgin bir sebep olmadan en az iki nöbet geçirilmesiyle konur. Bu hastalık, sadece sağlık meselesi değildir, kişinin eğitiminden iş hayatına kadar geniş bir alanı etkiler. Bu nedenle erken tanı ve doğru takip, yaşam kalitesini doğrudan belirler.
Epilepside en büyük sorunlardan biri bilgi eksikliğidir. Yanlış bilinenler, hastaların sosyal hayattan uzaklaşmasına neden olur. Mor Gün bu algıyı değiştirmeyi hedefler. Doğru bilgi yayıldıkça insanlar nöbet anında nasıl davranacağını öğrenir, panik azalır ve doğru müdahale mümkün hale gelir.
EPİLEPSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Epilepsi belirtileri kişiden kişiye değişir ancak ortak bir tablo vardır. Kısa süreli dalgınlık, çevreyle bağın kopması, kasılmalar, kontrolsüz hareketler ve bazı durumlarda bilinç kaybı görülebilir. Nöbet sonrası yorgunluk ve kafa karışıklığı da sık karşılaşılan durumlardır. Bu işaretler fark edildiğinde hızlı şekilde sağlık desteği alınması gerekir.
EPİLEPSİ NEDEN OLUR?
Epilepsi, farklı kaynaklardan beslenen bir hastalıktır. Kalıtsal yatkınlık, geçmişte yaşanan beyin hasarları ya da bazı hastalıklar bu durumu tetikleyebilir. Her bireyde farklı şekilde ilerlemesi, tedavi sürecini kişiye özel hale getirir. Bu nedenle altta yatan nedeni doğru belirlemek, hastalığın kontrol altına alınmasında belirleyici rol oynar.
Epilepsiye yol açan başlıca nedenler ise şunlardır:
- Aileden gelen genetik yatkınlık
- Kaza, darbe veya travma sonucu oluşan beyin hasarları
- Enfeksiyonlar ve diğer sağlık sorunlarına bağlı gelişen etkiler