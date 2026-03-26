Epilepsi türleri nelerdir?

Epilepsi üç ana nöbet türüyle sınıflandırılır. Basit parsiyel nöbetlerde kişi bilincini kaybetmez, belirtiler sınırlı bir bölgede görülür. Kompleks parsiyel nöbetlerde bilinç etkilenir ve kişi çevresiyle bağlantısını geçici olarak kaybeder. Jeneralize nöbetler ise tüm beyni etkiler, genellikle bilinç kaybı ve daha belirgin kasılmalarla seyreder.

Jeneralize nöbetler neden daha risklidir?

Jeneralize nöbetler tüm beyni etkilediği için genellikle bilinç kaybı ve şiddetli kasılmalarla ilerler. Düşme ve yaralanma riski yüksektir. Bu nedenle hızlı müdahale ve düzenli takip hayati önem taşır.

Epilepsi nasıl teşhis edilir?

Teşhis süreci, hastanın nöbet öyküsüyle başlar. Ardından EEG ile beyin aktiviteleri incelenir, MR ve BT gibi yöntemlerle altta yatan yapısal bir sorun olup olmadığı kontrol edilir.