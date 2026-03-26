26 Mart Dünya Mor Günü nedir? Epilepsi belirtileri nelerdir, neden olur?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mor Gün, epilepsiye dikkat çekmek ve toplumsal önyargıyı kırmak için her yıl 26 Mart'ta kutlanıyor. Bu gün, yalnızca bir farkındalık etkinliği değil; erken tanı, doğru müdahale ve sosyal kabul açısından doğrudan hayat kurtaran bir bilinç hareketi olarak kabul ediliyor.

26 Mart Dünya Mor Günü nedir? Epilepsi belirtileri nelerdir, neden olur? 1

Epilepsi, çoğu zaman sessiz ilerleyen ama aniden ortaya çıkan nöbetlerle hayatı doğrudan etkileyen bir hastalık. Mor Gün, bu gerçeği görünür kılıyor. Bu farkındalık günü ile insanların neyle karşı karşıya olduğunu anlamasını sağlamak ve doğru davranış biçimini öğretmek amaçlanıyor.

26 Mart Dünya Mor Günü nedir? Epilepsi belirtileri nelerdir, neden olur? 2

EPİLEPSİ NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

Epilepsi, beyindeki düzenli işleyişin kısa süreli bozulmasıyla ortaya çıkan nöbetlerle kendini gösterir. Tanı, belirgin bir sebep olmadan en az iki nöbet geçirilmesiyle konur. Bu hastalık, sadece sağlık meselesi değildir, kişinin eğitiminden iş hayatına kadar geniş bir alanı etkiler. Bu nedenle erken tanı ve doğru takip, yaşam kalitesini doğrudan belirler.

26 Mart Dünya Mor Günü nedir? Epilepsi belirtileri nelerdir, neden olur? 3

Epilepside en büyük sorunlardan biri bilgi eksikliğidir. Yanlış bilinenler, hastaların sosyal hayattan uzaklaşmasına neden olur. Mor Gün bu algıyı değiştirmeyi hedefler. Doğru bilgi yayıldıkça insanlar nöbet anında nasıl davranacağını öğrenir, panik azalır ve doğru müdahale mümkün hale gelir.

26 Mart Dünya Mor Günü nedir? Epilepsi belirtileri nelerdir, neden olur? 4

EPİLEPSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Epilepsi belirtileri kişiden kişiye değişir ancak ortak bir tablo vardır. Kısa süreli dalgınlık, çevreyle bağın kopması, kasılmalar, kontrolsüz hareketler ve bazı durumlarda bilinç kaybı görülebilir. Nöbet sonrası yorgunluk ve kafa karışıklığı da sık karşılaşılan durumlardır. Bu işaretler fark edildiğinde hızlı şekilde sağlık desteği alınması gerekir.

26 Mart Dünya Mor Günü nedir? Epilepsi belirtileri nelerdir, neden olur? 5

EPİLEPSİ NEDEN OLUR?

Epilepsi, farklı kaynaklardan beslenen bir hastalıktır. Kalıtsal yatkınlık, geçmişte yaşanan beyin hasarları ya da bazı hastalıklar bu durumu tetikleyebilir. Her bireyde farklı şekilde ilerlemesi, tedavi sürecini kişiye özel hale getirir. Bu nedenle altta yatan nedeni doğru belirlemek, hastalığın kontrol altına alınmasında belirleyici rol oynar.

Epilepsiye yol açan başlıca nedenler ise şunlardır:

  • Aileden gelen genetik yatkınlık
  • Kaza, darbe veya travma sonucu oluşan beyin hasarları
  • Enfeksiyonlar ve diğer sağlık sorunlarına bağlı gelişen etkiler
26 Mart Dünya Mor Günü nedir? Epilepsi belirtileri nelerdir, neden olur? 6

MOR GÜN NASIL ORTAYA ÇIKTI?

News 18 makalesine göre; Mor Gün, 2008 yılında epilepsiyle yaşayan Nova Scotia'lı Cassidy Megan tarafından başlatıldı. Amaç, aynı durumu yaşayan insanların yalnız olmadığını göstermekti. Zamanla Cassidy, bu farkındalık hareketini büyütmek için Anita Kaufmann Vakfı ve Maritimes Epilepsi Derneği'nin desteğini aldı. Bu iki kuruluş, 2009 yılında Dünya Epilepsi Günü'nün küresel ölçekte duyurulmasında ana sponsor olarak sürece dahil oldu.

26 Mart Dünya Mor Günü nedir? Epilepsi belirtileri nelerdir, neden olur? 7

Cassidy, farkındalığı güçlendirmek adına mor rengi simge olarak seçti ve günü "Mor Gün" olarak adlandırdı. Bu tercih, lavanta tonunun epilepsi savunuculuğuyla özdeşleşmesinden doğdu.

Epilepsi Vakfı'na yaptığı açıklamada Cassidy şu ifadeleri kullandı: "Tıpkı epilepsi ve nöbet türlerinin çok farklı olması gibi, morun da çok farklı tonları var. Mor, epilepsi topluluğunun her benzersiz bireyini, deneyimini ve bakış açısını temsil edebilir."

26 Mart Dünya Mor Günü nedir? Epilepsi belirtileri nelerdir, neden olur? 8

EPİLEPSİYE DAİR 10 SORU 10 CEVAP

Epilepsi türleri nelerdir?
Epilepsi üç ana nöbet türüyle sınıflandırılır. Basit parsiyel nöbetlerde kişi bilincini kaybetmez, belirtiler sınırlı bir bölgede görülür. Kompleks parsiyel nöbetlerde bilinç etkilenir ve kişi çevresiyle bağlantısını geçici olarak kaybeder. Jeneralize nöbetler ise tüm beyni etkiler, genellikle bilinç kaybı ve daha belirgin kasılmalarla seyreder.

Jeneralize nöbetler neden daha risklidir?
Jeneralize nöbetler tüm beyni etkilediği için genellikle bilinç kaybı ve şiddetli kasılmalarla ilerler. Düşme ve yaralanma riski yüksektir. Bu nedenle hızlı müdahale ve düzenli takip hayati önem taşır.

Epilepsi nasıl teşhis edilir?
Teşhis süreci, hastanın nöbet öyküsüyle başlar. Ardından EEG ile beyin aktiviteleri incelenir, MR ve BT gibi yöntemlerle altta yatan yapısal bir sorun olup olmadığı kontrol edilir.

26 Mart Dünya Mor Günü nedir? Epilepsi belirtileri nelerdir, neden olur? 9

Nöbet geçiren birine nasıl yaklaşılmalı?
En önemli adım sakin kalmaktır. Kişinin zarar görmesini engellemek için çevresindeki tehlikeli nesneler uzaklaştırılmalı, başı korunmalı ve zorlayıcı müdahaleden kaçınılmalıdır. Nöbet 5 dakikayı aşarsa acil destek gerekir. Doğru yaklaşım, süreci güvenli şekilde yönetir.

Epilepsi kalıtsal mıdır?
Epilepsi bazı kişilerde aileden gelen yatkınlıkla ilişkili olabilir. Aile öyküsü bulunan bireylerde risk artar. Ancak hastalık yalnızca genetikle sınırlı değildir, çevresel etkenler ve yaşam içinde gelişen durumlar da epilepsiye neden olabilir.

Epilepsi nöbeti uykuda gerçekleşir mi?
Epilepsi nöbetleri sadece uyanıkken değil, uyku sırasında da ortaya çıkabilir. Gece yaşanan bu nöbetler uyku düzenini bozabilir ve kişi sabah yorgun ya da zor uyanmış hissedebilir.

26 Mart Dünya Mor Günü nedir? Epilepsi belirtileri nelerdir, neden olur? 10

Sara hastalığı nedir?
Sara, epilepsinin halk arasında kullanılan adıdır. Beyindeki işleyişin anlık bozulması sonucu ortaya çıkan ve tekrarlayan nöbetlerle kendini gösteren bir hastalıktır.

Epilepsi tamamen iyileşir mi?
Bazı çocuklarda yaş ilerledikçe nöbetler ortadan kalkabilir. Ancak yetişkinlerde genellikle uzun süreli takip gerekir.

Stres nöbetleri artırır mı?
Stres, epilepsi üzerinde doğrudan etkili olabilir ve nöbetleri tetikleyebilir. Bu nedenle stresin kontrol altına alınması, hastalığın yönetiminde oldukça önemlidir.

Bebeklerde epilepsi nasıl anlaşılır?
Bebeklerde epilepsi; kısa süreli tepkisizlik, göz hareketlerinde farklılık, ani kasılmalar ve uyku düzeninde belirgin değişimlerle kendini gösterebilir. Bu belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerekir.

