26 Kasım deprem tatbikatı son dakika: Tatbikat iptal mi oldu, nedeni ne?
Türkiye'nin afet farkındalığını yükseltmek ve olası Marmara Depremi karşısındaki hazırlık düzeyini uluslararası ölçekte sınamak amacıyla 26 Kasım 2025 Çarşamba günü yedi ilde Seviye 4 olarak planlanan kapsamlı deprem tatbikatına ilişkin dikkat çekici bir gelişme açıklandı. Bakanlık ve AFAD'ın duyurduğu yeni karar, hem kamuoyunun hem de tatbikatta görev alacak ekiplerin odağına yerleşirken, 'Tatbikat iptal mi edildi?' sorusu gündemin en sıcak başlığı haline geldi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.11.2025 09:10