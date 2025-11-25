Viral Galeri Viral Liste 26 Kasım deprem tatbikatı son dakika: Tatbikat iptal mi oldu, nedeni ne?

Türkiye'nin afet farkındalığını yükseltmek ve olası Marmara Depremi karşısındaki hazırlık düzeyini uluslararası ölçekte sınamak amacıyla 26 Kasım 2025 Çarşamba günü yedi ilde Seviye 4 olarak planlanan kapsamlı deprem tatbikatına ilişkin dikkat çekici bir gelişme açıklandı. Bakanlık ve AFAD'ın duyurduğu yeni karar, hem kamuoyunun hem de tatbikatta görev alacak ekiplerin odağına yerleşirken, 'Tatbikat iptal mi edildi?' sorusu gündemin en sıcak başlığı haline geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.11.2025 09:10
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından uzun süredir hazırlıkları sürdürülen ve İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki yedi ili kapsayacak şekilde planlanan kapsamlı deprem tatbikatı konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Tatbikatın Planlanma Süreci ve Kapsamı

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Bilecik illerinde eş zamanlı olarak uygulanması planlanan tatbikat, Marmara Denizi merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerine kurgulanmıştı. AFAD koordinasyonunda yürütülen hazırlık sürecinde, ilgili tüm birimler için 22 Nisan 2025 tarihinde resmi tebligatlar yapılmış, binlerce personelin katılacağı geniş kapsamlı operasyon planı oluşturulmuştu. Hem yerel yönetimler hem de müdahale grupları günler süren toplantılarla görev dağılımlarını netleştirmişti.

Tatbikatın iptal edildiğine ilişkin duyuru, 14 Şubat 2025'te AFAD tarafından yayımlanan genelgeyi takiben 19 Kasım'da yapılan bilgilendirme ile kesinleşti. Böylece Marmara Deprem Afeti Tatbikatı, planlandığı tarihten yalnızca bir hafta önce durduruldu. Tatbikatın kapsamı, hazırlık yoğunluğu ve ülke genelinde oluşturduğu beklenti dikkate alındığında kararın zamanlaması dikkat çekti.

İPTAL GEREKÇESİ HENÜZ PAYLAŞILMADI

İçişleri Bakanlığının tatbikatı neden programdan çıkardığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu durum, hem uzmanlar hem de afet yönetimi alanında görev yapan kurumlar tarafından yakından izleniyor. Tatbikatın iptal edilmesine yönelik gerekçenin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

