26 Kasım deprem tatbikatı son dakika: Tatbikat iptal mi oldu, nedeni ne?

Tatbikatın Planlanma Süreci ve Kapsamı

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Bilecik illerinde eş zamanlı olarak uygulanması planlanan tatbikat, Marmara Denizi merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerine kurgulanmıştı. AFAD koordinasyonunda yürütülen hazırlık sürecinde, ilgili tüm birimler için 22 Nisan 2025 tarihinde resmi tebligatlar yapılmış, binlerce personelin katılacağı geniş kapsamlı operasyon planı oluşturulmuştu. Hem yerel yönetimler hem de müdahale grupları günler süren toplantılarla görev dağılımlarını netleştirmişti.