Bakanlıktan evlenecek gençlere 250 bin TL destek : Evlilik kredisi başvuru şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik hazırlığı yapan gençlere verilen faizsiz kredi desteğini artırdı. Daha önce 150 bin lira olan destek tutarı yeni düzenlemeyle 250 bin liraya kadar yükseltildi. 18-29 yaş aralığındaki çiftler belirli şartları sağlamaları halinde başvuru yapabilecek.
Evlilik hazırlığında olan gençlere yönelik destek programında önemli bir değişikliğe gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında verilen faizsiz kredi miktarı artırıldı. Daha önce 150 bin lira olarak uygulanan destek tutarı, yapılan güncellemeyle birlikte 250 bin liraya kadar yükseltildi. Amaç, genç çiftlerin evlilik sürecinde karşılaştığı ekonomik yükü azaltmak ve yeni kurulan ailelere daha güçlü bir başlangıç imkanı sunmak.
EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?
Destek programından 18 ile 29 yaş arasındaki gençler yararlanabiliyor. Ancak kredi tutarı başvuru yapan çiftlerin yaş aralığına göre değişiyor.
📌 Kredi tutarları şu şekilde uygulanıyor:
➔Her iki kişinin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda kredi 250 bin TL
➔Çiftlerden en az birinin 26-29 yaş arasında olması halinde kredi 200 bin TL
Bu düzenleme ile daha genç yaşta evlilik planlayan çiftlere daha yüksek destek verilmesi amaçlanıyor.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Evlilik kredisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftlerin bazı temel koşulları karşılaması gerekiyor. Başvuru sürecinde hem ekonomik hem de sosyal kriterler dikkate alınıyor.
Başvuru şartları şu şekilde:
◾Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek
◾Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak)
◾Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak
◾Çiftlerin son 6 aylık gelir ortalamasının ve son aya ait toplam gelirinin asgari ücretin 2,3 katını aşmaması
◾Başvuru tarihinde resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması
◾Bakanlığın sunduğu evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık programlarına katılmayı taahhüt etmek ve katılmak
◾Evlilik sonrası sunulacak eğitim programlarına 2 yıl içinde katılmayı taahhüt etmek
◾Daha önce bu proje kapsamında kredi kullanmamış olmak
◾Affa uğramış olsa bile;
- Devletin güvenliğine karşı suçlar
- Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
- Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
- Uyuşturucu madde kullanımı veya bulundurma gibi suçlardan kesinleşmiş mahkumiyetinin bulunmamas
250 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Faizsiz kredi desteği için başvurular internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen çiftler iki farklı yöntem kullanabiliyor:
🔸ailegenclikfonu.aile.gov.tr internet sitesi
🔸e-Devlet Kapısı
Başvurunun geçerli sayılabilmesi için eş adayının da e-Devlet üzerinden başvuruyu onaylaması gerekiyor. Onay verilmediği durumda başvuru tamamlanmış sayılmıyor.