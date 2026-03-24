Yetkililer, başvuruların yalnızca resmi internet adresleri üzerinden yapılabileceğini vurguluyor. Elden ya da farklı internet siteleri üzerinden yapılan başvurular geçerli kabul edilmiyor. Bu nedenle vatandaşların kaynağı belirsiz internet sitelerine itibar etmemesi gerektiği belirtiliyor.

❓ EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Evlilik kredisi tutarı ne kadar?

Her iki kişinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarı 250 bin TL, çiftlerden birinin 26-29 yaş arasında olması durumunda ise 200 bin TL olarak uygulanıyor.

Nikaha 1 ay kaldıysa kredi başvurusu yapılabilir mi?

Hayır. Başvuru tarihinde resmi nikâh gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartı bulunuyor.

Başvurular nereden yapılıyor?

Başvurular ailegenclikfonu.aile.gov.tr internet sitesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Taşınmazı olanlar evlilik kredisine başvurabilir mi?

Hayır. Projeden yararlanabilmek için başvuru yapan kişilerin taşınmaz sahibi veya hissedarı olmaması gerekiyor.