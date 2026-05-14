CANLI YAYIN

24 haftalık doğum izni rehberi: Yeni genelge yayımlandı! Anneye en az 123 bin 312 TL

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren doğum izni düzenlemesinde uygulama detayları belli oldu. Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran yasanın ardından hem Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği hem de Sosyal Güvenlik Kurumu peş peşe genelgeler yayımladı.

24 haftalık doğum izni rehberi: Yeni genelge yayımlandı! Anneye en az 123 bin 312 TL 1

Yeni düzenlemeyle birlikte annelere hem 8 hafta ek izin hem de ilave ödeme imkanı sağlanacak. Kamuda ve özel sektörde uygulanacak sistemin ayrıntıları da netleşmiş oldu.

24 haftalık doğum izni rehberi: Yeni genelge yayımlandı! Anneye en az 123 bin 312 TL 2

DOĞUM İZNİ ARTIK 24 HAFTA

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre yeni düzenlemeye göre doğum izni toplam 24 hafta olarak uygulanacak.

Anneler:

  • Doğumdan önce 8 hafta,
  • Doğumdan sonra ise 16 hafta izin kullanacak.

Daha önce doğum sonrası izin süresi 8 hafta olarak uygulanıyordu. Böylece doğum sonrası süreçte annelere ek 8 haftalık hak tanınmış oldu.

24 haftalık doğum izni rehberi: Yeni genelge yayımlandı! Anneye en az 123 bin 312 TL 3

HEM KAMU HEM ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSIYOR

Yeni sistem yalnızca memurları değil, özel sektör çalışanlarını da kapsıyor.

Kadrolu personelin yanı sıra sözleşmeli çalışan anneler de 24 haftalık doğum izninden yararlanabilecek.

Doktor onayı alınması halinde doğum öncesi kullanılmayan izin süreleri doğum sonrasına aktarılabilecek.

24 haftalık doğum izni rehberi: Yeni genelge yayımlandı! Anneye en az 123 bin 312 TL 4

KİMLER İLAVE 8 HAFTALIK İZİNDEN YARARLANABİLECEK?

16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler düzenleme kapsamına dahil edildi.

Ayrıca 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan anneler de ek 8 haftalık izinden faydalanabilecek.

24 haftalık doğum izni rehberi: Yeni genelge yayımlandı! Anneye en az 123 bin 312 TL 5

BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

İlave doğum izni için bazı çalışan gruplarında başvuru şartı aranacak.

Buna göre:

Çalışma Statüsü Son Başvuru Tarihi
Memurlar 15 Mayıs 2026
Sözleşmeli personel 22 Mayıs 2026
Özel sektör çalışanları 15 Mayıs 2026

16 haftalık doğum izni henüz sona ermeyen anneler için ise ayrıca başvuru yapılmasına gerek olmayacak. Süreler otomatik olarak 24 haftaya tamamlanacak.

24 haftalık doğum izni rehberi: Yeni genelge yayımlandı! Anneye en az 123 bin 312 TL 6

SÜT İZNİ DETAYI DA NETLEŞTİ

Yeni düzenlemeye göre süt izni ve yarım gün çalışma hakkı, ilave 8 haftalık analık izninin tamamlanmasının ardından başlayacak.

Ölü doğum yapan annelerin de talep etmeleri halinde ek izin hakkından yararlanabileceği belirtildi.

24 haftalık doğum izni rehberi: Yeni genelge yayımlandı! Anneye en az 123 bin 312 TL 7

RAPOR PARASI DA ARTACAK

Doğum izninin uzatılmasıyla birlikte annelere yapılan geçici iş göremezlik ödemelerinde de artış yaşanacak.

Ödeme hesabı, annenin son 12 aylık ortalama maaşı üzerinden yapılıyor. Günlük kazancın üçte ikisi baz alınarak raporlu gün sayısıyla çarpılıyor.

Mevcut asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre:

İzin Süresi Ödenecek Tutar
16 hafta (112 gün) 82 bin 208 TL
24 hafta (168 gün) 123 bin 312 TL

Asgari ücretli anneler için yalnızca ilave 8 haftalık süreçte ödenecek ek tutar ise 41 bin 104 TL olacak.

24 haftalık doğum izni rehberi: Yeni genelge yayımlandı! Anneye en az 123 bin 312 TL 8

ÖDEMELER OTOMATİK UZATILACAK

1 Mayıs 2026 itibarıyla doğum izni devam eden annelerin rapor süreleri otomatik olarak uzatılacak.

İzin süresi daha önce sona ermiş olan annelere ise çalışmadıkları günler için analık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödemesi yapılacak.

24 haftalık doğum izni rehberi: Yeni genelge yayımlandı! Anneye en az 123 bin 312 TL 9

8 HAFTALIK İLAVE ÖDEME HESABI

Brüt asgari ücret: 33.030,00 TL
Günlük ücret: 1.101 TL
Günlük rapor parası (2/3): 734 TL
Ödenecek ücret: 41.104 TL

24 haftalık doğum izni rehberi: Yeni genelge yayımlandı! Anneye en az 123 bin 312 TL 10

ASGARİ ÜCRETLİ ANNENİN RAPOR PARASI HESABI

Ücretler 16 Hafta İzin 24 Hafta İzin
Brüt asgari ücret 33.030,00 TL 33.030,00 TL
Günlük ücret 1.101 TL 1.101 TL
Günlük rapor parası (2/3) 734 TL 734 TL
Ödenecek ücret 82.208 TL 123.312 TL
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin