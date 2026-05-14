24 haftalık doğum izni rehberi: Yeni genelge yayımlandı! Anneye en az 123 bin 312 TL

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren doğum izni düzenlemesinde uygulama detayları belli oldu. Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran yasanın ardından hem Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği hem de Sosyal Güvenlik Kurumu peş peşe genelgeler yayımladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte annelere hem 8 hafta ek izin hem de ilave ödeme imkanı sağlanacak. Kamuda ve özel sektörde uygulanacak sistemin ayrıntıları da netleşmiş oldu.

DOĞUM İZNİ ARTIK 24 HAFTA Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre yeni düzenlemeye göre doğum izni toplam 24 hafta olarak uygulanacak. Anneler: Doğumdan önce 8 hafta,

Doğumdan sonra ise 16 hafta izin kullanacak. Daha önce doğum sonrası izin süresi 8 hafta olarak uygulanıyordu. Böylece doğum sonrası süreçte annelere ek 8 haftalık hak tanınmış oldu.

HEM KAMU HEM ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSIYOR Yeni sistem yalnızca memurları değil, özel sektör çalışanlarını da kapsıyor. Kadrolu personelin yanı sıra sözleşmeli çalışan anneler de 24 haftalık doğum izninden yararlanabilecek. Doktor onayı alınması halinde doğum öncesi kullanılmayan izin süreleri doğum sonrasına aktarılabilecek.

KİMLER İLAVE 8 HAFTALIK İZİNDEN YARARLANABİLECEK? 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler düzenleme kapsamına dahil edildi. Ayrıca 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan anneler de ek 8 haftalık izinden faydalanabilecek.