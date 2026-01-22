23 Ocak Cuma Hutbesi paylaşıldı! Diyanet akran zorbalığına karşı toplumsal çağrı yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 23 Ocak 2026 tarihli Cuma hutbesinde akran zorbalığına dikkat çekildi. Hutbede sevgi ve saygının toplumsal huzurun temeli olduğu vurgulanırken gençlerin şiddet ve baskıdan uzak tutulması için ailelere ve eğitimcilere önemli sorumluluklar hatırlatıldı.

Türkiye genelinde camilerde okunan 23 Ocak tarihli Cuma hutbesinde, akran ilişkileri ve gençler arasında artan zorbalık konusu ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbede sevgi ve saygının hem bireysel hem de toplumsal hayat için vazgeçilmez değerler olduğuna işaret ederek şiddetin normalleşmesine karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.

Sevgi ve Saygı Toplumsal Huzurun Temeli Hutbede insanlar arasındaki iletişimin özünün sevgi ve saygıya dayandığı ifade edildi. Kalplerin sevgiyle yumuşadığı, saygıyla huzura erdiği belirtilirken ailede güvenin ve toplumda muhabbetin ancak bu iki değerle ayakta kalabileceği hatırlatıldı. Hutbede Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) şu hadisine yer verildi: "Her Müslüman'ın diğer Müslüman'a canı, namusu ve malı haramdır, dokunulmazdır."

Akran Zorbalığına Açık Uyarı Hutbede, özellikle gençler arasında yaygınlaşan kaba ve aşağılayıcı davranışların basit birer şakalaşma olmadığı, aksine ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. Akran zorbalığının çoğu zaman alay ve hakaretle başlayabildiği, zamanla fiziksel şiddete dönüşebildiği ve bazı durumlarda can kaybına kadar varan trajik sonuçlara yol açabildiği vurgulandı.

"Zorbalık Güç Değil, Acizliktir" Hutbede gençlere doğrudan seslenildi. Kötü niyetli kişilerin duyguları istismar edebileceği uyarısı yapıldı. Allah'a kulluk, aileye hürmet ve insanlığa faydalı olmanın gençler için en doğru hedef olduğu belirtildi. Peygamber Efendimiz'in şu hadisi de hatırlatıldı: "Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur."