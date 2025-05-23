23 Mayıs Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet Cuma hutbesi konusu ve tam metni

Değerli Müminler!

İbadetler, Allah'ın emrettiği ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in tatbik ettiği şekliyle yerine getirilir. Dolayısıyla kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kişilere ya da yardım kuruluşlarına verilmesi ile kurban ibadeti eda edilmiş olmaz.

Bir küçükbaş hayvan tek kişi tarafından kesilebilir. Bir büyükbaş hayvan ise; tamamı kurban kesme niyetini taşıyan en fazla yedi kişi tarafından kurban edilebilir. Her bir büyükbaş kurban, kendi içinde hisselere ayrılmalıdır. Bu sebepledir ki, bir hisseye birden fazla kişi ortak olamaz. Bazı organizasyonlarda olduğu gibi kurbanların kesilerek etlerinin birbirine karıştırılması, sonra da hisse sahiplerine kilo ile verilmesi caiz değildir.

Kurban kesim işlemleri mutlaka bayram namazından sonra yapılmalıdır. Bayram namazından önce kesilen kurbanlar, kurban ibadeti yerine geçmez. Ayrıca bir hisseye birden fazla kişiden bağış toplanarak Peygamber Efendimiz (s.a.s) adına kurban kesilmesi gibi bir uygulama dinimizde yoktur. Bu bir bidattir, dinimizi ve ibadetlerimizi istismar etmektir.

Aziz Müslümanlar!

Kurban ibadetinde esas olan; kişinin, kurbanını bulunduğu yerde kendisinin kesmesi ya da kestirmesidir. Nitekim Allah Resûlü (s.a.s), kurban emri geldikten sonra her yıl kurbanını kesmiş, ümmetini de kurban kesmeye şöyle teşvik etmiştir: "Âdemoğlu kurban bayramı günü, Allah katında, kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapamaz…" Bununla birlikte kurbanını bulunduğu yerde kendisi kesme imkânı bulamayan veya ikinci bir kurban kesmek isteyenler, yurt içinde ya da yurt dışında vekâlet yoluyla kurbanlarını kestirebilirler.

Kıymetli Müminler!

Cenâb-ı Hakk'a şükürler olsun ki, dün olduğu gibi bugün de alicenap milletimizin emanet ettiği kurbanları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen nice hayır kuruluşumuz hizmetlerine devam etmektedir. Türkiye Diyanet Vakfımız da bu hayır kuruluşlarından biridir. Geçen yıl, vakfımız marifetiyle yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere milyonlarca kişiye kurban etlerini ulaştırdık elhamdülillah. Bu yıl da vekâlet yoluyla kurban kestirmek isteyen kardeşlerimize; ibadet bilinciyle, şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde rehberlik etmeye ve başta Gazze olmak üzere ulaşabildiğimiz bütün mazlum ve muhtaçların duasını almaya devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle sizleri; din görevlilerimiz ve müftülüklerimiz aracılığıyla bu iyilik seferberliğine katılmaya davet ediyorum.

İbadet ve taatlerimizin Yüce Rabbimiz katında makbul olmasını niyaz ediyor; hutbemi, Hac sûresi otuz dördüncü ayetin mealiyle bitiriyorum: "Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. İlahınız tek bir ilahtır. O'na teslim olun. Allah'a teslim olan kimseleri müjdele."