Viral Galeri Viral Liste 23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu | Tatil hazırlığı başladı: bu fiyatlar kaçmaz! Tesettür mayo, güneş kremi, plaj çantası

23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu | Tatil hazırlığı başladı: bu fiyatlar kaçmaz! Tesettür mayo, güneş kremi, plaj çantası

BİM, 23 Mayıs aktüel kataloğunda yaz aylarına özel kampanyalı ürünlerini vitrine çıkardı. Bugün itibarıyla satışa sunulacak olan aktüel ürünler, yaz tatiline hazırlananlar için büyük avantajlar sunuyor. Tesettür mayodan elektrikli bisiklete, plaj çantasından güneş kremine kadar birçok ürün cazip fiyatlarla yer alıyor.



ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.05.2025 12:53 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 12:53
23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu | Tatil hazırlığı başladı: bu fiyatlar kaçmaz! Tesettür mayo, güneş kremi, plaj çantası

Yaz aylarının gelişiyle birlikte market zincirleri de sezonluk ürünlerle raflarını doldurmaya başladı. BİM, 23 Mayıs 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğuyla yaz sezonuna dair ihtiyacınız olan tüm ürünleri avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Tesettür mayo, elektrikli bisiklet, şişme havuz, güneş gözlüğü ve daha nicesi bu katalogda yer alıyor. Teknoloji alanında ve kamp ekipmanlarında da cazip fiyatlar dikkat çekiyor. İşte 23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu…

23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu | Tatil hazırlığı başladı: bu fiyatlar kaçmaz! Tesettür mayo, güneş kremi, plaj çantası

23 Mayıs BİM Aktüel Katalog Listesi

TCL 55'' Ultra HD Google TV: 21.900 TL

Realme C63 Cep Telefonu (6GB/128GB): 5.250 TL

Bluetooth Hoparlör: 449 TL

TWS Kablosuz Kulaklık: 449 TL

23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu | Tatil hazırlığı başladı: bu fiyatlar kaçmaz! Tesettür mayo, güneş kremi, plaj çantası

RKS XS35 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 29.900 TL

Bellina 125 cc Motosiklet: 49.900 TL

Kuba Garden Track Off Road ATV: 89.000 TL

RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 19.990 TL

23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu | Tatil hazırlığı başladı: bu fiyatlar kaçmaz! Tesettür mayo, güneş kremi, plaj çantası

Akasya Mutfak Gereçleri: 99 TL

Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi: 299 TL

5 Bölmeli Organizer: 55 TL

Silikon Kapak Seti: 119 TL

23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu | Tatil hazırlığı başladı: bu fiyatlar kaçmaz! Tesettür mayo, güneş kremi, plaj çantası

Hamur Porsiyonlayıcı: 169 TL

Krep Tavası (26 cm): 229 TL

Sahan (20 cm): 209 TL

Tost Kahvaltı Seti: 399 TL

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