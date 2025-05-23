23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu | Tatil hazırlığı başladı: bu fiyatlar kaçmaz! Tesettür mayo, güneş kremi, plaj çantası
BİM, 23 Mayıs aktüel kataloğunda yaz aylarına özel kampanyalı ürünlerini vitrine çıkardı. Bugün itibarıyla satışa sunulacak olan aktüel ürünler, yaz tatiline hazırlananlar için büyük avantajlar sunuyor. Tesettür mayodan elektrikli bisiklete, plaj çantasından güneş kremine kadar birçok ürün cazip fiyatlarla yer alıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.05.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 12:53