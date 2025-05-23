23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu | Tatil hazırlığı başladı: bu fiyatlar kaçmaz! Tesettür mayo, güneş kremi, plaj çantası

Yaz aylarının gelişiyle birlikte market zincirleri de sezonluk ürünlerle raflarını doldurmaya başladı. BİM, 23 Mayıs 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğuyla yaz sezonuna dair ihtiyacınız olan tüm ürünleri avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Tesettür mayo, elektrikli bisiklet, şişme havuz, güneş gözlüğü ve daha nicesi bu katalogda yer alıyor. Teknoloji alanında ve kamp ekipmanlarında da cazip fiyatlar dikkat çekiyor. İşte 23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu…