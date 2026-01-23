HAFTA BAŞINDA YENİ SİSTEM GELİYOR Hafta başından itibaren yeni bir yağışlı sistemin geleceğini aktaran Tek, "Biri geliyor biri gidiyor" dedi. "Kuzeyden sarkıyor sistem; özellikle bu İtalya, Yunanistan üzerinden… hep benzer şeyleri konuşuyoruz aslında. Akdeniz'e iniyor, Akdeniz'in sıcak suyuyla buluşuyor ve bizim üzerimize doğru gelmeye başlıyor. Özellikle pazartesi o iki üç gün sürecek olan o sistem batıdan girip doğudan çıkacak. Perşembe günü bir daha tekrar yeni bir sistem daha geliyor olacak gözüküyor." ifadelerini kullandı.

MEGAKENTTE SICAKLIKLAR ARTIYOR Sıcaklıklardaki yükselişe dikkat çeken Tek, "Bugün İstanbul'da örneğin şu saatler itibarıyla sıcaklıklar 8-10 dereceler civarında değişiyor. Gün içerisinde de 13-14 derecelere kadar çıkıyor." dedi. İstanbul için hafta sonu tahminlerini paylaşan Tek, sıcaklıkların 15-16 derece bulacağını belirtti. Ocak ayının son haftası ile Şubat ve Mart aylarında çok sert sıcaklık düşüşleri ve kar yağışı geçişlerinin yaşanmayacağını söyledi. Açıklamasının devamında "Sıcak bir dönem bekliyor. Ama şu var, bu Akdeniz'den gelen sistemlerin iyi tarafı, güzel tarafı yağışlı oluyor. Yağmur şeklinde yağışları artırıyor, yağışlar ortalamaların üzerinde çıkacak gözüküyor." dedi.

DOĞU'DA KAR ÖRTÜSÜ DON RİSKİNİ KORUYOR Meteoroloji uzmanı Adil Tek, geçen yıllarda sıcak havanın ardından gelen ani donun özellikle Malatya'da kayısı başta olmak üzere tarım ürünlerinde büyük zarara yol açtığını hatırlattı. Bu yıl ise don riskinin daha düşük göründüğünü belirtti.

Tek, batı bölgelerinde sıcaklıkların don oluşturacak seviyelere inmeyeceğini söyledi. Doğu illerinde don ihtimalinin bulunduğunu vurgulayan Tek, zemindeki kar örtüsünün yorgan etkisi yaparak özellikle ekili hububatı koruduğunu ifade etti. Havanın soğuk seyretmesi nedeniyle şu an erken çiçeklenme beklenmediğini, ancak Şubat ayında çiçeklenmenin bu yıl biraz erken başlayabileceğini aktardı. Tek, mevcut analizlere göre Mart ayının ilk haftasına kadar belirgin bir don riski öngörülmediğini de ekledi.