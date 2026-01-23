23 ilde sarı kod devrede: Sağanak, kar ve fırtınaya dikkat! Yeni yağışlı sistem yolda
Meteoroloji, yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Marmara'nın batısı ve bazı illerde kuvvetli yağış, 23 ilde ise sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında genel hava durumunu değerlendirdi. Hafta sonu tahminlerini açıkladı.
A Haber canlı yayınında konuşan Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Ege kıyıları, Marmara'nın güneyi ve Akdeniz'in doğusunda yağışların etkili olduğunu söyledi. Adana, Kahramanmaraş hattında sağanak sürerken Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da kuvvetli kar yağışının yükseklikleri artırdığını vurguladı. Tek, özellikle doğu illerinde yol kapanma riskine dikkat çekti.
YURT GENELİNDE HAVA YAĞIŞLI
MGM tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Karadeniz kıyıları dışındaki bölgelerde yağış beklenirken, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, batı bölgelerde yağmur ile karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek.
Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde kısa sürede etkili olabilecek sağanakların ulaşımda aksama ve su baskını riskini artırabileceği belirtiliyor.
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, "Şu an itibarıyla yurdun büyük bir bölümünde aslında yağış var" diyerek Ege kıyılarında, Marmara'nın güneyinde ve İstanbul'da hafif yağış görüldüğünü aktardı.
Tek, "Akdeniz'in doğusunda yağış devam ediyor" ifadelerini kullandı. Antalya'nın yağışın ana hattını büyük ölçüde geride bıraktığını, "Antalya'nın doğusuyla birlikte Adana, Kahramanmaraş buralarda yağmur etkili olmayı sürdürüyor" sözleriyle anlattı.
AKDENİZ'İN DOĞUSUNDA SEL VE SU BASKINI RİSKİ
Yağışın kuvvetli seyrettiği alanlara dikkat çeken Tek, "Şu an için evet o yağışlar kuvvetli yine bu bölgelerde" dedi. Yağışın öğle saatlerine kadar etkisini koruyacağını belirterek, "Akdeniz'in doğusuyla birlikte bugün gün içerisinde öğle saatlerine kadar bu yağış etkisini sürdürüyor olacak" ifadelerini kullandı.