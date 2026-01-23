CANLI YAYIN
23 ilde sarı kod devrede: Sağanak, kar ve fırtınaya dikkat! Yeni yağışlı sistem yolda

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji, yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Marmara'nın batısı ve bazı illerde kuvvetli yağış, 23 ilde ise sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında genel hava durumunu değerlendirdi. Hafta sonu tahminlerini açıkladı.

A Haber canlı yayınında konuşan Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Ege kıyıları, Marmara'nın güneyi ve Akdeniz'in doğusunda yağışların etkili olduğunu söyledi. Adana, Kahramanmaraş hattında sağanak sürerken Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da kuvvetli kar yağışının yükseklikleri artırdığını vurguladı. Tek, özellikle doğu illerinde yol kapanma riskine dikkat çekti.

YURT GENELİNDE HAVA YAĞIŞLI

MGM tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Karadeniz kıyıları dışındaki bölgelerde yağış beklenirken, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, batı bölgelerde yağmur ile karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek.

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde kısa sürede etkili olabilecek sağanakların ulaşımda aksama ve su baskını riskini artırabileceği belirtiliyor.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, "Şu an itibarıyla yurdun büyük bir bölümünde aslında yağış var" diyerek Ege kıyılarında, Marmara'nın güneyinde ve İstanbul'da hafif yağış görüldüğünü aktardı.

KAR YAĞIŞI VE SAĞANAK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR!

Tek, "Akdeniz'in doğusunda yağış devam ediyor" ifadelerini kullandı. Antalya'nın yağışın ana hattını büyük ölçüde geride bıraktığını, "Antalya'nın doğusuyla birlikte Adana, Kahramanmaraş buralarda yağmur etkili olmayı sürdürüyor" sözleriyle anlattı.

AKDENİZ'İN DOĞUSUNDA SEL VE SU BASKINI RİSKİ

Yağışın kuvvetli seyrettiği alanlara dikkat çeken Tek, "Şu an için evet o yağışlar kuvvetli yine bu bölgelerde" dedi. Yağışın öğle saatlerine kadar etkisini koruyacağını belirterek, "Akdeniz'in doğusuyla birlikte bugün gün içerisinde öğle saatlerine kadar bu yağış etkisini sürdürüyor olacak" ifadelerini kullandı.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR: ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

MGM değerlendirmelerine göre, Güneydoğu Anadolu'nun geneli ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Özellikle yüksek kesimlerde karla birlikte görüş mesafesinde düşüş ve yollarda buzlanma riski artabilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.

Adil Tek, doğu kesimlerde kar yağışının dün öğleden sonra başlayıp devam ettiğini belirtti. Karın birikimi artırdığını vurgulayan Tek, "Kar yağışı da orada kar yüksekliklerini oldukça artırdı, beraberinde çığ riskleri de orada oluşmaya başladı." dedi.

Bölgedeki kar yağışının bugün öğle saatlerine kadar süreceğini belirten Tek, yağışın öğleden sonraya sarkabileceğini söyledi. Akşam saatlerine doğru sistemin doğuya kayacağını vurgulayarak, Erzincan ve Ağrı çevresinde de kar yağışının etkili olacağını ifade etti. Tek, dünden bu yana kuvvetli şekilde devam eden kar yağışının neredeyse hiç kesilmediğini de aktardı.

BATIDA YAĞIŞ ZAYIFLIYOR, SİSTEM DOĞUYA KAYIYOR

Meteoroloji uzmanı, yurdun batısında yağışların devam ettiğini ancak etkisinin zayıfladığını belirtti. Batı bölgelerinde çok kuvvetli bir yağış beklenmediğini vurgulayan Tek, yağışların gün boyunca aralıklarla süreceğini söyledi. Tek, dün Ege'nin kuzeyinde Gökçeada ve Bozcaada çevresinde kuvvetli yağış görüldüğünü hatırlattı. Yağış sisteminin bugün itibarıyla doğuya doğru kaydığını da ifade etti.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu beklentilerini paylaşan Tek, "İç Anadolu'nun doğusunda yine kar yağışı var. Sivas civarları çok yağmur, yine Akdeniz'deki yağışlar... Yeni sistemler geliyor onlarla birlikte devam edecek Akdeniz'deki yağışlar. Kuvvetli yağışlar var Akdeniz'de, özellikle Antalya civarında yarın için. Pazar günü de yine Ege kıyılarında, Marmara'da güneyinde çok kuvvetli olmayan zayıf yağışları görüyor olacağız ve İç Anadolu'nun doğusunda da hafif yağışlar gözüküyor. Genel olarak diğer bölgelerde yağışlar hemen hemen kesilmiş olacak." dedi.

HAFTA BAŞINDA YENİ SİSTEM GELİYOR

Hafta başından itibaren yeni bir yağışlı sistemin geleceğini aktaran Tek, "Biri geliyor biri gidiyor" dedi. "Kuzeyden sarkıyor sistem; özellikle bu İtalya, Yunanistan üzerinden… hep benzer şeyleri konuşuyoruz aslında. Akdeniz'e iniyor, Akdeniz'in sıcak suyuyla buluşuyor ve bizim üzerimize doğru gelmeye başlıyor. Özellikle pazartesi o iki üç gün sürecek olan o sistem batıdan girip doğudan çıkacak. Perşembe günü bir daha tekrar yeni bir sistem daha geliyor olacak gözüküyor." ifadelerini kullandı.

MEGAKENTTE SICAKLIKLAR ARTIYOR

Sıcaklıklardaki yükselişe dikkat çeken Tek, "Bugün İstanbul'da örneğin şu saatler itibarıyla sıcaklıklar 8-10 dereceler civarında değişiyor. Gün içerisinde de 13-14 derecelere kadar çıkıyor." dedi. İstanbul için hafta sonu tahminlerini paylaşan Tek, sıcaklıkların 15-16 derece bulacağını belirtti. Ocak ayının son haftası ile Şubat ve Mart aylarında çok sert sıcaklık düşüşleri ve kar yağışı geçişlerinin yaşanmayacağını söyledi. Açıklamasının devamında "Sıcak bir dönem bekliyor. Ama şu var, bu Akdeniz'den gelen sistemlerin iyi tarafı, güzel tarafı yağışlı oluyor. Yağmur şeklinde yağışları artırıyor, yağışlar ortalamaların üzerinde çıkacak gözüküyor." dedi.

DOĞU'DA KAR ÖRTÜSÜ DON RİSKİNİ KORUYOR

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, geçen yıllarda sıcak havanın ardından gelen ani donun özellikle Malatya'da kayısı başta olmak üzere tarım ürünlerinde büyük zarara yol açtığını hatırlattı. Bu yıl ise don riskinin daha düşük göründüğünü belirtti.

Tek, batı bölgelerinde sıcaklıkların don oluşturacak seviyelere inmeyeceğini söyledi. Doğu illerinde don ihtimalinin bulunduğunu vurgulayan Tek, zemindeki kar örtüsünün yorgan etkisi yaparak özellikle ekili hububatı koruduğunu ifade etti. Havanın soğuk seyretmesi nedeniyle şu an erken çiçeklenme beklenmediğini, ancak Şubat ayında çiçeklenmenin bu yıl biraz erken başlayabileceğini aktardı. Tek, mevcut analizlere göre Mart ayının ilk haftasına kadar belirgin bir don riski öngörülmediğini de ekledi.

RÜZGAR FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK

Rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden; Doğu Akdeniz'de ise kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bazı noktalarda rüzgârın 50-70 km/saat hızla kısa süreli fırtınaya dönmesi öngörülüyor.

BUZLANMA, DON VE SİS ETKİLİ OLACAK

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Aynı saatlerde pus ve yer yer sisin de görülebileceği belirtilirken, sürücülerin özellikle erken saatlerde daha dikkatli olması gerekiyor.

23 İLDE SARI KOD DEVREDE

Meteoroloji; Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde beklenen hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • ÇANAKKALE °C, 13°C
  • EDİRNE °C, 9°C
  • İSTANBUL °C, 11°C
  • KIRKLARELİ °C, 8°C

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 7°C
  • DENİZLİ °C, 14°C
  • İZMİR °C, 15°C
  • MANİSA °C, 12°C
AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye'da kuvvetli yağış, Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 10°C
  • ANTALYA °C, 13°C
  • HATAY °C, 4°C
  • ISPARTA °C, 6°C

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunda kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas, Kayseri, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ANKARA °C, 7°C
  • ÇANKIRI °C, 3°C
  • ESKİŞEHİR °C, 3°C
  • KAYSERİ °C, 5°C
BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BOLU °C, 7°C
  • DÜZCE °C, 13°C
  • SİNOP °C, 11°C
  • ZONGULDAK °C, 12°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • AMASYA °C, 6°C
  • RİZE °C, 12°C
  • SAMSUN °C, 15°C
  • TRABZON °C, 12°C
DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl ve Malatya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ERZURUM °C, -2°C
  • KARS °C, -3°C
  • MALATYA °C, 0°C
  • VAN °C, 2°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

  • BATMAN °C, 2°C
  • DİYARBAKIR °C, 2°C
  • GAZİANTEP °C, 2°C
  • SİİRT °C, 2°C
