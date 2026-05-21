22 Mayıs Cuma Hutbesi yayımlandı: Diyanet'ten sosyal medya ve dijital ahlak uyarısı!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 22 Mayıs 2026 tarihli Cuma hutbesinde, sosyal medyada kullanılan dilin ahlaki boyutuna dikkat çekildi. Hutbede hakaret, yalan haber, dijital bağımlılık ve kırıcı üslubun toplumsal huzuru zedelediği vurgulanırken Müslümanlara "ya hayır söyleyin ya susun" çağrısı yapıldı.
Türkiye genelindeki camilerde bugün okunan 22 Mayıs 2026 tarihli Cuma hutbesinde, söz ahlakı ve sosyal medya kullanımı konusu ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede dijital mecralarda kullanılan dilin bireyler ve toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Hutbede, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan hakaret, iftira, yalan haber ve kırıcı söylemlerin hem dini hem de ahlaki açıdan ciddi bir sorun oluşturduğu ifade edildi.
HUTBENİN ANA MESAJI: "SÖZ İNSANIN AYNASIDIR"
Hutbede, insanın kullandığı dilin karakterini ve niyetini ortaya koyduğu vurgulandı. Güzel sözün gönülleri iyileştiren bir güç olduğuna dikkat çekilen hutbede, kırıcı ve sert üslubun ise insanlar arasındaki bağı zayıflattığı belirtildi.
Diyanet'in hutbesinde şu ifadelere yer verildi:
"Söz, insanın iç dünyasını dışarıya yansıtan aynasıdır. Güzel bir söz; yaralı kalpleri iyileştiren merhem, kurumuş gönülleri yeşerten can suyudur."
Hutbede ayrıca Hz. Muhammed'in, "Gönül alıcı söz, sadakadır" hadisi hatırlatılarak güzel söz söylemenin ibadet bilinciyle ele alınması gerektiği ifade edildi. Hadis, Buhari'nin "Edeb" bölümünde ve Tirmizi rivayetlerinde geçen öğütler arasında yer alıyor.
SOSYAL MEDYADA HAKARET VE YALAN HABER UYARISI
Cuma hutbesinin dikkat çeken bölümlerinden biri de sosyal medya ve dijital platformlarla ilgili mesajlar oldu. Hutbede, bazı kişilerin anonim hesaplar üzerinden insanları hedef aldığı, hakaret ve iftirayı sıradanlaştırdığı belirtildi.
Özellikle şu konular öne çıkarıldı:
- Sosyal medyada kırıcı dil kullanılması
- Yalan haberlerin hızla yayılması
- Dijital bağımlılıkların artması
- Şiddeti özendiren oyunların yaygınlaşması
- İnsanların kişilik haklarının hedef alınması
Diyanet, bu tür davranışların toplumda fitne ve huzursuzluk oluşturduğunu vurguladı.
AYETLERLE DİJİTAL AHLAK VURGUSU
Hutbede Kur'an-ı Kerim'den ayetlere de yer verildi. İsra Suresi'nin 53. ayeti hatırlatılarak Müslümanların en güzel sözü söylemesi gerektiği ifade edildi:
"Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler; yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan, insanların apaçık düşmanıdır."
Ayrıca Kaf Suresi'nin 18. ayetine atıf yapılarak insanların söylediği her sözün kayıt altında olduğuna dikkat çekildi:
"İnsanın yanında, söylediği her sözü kaydeden bir melek mutlaka hazır bulunur."
Bu ayetlerle birlikte dijital ortamda yapılan yorumların ve paylaşımların da dini sorumluluk kapsamında değerlendirildiği mesajı verildi.
"YA HAYIR SÖYLESİN YA DA SUSSUN" MESAJI ÖNE ÇIKTI
Hutbenin en dikkat çeken başlıklarından biri de konuşma adabı oldu. Diyanet, insanların aile içinde, sosyal çevrede ve dijital platformlarda kullandığı dilin toplumsal huzur açısından belirleyici olduğunu belirtti. Hutbede, Hz. Muhammed'in şu hadisine yer verildi:
"Allah'a ve ahiret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da sussun."
Bu hadis, İslam ahlakında sözün sorumluluğunu ortaya koyan temel öğütlerden biri olarak değerlendiriliyor.