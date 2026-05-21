22 Mayıs Cuma Hutbesi yayımlandı: Diyanet'ten sosyal medya ve dijital ahlak uyarısı!

Türkiye genelindeki camilerde bugün okunan 22 Mayıs 2026 tarihli Cuma hutbesinde, söz ahlakı ve sosyal medya kullanımı konusu ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede dijital mecralarda kullanılan dilin bireyler ve toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Hutbede, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan hakaret, iftira, yalan haber ve kırıcı söylemlerin hem dini hem de ahlaki açıdan ciddi bir sorun oluşturduğu ifade edildi.

Hutbede ayrıca Hz. Muhammed'in, "Gönül alıcı söz, sadakadır" hadisi hatırlatılarak güzel söz söylemenin ibadet bilinciyle ele alınması gerektiği ifade edildi. Hadis, Buhari'nin "Edeb" bölümünde ve Tirmizi rivayetlerinde geçen öğütler arasında yer alıyor.

Hutbede, insanın kullandığı dilin karakterini ve niyetini ortaya koyduğu vurgulandı. Güzel sözün gönülleri iyileştiren bir güç olduğuna dikkat çekilen hutbede, kırıcı ve sert üslubun ise insanlar arasındaki bağı zayıflattığı belirtildi.

Diyanet, bu tür davranışların toplumda fitne ve huzursuzluk oluşturduğunu vurguladı.

Cuma hutbesinin dikkat çeken bölümlerinden biri de sosyal medya ve dijital platformlarla ilgili mesajlar oldu. Hutbede, bazı kişilerin anonim hesaplar üzerinden insanları hedef aldığı, hakaret ve iftirayı sıradanlaştırdığı belirtildi.

Bu ayetlerle birlikte dijital ortamda yapılan yorumların ve paylaşımların da dini sorumluluk kapsamında değerlendirildiği mesajı verildi.

"İnsanın yanında, söylediği her sözü kaydeden bir melek mutlaka hazır bulunur."

Ayrıca Kaf Suresi'nin 18. ayetine atıf yapılarak insanların söylediği her sözün kayıt altında olduğuna dikkat çekildi:

"Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler; yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan, insanların apaçık düşmanıdır."

Hutbede Kur'an-ı Kerim'den ayetlere de yer verildi. İsra Suresi'nin 53. ayeti hatırlatılarak Müslümanların en güzel sözü söylemesi gerektiği ifade edildi:

"YA HAYIR SÖYLESİN YA DA SUSSUN" MESAJI ÖNE ÇIKTI

Hutbenin en dikkat çeken başlıklarından biri de konuşma adabı oldu. Diyanet, insanların aile içinde, sosyal çevrede ve dijital platformlarda kullandığı dilin toplumsal huzur açısından belirleyici olduğunu belirtti. Hutbede, Hz. Muhammed'in şu hadisine yer verildi:

"Allah'a ve ahiret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da sussun."

Bu hadis, İslam ahlakında sözün sorumluluğunu ortaya koyan temel öğütlerden biri olarak değerlendiriliyor.