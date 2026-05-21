22 Mayıs Cuma Hutbesi yayımlandı: Diyanet'ten sosyal medya ve dijital ahlak uyarısı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 22 Mayıs 2026 tarihli Cuma hutbesinde, sosyal medyada kullanılan dilin ahlaki boyutuna dikkat çekildi. Hutbede hakaret, yalan haber, dijital bağımlılık ve kırıcı üslubun toplumsal huzuru zedelediği vurgulanırken Müslümanlara "ya hayır söyleyin ya susun" çağrısı yapıldı.

Türkiye genelindeki camilerde bugün okunan 22 Mayıs 2026 tarihli Cuma hutbesinde, söz ahlakı ve sosyal medya kullanımı konusu ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede dijital mecralarda kullanılan dilin bireyler ve toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Hutbede, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan hakaret, iftira, yalan haber ve kırıcı söylemlerin hem dini hem de ahlaki açıdan ciddi bir sorun oluşturduğu ifade edildi.

HUTBENİN ANA MESAJI: "SÖZ İNSANIN AYNASIDIR"

Hutbede, insanın kullandığı dilin karakterini ve niyetini ortaya koyduğu vurgulandı. Güzel sözün gönülleri iyileştiren bir güç olduğuna dikkat çekilen hutbede, kırıcı ve sert üslubun ise insanlar arasındaki bağı zayıflattığı belirtildi.

Diyanet'in hutbesinde şu ifadelere yer verildi:

"Söz, insanın iç dünyasını dışarıya yansıtan aynasıdır. Güzel bir söz; yaralı kalpleri iyileştiren merhem, kurumuş gönülleri yeşerten can suyudur."

Hutbede ayrıca Hz. Muhammed'in, "Gönül alıcı söz, sadakadır" hadisi hatırlatılarak güzel söz söylemenin ibadet bilinciyle ele alınması gerektiği ifade edildi. Hadis, Buhari'nin "Edeb" bölümünde ve Tirmizi rivayetlerinde geçen öğütler arasında yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA HAKARET VE YALAN HABER UYARISI

Cuma hutbesinin dikkat çeken bölümlerinden biri de sosyal medya ve dijital platformlarla ilgili mesajlar oldu. Hutbede, bazı kişilerin anonim hesaplar üzerinden insanları hedef aldığı, hakaret ve iftirayı sıradanlaştırdığı belirtildi.

Özellikle şu konular öne çıkarıldı:

  • Sosyal medyada kırıcı dil kullanılması
  • Yalan haberlerin hızla yayılması
  • Dijital bağımlılıkların artması
  • Şiddeti özendiren oyunların yaygınlaşması
  • İnsanların kişilik haklarının hedef alınması

Diyanet, bu tür davranışların toplumda fitne ve huzursuzluk oluşturduğunu vurguladı.

AYETLERLE DİJİTAL AHLAK VURGUSU

Hutbede Kur'an-ı Kerim'den ayetlere de yer verildi. İsra Suresi'nin 53. ayeti hatırlatılarak Müslümanların en güzel sözü söylemesi gerektiği ifade edildi:

"Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler; yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan, insanların apaçık düşmanıdır."

Ayrıca Kaf Suresi'nin 18. ayetine atıf yapılarak insanların söylediği her sözün kayıt altında olduğuna dikkat çekildi:

"İnsanın yanında, söylediği her sözü kaydeden bir melek mutlaka hazır bulunur."

Bu ayetlerle birlikte dijital ortamda yapılan yorumların ve paylaşımların da dini sorumluluk kapsamında değerlendirildiği mesajı verildi.

"YA HAYIR SÖYLESİN YA DA SUSSUN" MESAJI ÖNE ÇIKTI

Hutbenin en dikkat çeken başlıklarından biri de konuşma adabı oldu. Diyanet, insanların aile içinde, sosyal çevrede ve dijital platformlarda kullandığı dilin toplumsal huzur açısından belirleyici olduğunu belirtti. Hutbede, Hz. Muhammed'in şu hadisine yer verildi:

"Allah'a ve ahiret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da sussun."

Bu hadis, İslam ahlakında sözün sorumluluğunu ortaya koyan temel öğütlerden biri olarak değerlendiriliyor.

DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUKLAR VE AİLELER İÇİN KRİTİK UYARI

Hutbede yalnızca bireysel dil kullanımı değil, ailelerin dijital dünyaya karşı bilinçli olması gerektiği de vurgulandı. Özellikle çocukların sanal kumar, zararlı içerikler ve şiddet temalı oyunlardan korunmasının önemine dikkat çekildi.

Diyanet'in mesajında, teknolojinin tamamen reddedilmediği ancak etik değerler gözetilerek kullanılması gerektiği belirtildi. Dijital araçların doğru kullanılması halinde faydalı olabileceği, kontrolsüz kullanımın ise toplumsal zararları artırabileceği ifade edildi.

22 MAYIS CUMA HUTBESİ TAM METNİ

SÖZ AHLAKI VE SOSYAL MEDYA

Muhterem Müslümanlar!

Söz, insanın iç dünyasını dışarıya yansıtan aynasıdır. Güzel bir söz; yaralı kalpleri iyileştiren merhem, kurumuş gönülleri yeşerten can suyudur. Hoş bir kelam; ruhu ilmek ilmek işleyen zarif bir nakış, hataları incitmeden düzelten nazik bir hitaptır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in buyurduğu üzere, "Gönül alıcı söz, sadakadır."

Aziz Müminler!

Sözün tesiri, sesin yüksekliğinde değil; samimiyetin derinliğinde, üslubun inceliğinde gizlidir. Evet, en yakınımıza dahi sesimizi duyuramıyorsak, akrabalarımızla ortak paydada buluşamıyorsak, komşularımıza ulaşmaya bir yol bulamıyorsak, bunun sebeplerinden biri de konuşma usulümüzdür. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), mümini şöyle tarif etmektedir: "Mümin; insanları karalayan, lânet eden, kaba ve kötü sözlü, hayâsız birisi değildir."

Kıymetli Müslümanlar!

Gönül kapıları, içeriden açılan kilide benzer; o kilidin yegâne anahtarı ise yumuşak bir sözdür. Kur'an-ı Kerim'de, "Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler; yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan, insanların apaçık düşmanıdır" buyrulmaktadır. Bu sebeple; yuvasında huzur arayan, dilini zarafetle süslesin. Evladına ulaşmak isteyen, önce onun gönlüne bir çift tatlı kelamla misafir olsun. Saygınlık bekleyen, dilini doğrulukla mühürlesin. Berekete nail olmak isteyen, sözüne dürüstlük katsın. Hâsılı, Allah Resûlü (s.a.s)'in buyurduğu üzere, "Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun."

Değerli Müminler!

Söz ahlakının en çok ihlal edildiği alanların başında dijital mecralar gelmektedir. Kimi insanlar, sanal kumar ve uyuşturucu madde gibi bağımlılıklarla; kimileri de şiddete sevk eden dijital oyunlar aracılığıyla kötülüğün günden güne yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Kimi insanlar; kimliklerini gizleyerek kalp kırmayı, başkalarının şahsiyetine, şeref ve haysiyetine dil uzatmayı marifet saymaktadır. Kimileri de yalan haberler ile toplumun sinesine fitne ve fesat tohumları ekmektedir. Yüce Rabbimizin bu husustaki uyarısı gayet açıktır: "İnsanın yanında, söylediği her sözü kaydeden bir melek mutlaka hazır bulunur."

Aziz Müslümanlar!

Bizler, teknolojik imkânlarla gelen tehlikeleri, fırsatların arkasına gizlenmiş sinsi tuzakları fark edebilirsek, sanal âlemin zararlarını asgari düzeye indirebiliriz. Dijital teknolojileri, etik değerlerimizi gözeterek kullanabilirsek, kültürümüzle bağdaşmayan söz ve içeriklerden kendimizi ve ailemizi muhafaza edebiliriz. Hutbemizi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in şu hadis-i şerifleriyle bitiriyoruz: "Faydasız söz ve davranışları terk etmesi, kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir."

