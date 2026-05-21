21 Mayıs Uluslararası Çay Günü: Türkiye'de hangi ilde ne kadar çay üretiliyor?

Her yıl 21 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Çay Günü, dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri olan çayın üretim yolculuğunu yeniden gündeme taşıdı. Kahvaltı sofralarından dost sohbetlerine kadar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan çay, aynı zamanda milyarlarca dolarlık küresel bir ekonomiyi de ayakta tutuyor.

Dünyada milyonlarca hektarlık alanda üretimi yapılan çayda liderlik koltuğunda Çin otururken, Hindistan ve Sri Lanka gibi ülkeler de üretimde öne çıkıyor. Türkiye ise hem üretim miktarı hem de çay kültürüyle dünyanın dikkat çeken ülkeleri arasında yer alıyor.

ÇAYIN YOLCULUĞU BİNLERCE YIL ÖNCE ÇİN'DE BAŞLADI

Çayın geçmişinin M.Ö. 2700'lü yıllara kadar uzandığı tahmin ediliyor. İlk olarak Çin'de şifalı bitki olarak kullanılan çay, zamanla demleme yöntemiyle tüketilmeye başlandı.

Yüzyıllar içinde Japonya'dan Hindistan'a, Seylan'dan Avrupa'ya kadar yayılan çay kültürü, bugün dünyanın dört bir yanında günlük yaşamın ayrılmaz parçası haline geldi.

İngilizlerin Hindistan ve Sri Lanka'daki üretim faaliyetleri, çayın küresel ticaret ürününe dönüşmesinde önemli rol oynadı. 19. yüzyıldan itibaren Afrika ülkelerinde de yaygınlaşan çay tarımı, günümüzde dev bir sektör oluşturuyor.

DÜNYADA EN FAZLA ÇAY ALANINA SAHİP ÜLKE ÇİN

FAO verilerine göre 2023 yılında dünyadaki toplam çay üretim alanı 4 milyon 830 bin hektar olarak kayıtlara geçti.

Çin, yaklaşık 2 milyon 945 bin hektarlık alanla dünya çay üretim alanlarının yüzde 61'ini tek başına oluşturdu. Hindistan ise yüzde 12,8'lik payla ikinci sırada yer aldı.

Son 5 yılda dünya genelindeki çay üretim alanlarında dikkat çeken bir daralma yaşandı. 2019 yılında 5 milyon 152 bin hektar olan toplam alan, 2023 itibarıyla yaklaşık yüzde 6,3 azaldı.

DÜNYADA EN ÇOK ÇAY ALANINA SAHİP ÜLKELER

Ülke 2023 Çay Alanı (bin ha)
Çin 2.945
Hindistan 619
Sri Lanka 269
Kenya 228
Vietnam 112
Endonezya 100
Myanmar 93
Türkiye 79
Bangladeş 57

Türkiye, dünya çay alanları sıralamasında yaklaşık yüzde 1,6 payla 8'inci sırada yer aldı.

TÜRKİYE'DE ÇAY ÜRETİMİNİN MERKEZİ DOĞU KARADENİZ

Türkiye'de yaş çay üretimi büyük ölçüde Doğu Karadeniz bölgesinde gerçekleştiriliyor. Üretimde en büyük payı Rize alırken, Trabzon, Artvin ve Giresun da çay üretiminin yoğun olduğu iller arasında bulunuyor.

2020 yılında 787 bin dekar olan toplam çay alanı, 2024 yılında yaklaşık yüzde 2,9 artışla 810 bin dekara yükseldi.

TÜRKİYE'DE İLLERE GÖRE ÇAY ALANLARI (2024)

İl Çay Alanı (bin da)
Rize 531
Trabzon 170
Artvin 92
Giresun 17

Toplam çay alanlarının yaklaşık yüzde 65,6'sı Rize'de bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN YAŞ ÇAY ÜRETİMİ 1,4 MİLYON TONU AŞTI

Türkiye'de yaş çay üretimi son yıllarda dalgalı seyretse de yüksek seviyesini koruyor. 2023 yılında 1 milyon 357 bin ton olan üretim miktarı, 2024 yılında 1 milyon 415 bin tona yükseldi.

Alan ve verim artışı, üretimdeki yükselişte etkili oldu.

TÜRKİYE'DE İLLERE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİMİ (2024)

İl Üretim (bin ton)
Rize 958
Trabzon 273
Artvin 153
Giresun 31

Toplam üretimde en büyük pay yine Rize'ye ait oldu.

2025 ÜRETİM TAHMİNİ GERİLEMEYE İŞARET EDİYOR

TÜİK Bitkisel Üretim 1. Tahmini'ne göre Türkiye'de yaş çay üretiminin 2025 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4,5 azalarak 1 milyon 350 bin ton seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Uzmanlar, iklim koşulları ve verim değişimlerinin üretim üzerinde belirleyici olduğunu ifade ediyor.

SİYAH ÇAYIN YANINDA YEŞİL ÇAY DA YÜKSELİŞTE

Dünyada çay tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Geleneksel siyah çayın yanında yeşil çay, beyaz çay ve oolong çayı gibi farklı türlere olan ilgi her geçen yıl artıyor.

Özellikle yeşil çay, sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle son yıllarda daha fazla tercih ediliyor. Antioksidan özellikleriyle öne çıkan çay çeşitleri, küresel pazarda yeni tüketim trendleri oluşturuyor.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 çay ürün raporu

