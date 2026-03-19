2026'nın ilk ünlü bebekleri

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 09:05 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Magazin dünyasında "bebek" bereketi yaşanıyor! 2026 yılının ilk ayları, ünlü isimler için mucizelerle geldi. Kimi ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı, kimi ailesini genişletti. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşımlar ve bebeklerin isimleri...

2026 yılının ilk aylarında magazin dünyasından peş peşe bebek müjdeleri gelmeye devam ediyor.

EGE KÖKENLİ: ZOR GÜNLERİN ARDINDAN GELEN BÜYÜK MUTLULUK Geçtiğimiz yıl hamileliğinin 22. haftasında yaşadığı nadir bir komplikasyon sonucu bebeğini kaybeden ve derin bir üzüntü yaşayan Ege Kökenli, 2026'ya mucizevi bir haberle başladı. Lior Ahituv ile evli olan güzel oyuncu, bir kız bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Kökenli, sosyal medyadaki duygusal paylaşımında, "Sonunda kızımız evimizde. Bu anı öyle kalpten bekledik ki" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu kızının ismini ise henüz açıklamadı.

BESTEMSU ÖZDEMİR: OĞLU SARP MARCO İLE İLK POZLAR 2025 yılının Ağustos ayında eski basketbolcu Ersin Görkem ile dünyaevine giren Bestemsu Özdemir, 11 Ocak'ta oğlu Sarp Marco'yu kucağına aldı. Hamilelik sürecini büyük bir heyecanla geçiren ve "Ersin hayatımda verdiğim en doğru karar" diyen Özdemir, şimdilerde minik oğluyla sosyal medyada paylaştığı karelerle hayranlarından beğeni topluyor.

VİLDAN ATASEVER & MEHMET ERDEM: ALİ KEMAL GELDİ 2021 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Vildan Atasever ve şarkıcı Mehmet Erdem, 26 Ocak'ta oğullarına kavuştu. Bebeklerine Ali Kemal adını veren çiftten Mehmet Erdem, babalığın hayata bakışını değiştirdiğini belirterek, "Artık çok daha büyük bir amacımız ve sorumluluğumuz var" dedi.