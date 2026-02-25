2026’nın ilk merkür retrosu kapıda: Hangi tarihte başlayıp bitecek?
2026'nın ilk Merkür retrosu için tarih netleşti. Astrolojik takvime göre Merkür, 26 Şubat 2026'da Balık burcunda geri hareketine başlayacak ve 20 Mart 2026'ya kadar bu konumda kalacak. Yaklaşık üç hafta sürecek bu dönem, iletişimden teknolojiye kadar pek çok başlıkta yavaşlama ve aksaklık beklentisiyle gündeme geliyor.
Astroloji takvimine göre 2026'nın ilk Merkür retrosu için geri sayım başladı. Gökyüzü hareketlerini yakından takip edenler, özellikle iletişim ve teknoloji başlıklarında temkinli olunması gerektiğini düşünüyor. Peki bu yılın ilk gerileme dönemi ne zaman başlayacak?
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Astrolojik hesaplamalara göre Merkür, 26 Şubat 2026 tarihinde Balık burcunda geri hareketine başlayacak. Bu süreç 20 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Yaklaşık üç hafta süreceği belirtilen dönemde, özellikle zihinsel dağınıklık ve duygusal karar alma eğiliminin artabileceği yorumları yapılıyor.
Yıl içerisinde haziran ve ekim aylarında da iki ayrı Merkür retrosu daha yaşanacağı öngörülüyor.
RETRO NEDİR?
Astronomik olarak retro, gezegenin gerçekten geri gitmesi değil; Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünmesi durumudur. Bu optik bir yanılsamadır. Ancak astrolojide bu dönemlerin, gezegenin temsil ettiği konularda yavaşlama ve yeniden değerlendirme süreci getirdiğine inanılır.
Merkür; iletişim, ticaret, ulaşım, yazışmalar ve teknolojiyle ilişkilendirilir. Bu nedenle gerileme dönemleri en çok günlük hayatı etkileyen başlıklarla anılır.
MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLENİYOR?
Astrolojiye ilgi duyanlar, bu süreçte özellikle şu konulara dikkat çekiyor:
- İletişimde yanlış anlaşılmalar
- Elektronik cihazlarda arızalar
- Sözleşmelerde gecikmeler veya revizyon ihtiyacı
- Banka ve ödeme işlemlerinde karışıklıklar
- Planlarda erteleme ve aksama
Uzman astrologlar, retro dönemlerini yeni başlangıçlar yapmak yerine mevcut işleri gözden geçirmek ve eksikleri tamamlamak için değerlendirmeyi öneriyor.
26 Şubat – 20 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak ilk Merkür retrosu, 2026'nın astrolojik gündeminde öne çıkan başlıklardan biri olarak gösteriliyor. Gökyüzü hareketlerine göre adım atanlar için bu dönem, yavaşlamak ve detaylara odaklanmak anlamına geliyor.