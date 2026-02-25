2026’nın ilk merkür retrosu kapıda: Hangi tarihte başlayıp bitecek?

Astroloji takvimine göre 2026'nın ilk Merkür retrosu için geri sayım başladı. Gökyüzü hareketlerini yakından takip edenler, özellikle iletişim ve teknoloji başlıklarında temkinli olunması gerektiğini düşünüyor. Peki bu yılın ilk gerileme dönemi ne zaman başlayacak?

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Astrolojik hesaplamalara göre Merkür, 26 Şubat 2026 tarihinde Balık burcunda geri hareketine başlayacak. Bu süreç 20 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Yaklaşık üç hafta süreceği belirtilen dönemde, özellikle zihinsel dağınıklık ve duygusal karar alma eğiliminin artabileceği yorumları yapılıyor.

Yıl içerisinde haziran ve ekim aylarında da iki ayrı Merkür retrosu daha yaşanacağı öngörülüyor.