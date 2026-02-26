2026-YÖKDİL/1 sınav yerleri erişime açıldı: ÖSYM AİS ekranı

8 Mart 2026'da yapılacak 2026-YÖKDİL/1 sınavı için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden temin edebilecek.

Yabancı dil puanı almak isteyen adaylar için 8 Mart'ta yapılacak 2026-YÖKDİL/1 sınavı öncesinde sınav merkezi ve salon bilgileri belli oldu. Adayların, sınav giriş belgelerini kontrol ederek belirtilen saatten önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor.

ÖSYM DUYURDU ÖSYM tarafından 8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YÖKDİL/1 kapsamında başvuru yapan adayların sınav merkezi, bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Böylece sınava katılacak adayların hangi okul ve salonda sınava gireceği netleşmiş oldu.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? Sınava giriş belgesi, 26 Şubat 2026 saat 11.00 itibarıyla ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini görüntüleyip çıktı alabilecek. Belge üzerinde adayın fotoğrafı ile sınavın uygulanacağı açık adres bilgisi yer alıyor. YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

SAAT 10.00'DAN SONRA SINAV BİNALARINA GİRİŞ YASAK ÖSYM, sınav günü uygulanacak saat kuralına ilişkin önemli bir hatırlatma yaptı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların, sınav sabahı mağduriyet yaşamamak için belirtilen saatten önce sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekiyor.